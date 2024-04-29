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Новости Война
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Есть ряд наработок, речь идет о подземных хранилищах, бункерах, - Евлаш рассказал, как Украина будет защищать истребители F-16 от ударов РФ

f-16

Украина сейчас имеет ряд наработок относительно того, как можно будет безопасно разместить истребители F-16 на территории нашей страны.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Есть ряд наработок, как можно будет безопасно разместить F-16 в Украине, чтобы они могли эффективно выполнять задачи и защищать наше воздушное пространство", - заявил Евлаш.

Кроме того, он отметил, что после получения Украиной истребителей Силы обороны смогут проводить различные операции по отражению воздушных ударов и нанесения поражения по врагу.

"Но для этого необходимо правильно подготовить место их базирования. Это колоссальные средства, речь идет о подземных хранилищах, бункерах. Поэтому сейчас разрабатываются методы относительно того, как именно их можно будет размещать", - объяснил представитель Воздушных сил.

Также читайте: Украинские пилоты во Франции готовятся к полетам на F-16

Он также отметил, что это будет рассредоточенное расположение на различных типах взлетных полос, где россиянам будет сложно обнаружить украинские самолеты. Для этого, в частности, будет применяться различный набор методов, чтобы вводить оккупантов в заблуждение.

Передача истребителей F-16 Украине

Цензор.НЕТ информировал, что Украина получит от партнеров истребители F-16. Ранее сообщалось, что Бельгия решила ускорить поставки Украине истребителей F-16 и сделать это уже до конца 2024 года, не дожидаясь формирования нового Кабинета министров. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо также заявлял, что поставка первого истребителя F-16 с подготовленными украинскими пилотами в Украину должна состояться уже к лету.

В свою очередь, глава Пентагона Ллойд Остин перед началом заседания в формате "Рамштайн" заявил, что первые F-16 начнут прибывать в Украину вместе с обученными пилотами в 2024 году.

Коалицию по передаче нашей стране истребителей F-16 возглавляют Нидерланды и Дания. Также союзники обучают украинских пилотов и инженеров.

Автор: 

F-16 (548) Евлаш Илья (138)


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Топ комментарии
+29
Та давайте "розповідайте" все що є, хай ще "Найвялічнєйший" чи хто з ЗеКоМанди фотосесію зробить...... язикаті Феськи.
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29.04.2024 10:40
+27
Болтун-самурай
простолюдину подобен
на площади срущему (Ямафудзі))
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29.04.2024 10:43
+24
Нашо потякати, робіть мовчки своє. Цей гівномарафон тре зупиняти, кловани...
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29.04.2024 10:43
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Правила форума Совет форумчан
Та давайте "розповідайте" все що є, хай ще "Найвялічнєйший" чи хто з ЗеКоМанди фотосесію зробить...... язикаті Феськи.
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29.04.2024 10:40 Ответить
До цього не дійде, ще пару путінських свят і подарунків до них і не буде потреби в Ф-16
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29.04.2024 11:06 Ответить
скиньте ще координати, щоб су..беева х..ню не молола
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29.04.2024 11:07 Ответить
Вони вже скинули і координати і скільки штук ,бо для чого ж тоді Єрмак в Україні ?!! Дебільні су...ки !
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29.04.2024 11:16 Ответить
Ти що майор ФСБ? Щоб тобі з ОПи все розповідали.
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29.04.2024 12:28 Ответить
"Є низка напрацювань, як можна буде безпечно розмістити F-16

чи не з самого початку війни ЗЄля скиглів, щоб дали F-16
ну дали,

а ЗЄля і конем не валявся, щоб підготувати надійні укриття.
тепер: тендери суди, откати, гроші вкрадуть, не те построять.... "как всегда" у ЗЄлі

Україні потрібен Гетьман !
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29.04.2024 12:31 Ответить
тобто ще немає навіть проєктів. "дайте нам ф-16".
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29.04.2024 10:41 Ответить
Є асфальт, далі якось буде
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29.04.2024 10:48 Ответить
як би у мене був бугатті або лотус, яб його беріг пісдєс як...
але є одно але...
у мене його нема!!!!
і майбаха і ферарі нема...
бмв і мерса нема...
є логан!!!
вихожу з нього, ключ в замку, писднув дверима і пішов....
бо мій логан накуй нікому не потрібен...
надіюсь в 2022-23 не забули списати гроші на безпеку ф 16...
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29.04.2024 11:09 Ответить
Ну можуть насрати в салоні хіба, так що краще закривайте навіть логан)
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29.04.2024 11:47 Ответить
ми вже самі собі так насрали в салоні у квітні 2019 !!!
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29.04.2024 12:33 Ответить
Прівєт. Ти вже чув мене з Польщі не виженуть, нікого не виженуть. Як твоє анальне сопло, не розіварло?😂
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29.04.2024 15:57 Ответить
Так у прокуривших моск зебилов наглость - второе счастье, а там хоть трава не расти.
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29.04.2024 11:12 Ответить
Нашо потякати, робіть мовчки своє. Цей гівномарафон тре зупиняти, кловани...
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29.04.2024 10:43 Ответить
Болтун-самурай
простолюдину подобен
на площади срущему (Ямафудзі))
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29.04.2024 10:43 Ответить
Де ви там самурая бачили?
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29.04.2024 11:11 Ответить
Тріпло - вже не самураєць...
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29.04.2024 11:15 Ответить
розбудовник... собачих будок !

