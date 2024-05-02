Удар ATACMS по полигону рашистов на оккупированной Луганщине. ВИДЕО

Украинские защитники нанесли удар ракетами ATACMS по лагерю и полигону российских войск на оккупированной Луганщине.

Соответствующее видео обнародовали в сети, передает Цензор.НЕТ.

Так, Силы обороны атаковали полигон российских оккупантов на Луганщине американскими кассетными ракетами MGM-140 ATACMS.

Предварительно известно, что это произошло вблизи села Роговое в 90 км от линии фронта. Речь идет о трех "прилетах".

На видео видно, как россияне выстроились на полигоне, также там была размещена техника рашистов.

Передача ракет ATACMS Украине

MGM-140A - баллистическая ракета M39 (ATACMS Block I) с дальностью в 165 км. Она также имеет мощную кассетную часть на 950 элементов M74.

17 октября 2023 года Белый дом официально подтвердил передачу Украине ракет ATACMS.

По данным СМИ, речь шла лишь о 20 единицах.

В то же время в Пентагоне заявили, что Украина может использовать ATACMS только для ударов по оккупированным территориям.

Известно, что в апреле Силы обороны атаковали ракетами MGM-140 ATACMS аэродром в оккупированном Джанкое.

Также СМИ сообщили, что в марте 2024 года США передали Украине более сотни ракет ATACMS.

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