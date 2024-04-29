Есть ряд наработок, речь идет о подземных хранилищах, бункерах, - Евлаш рассказал, как Украина будет защищать истребители F-16 от ударов РФ

Украина сейчас имеет ряд наработок относительно того, как можно будет безопасно разместить истребители F-16 на территории нашей страны.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Есть ряд наработок, как можно будет безопасно разместить F-16 в Украине, чтобы они могли эффективно выполнять задачи и защищать наше воздушное пространство", - заявил Евлаш.

Кроме того, он отметил, что после получения Украиной истребителей Силы обороны смогут проводить различные операции по отражению воздушных ударов и нанесения поражения по врагу.

"Но для этого необходимо правильно подготовить место их базирования. Это колоссальные средства, речь идет о подземных хранилищах, бункерах. Поэтому сейчас разрабатываются методы относительно того, как именно их можно будет размещать", - объяснил представитель Воздушных сил.

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Он также отметил, что это будет рассредоточенное расположение на различных типах взлетных полос, где россиянам будет сложно обнаружить украинские самолеты. Для этого, в частности, будет применяться различный набор методов, чтобы вводить оккупантов в заблуждение.

Передача истребителей F-16 Украине

Цензор.НЕТ информировал, что Украина получит от партнеров истребители F-16. Ранее сообщалось, что Бельгия решила ускорить поставки Украине истребителей F-16 и сделать это уже до конца 2024 года, не дожидаясь формирования нового Кабинета министров. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо также заявлял, что поставка первого истребителя F-16 с подготовленными украинскими пилотами в Украину должна состояться уже к лету.

В свою очередь, глава Пентагона Ллойд Остин перед началом заседания в формате "Рамштайн" заявил, что первые F-16 начнут прибывать в Украину вместе с обученными пилотами в 2024 году.

Коалицию по передаче нашей стране истребителей F-16 возглавляют Нидерланды и Дания. Также союзники обучают украинских пилотов и инженеров.