Есть ряд наработок, речь идет о подземных хранилищах, бункерах, - Евлаш рассказал, как Украина будет защищать истребители F-16 от ударов РФ
Украина сейчас имеет ряд наработок относительно того, как можно будет безопасно разместить истребители F-16 на территории нашей страны.
Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Есть ряд наработок, как можно будет безопасно разместить F-16 в Украине, чтобы они могли эффективно выполнять задачи и защищать наше воздушное пространство", - заявил Евлаш.
Кроме того, он отметил, что после получения Украиной истребителей Силы обороны смогут проводить различные операции по отражению воздушных ударов и нанесения поражения по врагу.
"Но для этого необходимо правильно подготовить место их базирования. Это колоссальные средства, речь идет о подземных хранилищах, бункерах. Поэтому сейчас разрабатываются методы относительно того, как именно их можно будет размещать", - объяснил представитель Воздушных сил.
Он также отметил, что это будет рассредоточенное расположение на различных типах взлетных полос, где россиянам будет сложно обнаружить украинские самолеты. Для этого, в частности, будет применяться различный набор методов, чтобы вводить оккупантов в заблуждение.
Передача истребителей F-16 Украине
Цензор.НЕТ информировал, что Украина получит от партнеров истребители F-16. Ранее сообщалось, что Бельгия решила ускорить поставки Украине истребителей F-16 и сделать это уже до конца 2024 года, не дожидаясь формирования нового Кабинета министров. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо также заявлял, что поставка первого истребителя F-16 с подготовленными украинскими пилотами в Украину должна состояться уже к лету.
В свою очередь, глава Пентагона Ллойд Остин перед началом заседания в формате "Рамштайн" заявил, что первые F-16 начнут прибывать в Украину вместе с обученными пилотами в 2024 году.
Коалицию по передаче нашей стране истребителей F-16 возглавляют Нидерланды и Дания. Также союзники обучают украинских пилотов и инженеров.
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чи не з самого початку війни ЗЄля скиглів, щоб дали F-16
ну дали,
а ЗЄля і конем не валявся, щоб підготувати надійні укриття.
тепер: тендери суди, откати, гроші вкрадуть, не те построять.... "как всегда" у ЗЄлі
Україні потрібен Гетьман !
але є одно але...
у мене його нема!!!!
і майбаха і ферарі нема...
бмв і мерса нема...
є логан!!!
вихожу з нього, ключ в замку, писднув дверима і пішов....
бо мій логан накуй нікому не потрібен...
надіюсь в 2022-23 не забули списати гроші на безпеку ф 16...
простолюдину подобен
на площади срущему (Ямафудзі))
Все одно Зеленський і його банда "менеджерів" все давно рашистам злила.
Не переможемо і, відповідно, не розберемось. З такою "владою" перемогти нереально.
Який саме дрон по вашому має перехоплювати F-16?
На ЯК-52 збили розвідувальний дрон вдень зі стрілецької зброї.
На ЯК-52 є якійсь радар?
Для полювання на шахеди (реактивний) F-16 - саме те що треба.
Деякі люди (на відміну від гімноїдів) задають питання просто для того щоби взнати думку співрозмовника. Питання задавати не важко - ні з дивану, ні зі стільця.
Ще можна підсвічувати цілі для F-16 радарами ПВО-ПРО, ще й літачок АВАКС (Airborne Warning And Control System) не завадив би...
Так, на ЯК-52 радару немає. Ну так і прожектори вже стали синіми, з лазерним наведенням (остання модель).
Час збігає у травні, а з порожніми руками… схема Бакая …
Україні НЕВІДКЛАДНО потрібен Уряд національного спасіння!!
Але, не з особами від єрмака і татарова…
Це колосальні кошти,...
Нах...
Отим, хто інтерв'ю дає - треба вже ротяки позашивати..
Цікаво, нащо ??
- на запчастини для тих літаків, що лишились
- як приманки для ланцетів та іскандерів
самі 85 одиниць - повністю неробочі (тому Казахстан їх і сплавив)
Зє- рмак ще в F-16 не сиділи -не піарилися, а ви вже про бойове використання!
Смішні...
це, потрібно обслужити, перевірити, заправити, зарядити, дістати зі схованки, вилетіти, супроводжувати.
потім приземлити і знову сховати, обслужити та приготувати до наступного виліту.
у нас є такі можливості?
Це навмисне затягування передачі літаків та покращення ситуаціїї на фронті!
Він знущається чи що??? Яке "розробляються"??? Це треба було зробити мінімум рік тому. І не "розробляти", а робити: копати котловани, завозити залізобетонні конструкції, проводити комунікації. А натомість чим ваші керівнички займалися??? Дороги знов вирішили будувати???
Тьху! Ідіоти...
Что-то типа такого:
В-52 - ще краще..
але одними літаками втрачені території не звільниш, та не втримаєш..,
потрібні ще й люди..,
які знають, що, і як робити,..
на всіх уровнях: від Голов.командовача до піхотинця в окопі..