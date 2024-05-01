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Новости Война
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Ожидаем появления F-16 в воздушном пространстве Украины как можно быстрее, - Евлаш

Євлаш повідомив, коли можна очікувати F-16 в Україні

Украина ожидает, что американские истребители F-16 появятся в воздушном пространстве как можно быстрее.

Об этом заявил представитель Воздушных сил Илья Евлаш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"После Пасхи это довольно растянутое во времени понятие. Конечно, Воздушным силам, как и всем украинцам, хотелось бы как можно скорее видеть в воздушном пространстве многоцелевые истребители F-16, поэтому мы ждем их как можно быстрее.

Как только станет известно, что первые F-16 прибыли в Украину, мы прокоммуницируем этот вопрос и сообщим официально нашим гражданам о том, что у нас появились эти многоцелевые истребители", - пояснил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Неисправные F-16 также будут нужны Украине как "доноры", чтобы ремонтировать истребители, - Воздушные силы

По словам Евлаша, пилоты сейчас учатся в США и Дании.

В то же время в настоящее время неизвестно, о каком количестве истребителей идет речь.

Автор: 

Воздушные силы (2247) F-16 (548) Евлаш Илья (138)


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Топ комментарии
+14
не треба наших громадян інформувати. Хай це кацапи зроблять колм відчують результати роботи літаків
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01.05.2024 12:22
+3
Менш пистіть то явно не наш метод...
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01.05.2024 12:28
+3
це вже схоже на заклинання...
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01.05.2024 12:46
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не треба наших громадян інформувати. Хай це кацапи зроблять колм відчують результати роботи літаків
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01.05.2024 12:22 Ответить
"Очікуємо на появу F-16 в повітряному просторі України якнайшвидше", - Stas Volkov (НЕ речник Повітряних сил).
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01.05.2024 12:23 Ответить
Ще літо не розпочалось,про що це вони.
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01.05.2024 12:58 Ответить
Про старое.
Как только - так сразу
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01.05.2024 14:07 Ответить
типу інфа для ворога.......поспішіть!
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01.05.2024 12:26 Ответить
Захистіть іх на землі - мать вашу!
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01.05.2024 12:26 Ответить
Менш пистіть то явно не наш метод...
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01.05.2024 12:28 Ответить
це не потрібна інформація для наших громадян мені теж.
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01.05.2024 12:32 Ответить
Повітряні сили очікують F-16 "після Великодня"
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01.05.2024 12:34 Ответить
"Та то вже буде не раніше Паски" (с)
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01.05.2024 12:35 Ответить
це вже схоже на заклинання...
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01.05.2024 12:46 Ответить
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01.05.2024 13:43 Ответить
 
 