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Новости Война
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Неисправные F-16 также потребуются Украине как "доноры", чтобы ремонтировать истребители, - Воздушные силы

f16

Даже неисправные F-16 будут нужны Украине для ремонта других истребителей этого типа.

Об этом заявил представитель Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телеканала "Прямой", информирует Цензор.НЕТ.

"Даже если это будут неисправные самолеты, они чрезвычайно необходимы. "Доноры" абсолютно адекватно практикуются в разных странах. ... Это достаточно нормальная практика, если одна из деталей не работает, остальные детали можно взять на применение, на замену других компонентов", - пояснил он.

"Любые самолеты, даже такие, которые потеряли свою боеспособность, их можно использовать для ремонта и для других целей, которые будут определены командованием", - добавил Евлаш.

Читайте: Есть ряд наработок, речь идет о подземных хранилищах, бункерах, - Евлаш рассказал, как Украина будет защищать истребители F-16 от ударов РФ

Автор: 

F-16 (548) Евлаш Илья (138)


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Топ комментарии
+8
Макети теж потрібні - як хибні цілі на аеродромах.....
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30.04.2024 16:47
+4
"10 мільйонів зрадників дриснули з України"
Пише пан під прапором Німеччини
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30.04.2024 17:04
+4
Хто переплив Тису теж може розповісти щиру історію про причини втечі з України. От тільки справа в тому що одні тут, а інші там. Бачу це зачепило, бо реагуєте як типовий москаль - образами.
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30.04.2024 17:38
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30.04.2024 16:44 Ответить
то такого добра могли вже навалити нам вагон і малєньку тєлєжку.. чи як завжди, опосля.. вдогонку
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30.04.2024 16:45 Ответить
чи на цьому і огранічаЦя???
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30.04.2024 16:47 Ответить
что значит "так же", казахстан не продавал те самолеты, это все ипсо!
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30.04.2024 16:46 Ответить
Макети теж потрібні - як хибні цілі на аеродромах.....
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30.04.2024 16:47 Ответить
До чого це словоблудіє, ****** вже по кацапам так, щоб порткі да лапті поразлітались, а потім вже коментуйте, що там і де...
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30.04.2024 16:52 Ответить
У меня бабушка говорила "не кажи гоп - пока не перескочишь". И эти рассказы про большое наступление, фотографирование на керченском мосту, ф16 - это все такие случаи, когда лучше бы молчали.
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30.04.2024 16:57 Ответить
Да,да, Киев за три дня, дойти до Лисабона, чув я твою бабушку.
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30.04.2024 17:00 Ответить
Я не пытался применить к рашке эту поговорку - но как вы показали, оно и туда применимо. И шо? То что эрэфия делает подобные ошибки, это ж не значит, что и нам можно.
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30.04.2024 18:21 Ответить
При прорыве сувалковского коридора можем и туда, а просто так зачем? Вы имеете в виду сценарий, когда к власти приходят путинские марионетки? Тогда такая опасность будет, а чтобы ее небыло - давайте больше снарядов.
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30.04.2024 18:18 Ответить
"10 мільйонів зрадників дриснули з України"
Пише пан під прапором Німеччини
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30.04.2024 17:04 Ответить
Цей пан прожив в Німеччині 25 років і виїхав тільки тому, що за мною полювала РПЦ. Вивезла мене пані Марія, очільниця КУН, в цей час ти гівн... сидів і цідив гі..но через трубочку. Цей пан, так я пан із роду Велігоцьких, відремонтував за свій кошт Собор де похоронений генерал Драгомиров, поки ти убоге... добре пішла ти шавка... А для мене Україна це КУН, ти блохасте хоч знаєш що це таке?
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30.04.2024 17:24 Ответить
Хто переплив Тису теж може розповісти щиру історію про причини втечі з України. От тільки справа в тому що одні тут, а інші там. Бачу це зачепило, бо реагуєте як типовий москаль - образами.
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30.04.2024 17:38 Ответить
До чого тут хвороба, ви ж самі написали що покинули Україну 25 років тому. А хтось весь цей час боровся і нарешті Україна отримала свою церкву в 2019 році. Тому не бачу сенсу в подальшій дискусії, бажаю вам міцного здоров'я(без сарказму).
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30.04.2024 18:06 Ответить
Интересно работает московитская пропаганда в лице мерзавца Конашенкова.Все время после прибытия на Украину каких то важных вооружений,этот подлец Конашенков немедленно заявляет о поражении этих средств!!!
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30.04.2024 18:08 Ответить
А його хтось слухає, тількі такіж дебіли...
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30.04.2024 18:12 Ответить
 
 