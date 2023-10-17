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Новости Помощь Украине
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Белый дом официально подтвердил предоставление Украине ATACMS

atacms

Представительница Совета национальной безопасности САШ Эдриен Уотсон подтвердила, что США предоставили Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Отмечается, что США "недавно" предоставили Украине тип ATACMS, способный действовать на расстоянии до 165 километров

"Мы считаем, что это обеспечит значительное усиление возможностей Украины на поле боя без риска для нашей военной готовности", – добавила Уотсон.

Она не уточнила, сколько именно ракет получила Украина и именно ими ли были нанесены удары по аэродромам в Бердянске и Луганске.

Смотрите также: Залужный впервые показал работу дальнобойных ракет ATACMS по оккупантам. ВИДЕО

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по вертолетам и оборудованию аэродромов в Луганске и Бердянске.

После этого издание The Wall Street Journal сообщило, что ВСУ во вторник впервые ударили ракетами ATACMS по российским войскам. Однако, где именно их применили, в материале не уточняется. Позже информацию о применении ATACMS подтвердил президент Владимир Зеленский.

Автор: 

США (26877) помощь и поддержка (872) ATACMS (139)


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Топ комментарии
+35
Слава Богу, що ДАСУ не може заблокувати роботу Білого Дому!
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17.10.2023 22:16
+34
корупцію поки перемогли тільки на ATACMS - на томагавки ще треба працювати
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17.10.2023 22:16
+22
Ну, с ATACMS ясно. Шо там по Томогавкам?
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17.10.2023 22:13
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Gog bless America!
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17.10.2023 22:44 Ответить
А якби ті атаками ще в червні винесли бердянський аеропорт і 47-наступала б не під авіа обстрілами з вертольотів...
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17.10.2023 22:44 Ответить
Кацапам має сподобатись, правда може на всіх чорних пакетів не вистачити
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17.10.2023 22:49 Ответить
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17.10.2023 22:51 Ответить
кожний день так, як сьогодні)
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18.10.2023 02:11 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
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17.10.2023 22:53 Ответить
Раз дали на 160 км, чекаєм на 300!!! І бажано так само, тихо без шуму і реклами передати!!! Дякуємо США!!!
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17.10.2023 23:01 Ответить
А сколько там до крымского моста, больше 165 км?
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17.10.2023 23:31 Ответить
для того мосту вони не підходять. Там інші треба.
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17.10.2023 23:33 Ответить
Да если заменить боеголовку и вдарить несколькими штуками в одну точку, в опору, например, то наверное, опору можно разрушить..
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17.10.2023 23:52 Ответить
для попадания в опору надо что бы ракета имела КВО не более пяти метров (для сравнения: переданые нам М39 имеют имеют дальность до 165 км и КВО более 200 метров). Кроме того, она должна не просто иметь унитарную б\ч (как у М57), а это должна быть специальная модификация - М39А3 (так называемый "Penetrator"), которая была разработана для поражения заглублённых целей. Но мы такую модификацию вряд ли получим в ближайшее обозримое будущее.
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18.10.2023 00:27 Ответить
Да, посмотрел по справочнику, что-то довольно охрененное КВО у этой М39. Израиль стреляет довольно точно своими ракетами, они точно попадают именно в то здание на которое они были нацелены..
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18.10.2023 00:48 Ответить
КВО зависит не от страны ), точность зависит от системы наведения. Комбинированная ГСН, которая включает кроме инерциального наведения еще радиолокационнуюсистему, работающую в 3-мм диапазоне, а так же и электронно-оптическую, позволяет не только попадать в определенное здание, но и даже в конкретный оконный проём.
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18.10.2023 01:05 Ответить
Имеется в виду разлет кассетных БП.
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18.10.2023 03:49 Ответить
ні, мається на увазі кругове ймовірне вілхилення самої ракети, бо у даної модифікації принцип наведення базується на кільцевому лазерному гіроскопі, що забезпечує не дуже велику точність влучання в ціль, і це відхилення може досягати 225-250 метрів.
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18.10.2023 04:23 Ответить
"Ракета ATACMS настолько мощная, что может нанести вред не только дорожному полотну, но одной или нескольким опорам, повреждение которых фактически исключит возможность восстановления Крымского моста на очень длительный период."

