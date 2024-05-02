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Удар ATACMS по полигону рашистов на оккупированной Луганщине. ВИДЕО

Украинские защитники нанесли удар ракетами ATACMS по лагерю и полигону российских войск на оккупированной Луганщине.

Соответствующее видео обнародовали в сети, передает Цензор.НЕТ.

Так, Силы обороны атаковали полигон российских оккупантов на Луганщине американскими кассетными ракетами MGM-140 ATACMS.

Предварительно известно, что это произошло вблизи села Роговое в 90 км от линии фронта. Речь идет о трех "прилетах".

На видео видно, как россияне выстроились на полигоне, также там была размещена техника рашистов.

Передача ракет ATACMS Украине

MGM-140A - баллистическая ракета M39 (ATACMS Block I) с дальностью в 165 км. Она также имеет мощную кассетную часть на 950 элементов M74.

17 октября 2023 года Белый дом официально подтвердил передачу Украине ракет ATACMS.

По данным СМИ, речь шла лишь о 20 единицах.

В то же время в Пентагоне заявили, что Украина может использовать ATACMS только для ударов по оккупированным территориям.

Известно, что в апреле Силы обороны атаковали ракетами MGM-140 ATACMS аэродром в оккупированном Джанкое.

Также СМИ сообщили, что в марте 2024 года США передали Украине более сотни ракет ATACMS.

Также читайте: Приоритетными целями для ATACMS будут российские штабы, логистика и артиллерия на линии фронта и в Крыму, - генерал Ходжес

Автор: 

ATACMS (139) Луганская область (6495)


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Топ комментарии
+21
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02.05.2024 10:05
+8
Нормальна тема, цікаво що на це напишуть під.аросоотсосійські тролі?!? І це ми ще навіть нічого не починали! Зараз новий пакет атакамси за місяць ф-16, кацапи чекайте подарунків!
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02.05.2024 10:02
+8
О ЦЕ БАВОВНА )))
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02.05.2024 10:15
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Писали нижче шо вони хотіли кіна - чим не кіно?
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02.05.2024 09:59 Ответить
Нормальна тема, цікаво що на це напишуть під.аросоотсосійські тролі?!? І це ми ще навіть нічого не починали! Зараз новий пакет атакамси за місяць ф-16, кацапи чекайте подарунків!
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02.05.2024 10:02 Ответить
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02.05.2024 11:23 Ответить
Ось пишуть,дивись...
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02.05.2024 11:24 Ответить
Та я не про натуральних, а про тих що маскуються на інфоресурсах під Громадян України та її Союзників, і розносять лишньохромосомі сколківські вкиди!
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02.05.2024 12:52 Ответить
Покошлатило так нормально друшляківокупантів, і ето ані даже нє начіналі)))
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02.05.2024 10:04 Ответить
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02.05.2024 10:05 Ответить
Косточки в ряд
И звёздочки в ряд.
Сто шестнадцать
Кучно лежат....
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02.05.2024 11:58 Ответить
Копита ,роги ,свинячі рила в ряд,далі по тексту зверху...
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02.05.2024 13:47 Ответить
О ЦЕ БАВОВНА )))
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02.05.2024 10:15 Ответить
Це була репетиція "дєвятавамая", головний концерт незабаром.
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02.05.2024 10:25 Ответить
друга Атакамс мабуть цілила в будинок,що з права вверху,а попала по полю.
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02.05.2024 12:17 Ответить
рашисти,ще з вчора волали,що хтось навів Атакамс,/прєдатєлі/ ,тому що знали точне місце знаходження,та точний час
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02.05.2024 12:19 Ответить
Оптом к накабздону! ATACMS.COM.UA
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02.05.2024 13:52 Ответить
прилетіло https://www.google.com/maps/place/49%C2%B038 сюди , і ще https://www.google.com/maps/place/49%C2%B038 сюди .
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02.05.2024 14:33 Ответить
 
 