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29.04.2024 12:38 Ответить
от хто вас за язика тягне?
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29.04.2024 10:43 Ответить
Очевидно, товариш майор з ФСБ.
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29.04.2024 10:48 Ответить
Нехай триндить.
Все одно Зеленський і його банда "менеджерів" все давно рашистам злила.
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29.04.2024 10:45 Ответить
Хотіли. Але, як бачимо, не вдалося. "Непереборною обставиною" став український народ.
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29.04.2024 12:36 Ответить
Скидувати все на "народ" - це не вірно. Народ у світі сталих суспільств йде за лідерами - завджи були ведучі і ведені. Народ не поганий і не хороший - він ведений. Що скажуть лідери, то й робить - так було і так буде завжди. Це до того, що із зеленими гнидами все вже ясно. А от демократичні лідери жують шмарклі, бояться узяти на себе відповідальність, бубнять: "зеленський повинен то, зеленський повинен сьо". Хоча прекрасно знають, що Зеленський - пустоголовий дурень, який ні на що не здатен, і якого за шкірку тягнуть кремлівські хазяї. А суспільству штучно нав'язали дурість типу "переможемо, потім роберемось".
Не переможемо і, відповідно, не розберемось. З такою "владою" перемогти нереально.
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29.04.2024 12:51 Ответить
Стратегічного мислення у Єрмака з Зєлєнським вистачило на "оманський договорняк", який був розрахований на здачу України за тиждень. Під тиском "неперебоних обставин" Зє мав публічно капітулювати. Але ми "все спаскудили" під Києвом. Тепер доводиться заробляти "індульгенцію" ... бо ж повбиваємо зрадників де б вони не сховались. А сховатися з накраденим їм та їх дітям в ********* світі не вдасться! А нам своє робить! - знищувати окупантів по мірі сил та засобів. Наша справа праведна і світ підтримує нас.
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29.04.2024 13:06 Ответить
+!
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29.04.2024 13:18 Ответить
Три рівні захисту, як на Трипільській ТЕС?
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29.04.2024 10:46 Ответить
Лучше всего разместить их в одной из стран НАТО.
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29.04.2024 10:46 Ответить
..тобто в Україні
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29.04.2024 10:50 Ответить
Вони мають АЖ НАПРАЦЮВАННЯ, і нічого більше. Мабуть, не на часі було
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29.04.2024 10:47 Ответить
Я думав,F-16 будуть захищати Україну від ударів рф.
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29.04.2024 10:48 Ответить
Як, та від яких саме ударів?
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29.04.2024 10:50 Ответить
Від ракетних,наприклад.Літак здатен збити крилату ракету,або перехопити дрон.Не знали?
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29.04.2024 10:55 Ответить
Знали.
Який саме дрон по вашому має перехоплювати F-16?
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29.04.2024 10:59 Ответить
великий
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29.04.2024 11:04 Ответить
Той самий "шахед",якій зараз підсвічують фонариком і збивають кулеметом,не завжди вдало.Щось мені підказує,що РЛС літака його зможе виявити більш ефективно і знищити з більшої відстані ,витративши декілька набоїв автоматичної гармати.Можливо,я помиляюсь.
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29.04.2024 11:05 Ответить
З дивану, звичайно, легше задавати питання (це не до Вас), але позавчора новина була - на ЯК-52 збили дрон. Оце метод. А не реактивні Ф-16.
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29.04.2024 11:10 Ответить
Людина написала про шахеди, шахеди літають вночі.
На ЯК-52 збили розвідувальний дрон вдень зі стрілецької зброї.
На ЯК-52 є якійсь радар?
Для полювання на шахеди (реактивний) F-16 - саме те що треба.

