Залужный впервые показал работу дальнобойных ракет ATACMS по оккупантам. ВИДЕО

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал, как работают по оккупантам дальнобойные ракеты ATACMS.

Валерий Залужный опубликовал на своей странице в телеграме видео запуска ракет ATACMS, передает Цензор.НЕТ.

"ATACMS. Работа наших воинов. Спасибо вам за службу! Спасибо партнерам за поддержку. Вместе - к победе", - написал Залужный.

Президент Владимир Зеленский вечером 17 октября подтвердил, что украинские военные применили американские ракеты ATACMS.

В ночь на 17 октября Вооруженные силы Украины нанесли удары по вертолетам и оборудованию российско-оккупационных войск на аэродромах вблизи оккупированных Луганска и Бердянска. Затем в ССО рассказали детали проведения операции DRAGONFLY.

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