Об этом в интервью «Главреду» подполковник запаса ВСУ Алексей Мельник.
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21.10.2023 20:42 Ответить
це залежить виключно від модіфікаії ракети. М39 не завдасть ніякої шкоди навіть дорожному покриттю, а от М39А3 Penetrator при влучанні у конструкцію мосту не тільки прошиє триметрову сталеву конструкцію прольоту, але і знищіть залізобетонну опору під прольотом. Звісно якщо влучить точно над опорою.
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21.10.2023 21:08 Ответить
Епічно.
https://twitter.com/i/status/1714297730573439091 "Так прицельно - п*здец! И никакого оповещения"
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17.10.2023 23:32 Ответить
пісня
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17.10.2023 23:38 Ответить
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17.10.2023 23:45 Ответить
Кацапи теж підтвердили передачу даних ракет ...
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17.10.2023 23:33 Ответить
нам - передачу, а кацапам одержання, під розписку
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17.10.2023 23:47 Ответить
я требую продолжения банкета(с)
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17.10.2023 23:40 Ответить
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17.10.2023 23:47 Ответить
Було холодно, треба було якось зігрітись, а ще подивись як кацапи суєтяться, кудись бігають.
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18.10.2023 02:09 Ответить
я требую продолжения банкета (с)
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17.10.2023 23:48 Ответить
Что ни говори, а США все-таки классная страна во всех отношениях. Конечно нам хотелось бы больше и быстреее, но все равно им Щира подяка
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18.10.2023 00:14 Ответить
Боже, благослови Америку!
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18.10.2023 00:24 Ответить
Яким чином переробити на 1650 км? Чи можливо найти прошивку на 4pda? Очєнь нада. Плі-і-і-з!
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18.10.2023 00:34 Ответить
Хлопці, це за мої податки в тому числі. Одне дратує: США цілять допомогу по чайній ложці за годину
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18.10.2023 00:39 Ответить
Дякуємо 🥳🤩
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18.10.2023 02:11 Ответить
"ПЕРШИЙ УДАР ATACMS!"
https://www.youtube.com/shorts/uAx7AQy4Afw
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18.10.2023 00:50 Ответить
Цікаво, що наші в Скадовську в обід підбили ? Судячи з вереску у тг-канаоах, щось дуже ексклюзивне...
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18.10.2023 01:04 Ответить
За даними ЗМІ, за останні кілька днів Сили оборони отримали "менше десятка" ракет типу ATACMS. Очікується, що завдяки їх постачанню Україна отримає "критично важливу" здатність уражати цілі ЗС РФ далеко від лінії фронту.
"Невелика кількість ракет підкреслює небажання США надсилати потужну зброю", - додали у матеріалі.
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18.10.2023 01:11 Ответить
Когда всеобщее внимание занято Израилем сейчас очень удачный момент об этом заявить, под шумок так сказать)
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18.10.2023 02:02 Ответить
165 км - це далекобійні ракети??
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18.10.2023 02:09 Ответить
Білий дім офіційно підтвердив надання Україні ATACMS

--
Ось так по три ATACMS в день, щоб було де зігрітися хорошим росіянцам))
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18.10.2023 02:17 Ответить
Слава Богу! Діждались таки! Ще пишуть, що обіцяні 31 танк "Абрамс М" уже в Україні.
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18.10.2023 05:16 Ответить
Покрова піклується про Україну.
Треба в календарі помітити свято: ДЕНЬ ATACMS
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18.10.2023 06:04 Ответить
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