Деякі люди (на відміну від гімноїдів) задають питання просто для того щоби взнати думку співрозмовника. Питання задавати не важко - ні з дивану, ні зі стільця.
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29.04.2024 12:26 Ответить
F-16 vydet cel primerno do 200 kilometrov,sachedi i krylatije raketi on vydet.Vsio tam avtomatika,kompiuter pocytajet rostojanije,raketam dajiot zadanije sbyt,sami raketi naxodit cel i unictozajet ego.Samolioti vydet takze na mnogo ranse kacapskix i imejet 2-3 minuti stob pustit raketi do togo poka ego uvidet kacapskije samolioti
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29.04.2024 13:24 Ответить
Так, саме про це й мова.
Ще можна підсвічувати цілі для F-16 радарами ПВО-ПРО, ще й літачок АВАКС (Airborne Warning And Control System) не завадив би...
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29.04.2024 13:39 Ответить
А вище людина написала про "дрони".

Так, на ЯК-52 радару немає. Ну так і прожектори вже стали синіми, з лазерним наведенням (остання модель).
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29.04.2024 13:40 Ответить
ОК.
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29.04.2024 11:19 Ответить
ф-16 потрібні не для цього!
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29.04.2024 12:14 Ответить
"Низку напрацювань" можна було вже давно позичити в (маленького) Ізраїлю, у якого лише F-35 - десь 75 штук...
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29.04.2024 10:48 Ответить
************* це розмістити аеродроми в Польщі Румуніі - алеж по сериозному за нас ніхто не хоче вписатись
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29.04.2024 10:48 Ответить
Так знову, хтось з ОПУ, ці СХЕМИ розміщень сховищ F16, зателефонує до сипатого по братські…. Бо це ж, не операція України….
Час збігає у травні, а з порожніми руками… схема Бакая …
Україні НЕВІДКЛАДНО потрібен Уряд національного спасіння!!

Але, не з особами від єрмака і татарова…
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29.04.2024 10:49 Ответить
Прошёл год. Уже можно было и овощные базы переоборудовать и асфальта накатать. На саботаж очень похоже
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29.04.2024 10:51 Ответить
Головне це-
Це колосальні кошти,...
Нах...
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29.04.2024 10:52 Ответить
пархатий мальчік кірюша, вже приготувався до "колосальних коштів"!!
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29.04.2024 10:59 Ответить
А ти у свого ребе спитав, чи можна так казати?
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29.04.2024 11:37 Ответить
"Але для цього необхідно правильно підготувати місце їхнього базування. Це колосальні кошти, йдеться про підземні сховища, бункери. Тому зараз розробляються методи щодо того, як саме їх можна буде розміщати", - пояснив речник (в такому випадку і з такою "зеленою політичною волею" захистити Україну і її народ-ці літаки ще довго не попадуть в Україну.Саботаж "зе зрадників" очевидний.
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29.04.2024 10:54 Ответить
Молодець...підказав, щоб мокши прискорили виготовлення ФАБів..

Отим, хто інтерв'ю дає - треба вже ротяки позашивати..
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29.04.2024 10:56 Ответить
Такое сказать, а мож кацапы разбомбят инфраструктуру еще до прибытия самолетов. .урва , эти драные единi новини работают в онлайн на врага, допрашивают представителей с передовой.
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29.04.2024 11:03 Ответить
Злітну смугу під землю не сховаєш.
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29.04.2024 11:02 Ответить
Буквально, складно, але є варіанти.
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29.04.2024 11:07 Ответить
сітки треба натягувати, невже в країні нікому зробити сітки... треба вчитися хоч у ворогів, якщо своїх мізків боженька не дав..., може тому й не передають нам ф-16, тому що їхній захист виключно на рівні планів...
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29.04.2024 11:04 Ответить
Тут пишуть, що США викупила у Казахстану 85 од. літаків радян. виробництва. Не знаю наскільки правда.

Цікаво, нащо ??
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29.04.2024 11:06 Ответить
Ось нащо:

