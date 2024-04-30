Неисправные F-16 также потребуются Украине как "доноры", чтобы ремонтировать истребители, - Воздушные силы
Даже неисправные F-16 будут нужны Украине для ремонта других истребителей этого типа.
Об этом заявил представитель Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телеканала "Прямой", информирует Цензор.НЕТ.
"Даже если это будут неисправные самолеты, они чрезвычайно необходимы. "Доноры" абсолютно адекватно практикуются в разных странах. ... Это достаточно нормальная практика, если одна из деталей не работает, остальные детали можно взять на применение, на замену других компонентов", - пояснил он.
"Любые самолеты, даже такие, которые потеряли свою боеспособность, их можно использовать для ремонта и для других целей, которые будут определены командованием", - добавил Евлаш.
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