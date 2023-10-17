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Залужный впервые показал работу дальнобойных ракет ATACMS по оккупантам. ВИДЕО

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал, как работают по оккупантам дальнобойные ракеты ATACMS.

Валерий Залужный опубликовал на своей странице в телеграме видео запуска ракет ATACMS, передает Цензор.НЕТ.

"ATACMS. Работа наших воинов. Спасибо вам за службу! Спасибо партнерам за поддержку. Вместе - к победе", - написал Залужный.

Президент Владимир Зеленский вечером 17 октября подтвердил, что украинские военные применили американские ракеты ATACMS.

В ночь на 17 октября Вооруженные силы Украины нанесли удары по вертолетам и оборудованию российско-оккупационных войск на аэродромах вблизи оккупированных Луганска и Бердянска. Затем в ССО рассказали детали проведения операции DRAGONFLY.

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Автор: 

Залужный Валерий (658) ATACMS (139)


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Топ комментарии
+70
Гарно стартують,а ще краще фінішували.
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17.10.2023 21:50
+66
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17.10.2023 21:52
+41
Ну, все. Тепер боброїдка точно Сибір підірве!
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17.10.2023 21:52
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Мої рідні рекети полетіли.
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18.10.2023 00:14 Ответить
Шо там кацапы уже начали или ещё не начинали? А то скоро и самолёты нам дадут, а кацапня все никак не начнет. 🤣
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18.10.2023 02:14 Ответить
А ПРИЛЬОТИ !? РАПТОРІВ НЕ ДАЛИ !?
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18.10.2023 06:06 Ответить
З почином...а там побачимо
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18.10.2023 06:21 Ответить
А где показана работа дальнобойных ракет ATACMS? Старт ракет - это только полработы..
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18.10.2023 07:46 Ответить
Головнокомандуючий ВСУ показує що роблять його підлеглі з ворогом.А презедент зі своєю партією не хоче показати що роблять його партнери по партіі для украіни(корупція,кришеваніє мос.патріархату,рекет і законодавчий беспредел,порушення констітуціі,переслідування війскових та політичних опонентів).Невже виборці цього бажали коли обирали їх.
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18.10.2023 08:28 Ответить
В Ізраілі прем'єр об'єднав усіх(політичних опонентів,армію,спецслужби,народ )на борьбу з ворогом(хамас,хейсбола).А у нас?
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18.10.2023 08:33 Ответить
СЛАВА ЗСУ!
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18.10.2023 08:44 Ответить
Иван Бидонов дал нам чуть-чуть кассетных
А где много бетонобойных?
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18.10.2023 10:59 Ответить
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