- на запчастини для тих літаків, що лишились

- як приманки для ланцетів та іскандерів

самі 85 одиниць - повністю неробочі (тому Казахстан їх і сплавив)
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29.04.2024 11:17 Ответить
Блін ... Нє, вже Казахстан відмовився.
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29.04.2024 11:42 Ответить
Пошкодять злітно-посадкові смуги поруч і F-16 залишаться в бункерах до кінця війни.
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29.04.2024 11:06 Ответить
АсХВальт ми добре вміємо класти...
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29.04.2024 11:12 Ответить
не хвилюйся , не пошкодять.Для захисту(поруч) стоятиме система ППО
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29.04.2024 11:47 Ответить
Так ще тільки є напрацювання чи вже укриття є?
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29.04.2024 11:09 Ответить
Чекайте!
Зє- рмак ще в F-16 не сиділи -не піарилися, а ви вже про бойове використання!
Смішні...
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29.04.2024 11:21 Ответить
у якомусь літаку Зе* вже сидів
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29.04.2024 11:43 Ответить
Хтось може закрити рота цим ідіотам ?
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29.04.2024 11:44 Ответить
я, досить приблизно, уявляю собі виліт хоч одного літака.
це, потрібно обслужити, перевірити, заправити, зарядити, дістати зі схованки, вилетіти, супроводжувати.
потім приземлити і знову сховати, обслужити та приготувати до наступного виліту.
у нас є такі можливості?
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29.04.2024 11:49 Ответить
ну в нас же досі літають радянські літаки. Нічим принципово від Ф-16 вони не відрізняються. Так що можливості є. Звісно підземні сховища - утопія, але ангари, сітки, макети ніхто не відміняв.
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29.04.2024 12:03 Ответить
Що це за бл*дство? Захід готовий надати літаки, пілоти вже навчені, а сховищ немає?
Це навмисне затягування передачі літаків та покращення ситуаціїї на фронті!
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29.04.2024 11:52 Ответить
Хаймерсы уже так давно защищают
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29.04.2024 11:53 Ответить
"накогопрацюєш?"
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29.04.2024 11:55 Ответить
Тому зараз розробляються методи щодо того, як саме їх можна буде розміщати

Він знущається чи що??? Яке "розробляються"??? Це треба було зробити мінімум рік тому. І не "розробляти", а робити: копати котловани, завозити залізобетонні конструкції, проводити комунікації. А натомість чим ваші керівнички займалися??? Дороги знов вирішили будувати???

Тьху! Ідіоти...
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29.04.2024 11:56 Ответить
В Норвегии на какой-то авиабазе укрытия выдолблены внутри скал. Конечно полосы уязвимы, но это уже ПВО должно защищать.

Что-то типа такого:
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29.04.2024 11:57 Ответить
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29.04.2024 12:00 Ответить
В Карпатах теж вистачає закинутих підземних ВЧ і шахт часів совка. Було б бажання
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29.04.2024 17:24 Ответить
Оказывается мы не только Черное море выкопали, но и подземные аэродромы. Защитой аэродромов ПВО должно заниматься, в частности Патриот - они для этого и предназначены, а не для охраны городов. И сами самолеты должны иметь ракеты для перехвата ракет противника и целей, которые эти ракеты пускают.
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29.04.2024 12:13 Ответить
Цікава заява..."дайте ф16", а по факту є тільки "низька напрацювань"? За 2 роки на сьогодні вже повинно все бути облаштованим та підготовленим для прийому літаків, а не тільки "напапері"!
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29.04.2024 12:18 Ответить
Я так розумію,що всю інформацію яку надає РЕЧНИК іде від вищого командування А свого він не має права нічого не говорити. А в нас "речникі" і філософи і стратеги, і аналітикі і навіть генералісимуси. А в наявності пусті базіки Хто дає йому право розголошувати те,що повинно бути таємницею???
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29.04.2024 12:20 Ответить
...зразу видно, що хлопченя ,геній ...
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29.04.2024 12:25 Ответить
F-16 - це добре..
В-52 - ще краще..

але одними літаками втрачені території не звільниш, та не втримаєш..,
потрібні ще й люди..,
які знають, що, і як робити,..
на всіх уровнях: від Голов.командовача до піхотинця в окопі..
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29.04.2024 12:26 Ответить
Это типа как энергетитику захистили, выделив ******** миллионов, и в итоге Ф-16 всё равно рас*ячат на стоянке?
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29.04.2024 12:33 Ответить
Прошу пом-м-медлен-ней - я записую....📰✏️
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29.04.2024 12:36 Ответить
Samolioti nadejus prikrojet PVO takze.Realno oni dolzni kontrolirovat vozdux sbyvat kacapskije samolioti,sachedi,krylatije raketii ecio nasypat kacapami bombami .Krome JDAM bomb,dolzni byli dat i AGM-154 bombi,eti masoj pol toni porazajet celi do 130 kilometrov,mozno skazat s bezopasnogo rostojanija.oni netu takyje uze dorogyje kak krylatije raketi.
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29.04.2024 12:43 Ответить
Під час війни німці будували прості, величезні і міцні бункери . Насипається велика купа щебеню, зверху кладеться арматура, потім заливається бетоном ! Коли бетон застигне, щебінь видаляють назовні. Товщину бетону можна робити згідно потреб --2, 4, 6 метрів і т д. Просто, дешево, швидко !!! Без ППО звичайно не обійтись, але такі ангари можна було б набудувати ближче до фронту, щоб реагувати при потребі миттєво і для економії пального.
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29.04.2024 19:24 Ответить
 
 