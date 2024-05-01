Ожидаем появления F-16 в воздушном пространстве Украины как можно быстрее, - Евлаш

Украина ожидает, что американские истребители F-16 появятся в воздушном пространстве как можно быстрее.

Об этом заявил представитель Воздушных сил Илья Евлаш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"После Пасхи это довольно растянутое во времени понятие. Конечно, Воздушным силам, как и всем украинцам, хотелось бы как можно скорее видеть в воздушном пространстве многоцелевые истребители F-16, поэтому мы ждем их как можно быстрее.

Как только станет известно, что первые F-16 прибыли в Украину, мы прокоммуницируем этот вопрос и сообщим официально нашим гражданам о том, что у нас появились эти многоцелевые истребители", - пояснил он.

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По словам Евлаша, пилоты сейчас учатся в США и Дании.

В то же время в настоящее время неизвестно, о каком количестве истребителей идет речь.