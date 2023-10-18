Украина получила всего 20 ракет ATACMS, - The New York Times

Соединенные Штаты передали Силам обороны Украины около 20 тактических баллистических ракет класса "земля - земля" ATACMS.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на двух западных чиновников, передает Цензор.НЕТ.

Передача ракет осуществлялась в секрете из-за опасений, что Россия может атаковать логистическую цепочку во время доставки, и также ВСУ хотели застать россиян неожиданно первым ударом.

"Два западных чиновника заявили, что Соединенные Штаты отправили Украине около 20 ракет", – пишет газета.

Даже ограниченной по дальности (165 км) версии ракеты "достаточно", чтобы достать почти до всех основных баз РФ на оккупированной территории Украины, заявили собеседники издания в правительстве США.

"Одно из условий, поставленных украинцами, состоит в том, что ATACMS не может использоваться для нападения на российскую территорию, сказал один чиновник", – пишут в NYT.

Читайте также: В Пентагоне отказались рассказать, будут ли Украине давать еще ATACMS