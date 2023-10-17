Белый дом официально подтвердил предоставление Украине ATACMS

Представительница Совета национальной безопасности САШ Эдриен Уотсон подтвердила, что США предоставили Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Отмечается, что США "недавно" предоставили Украине тип ATACMS, способный действовать на расстоянии до 165 километров

"Мы считаем, что это обеспечит значительное усиление возможностей Украины на поле боя без риска для нашей военной готовности", – добавила Уотсон.

Она не уточнила, сколько именно ракет получила Украина и именно ими ли были нанесены удары по аэродромам в Бердянске и Луганске.

Смотрите также: Залужный впервые показал работу дальнобойных ракет ATACMS по оккупантам. ВИДЕО

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по вертолетам и оборудованию аэродромов в Луганске и Бердянске.

После этого издание The Wall Street Journal сообщило, что ВСУ во вторник впервые ударили ракетами ATACMS по российским войскам. Однако, где именно их применили, в материале не уточняется. Позже информацию о применении ATACMS подтвердил президент Владимир Зеленский.