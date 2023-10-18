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Украина получила всего 20 ракет ATACMS, - The New York Times

atacms

Соединенные Штаты передали Силам обороны Украины около 20 тактических баллистических ракет класса "земля - земля" ATACMS.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на двух западных чиновников, передает Цензор.НЕТ.

Передача ракет осуществлялась в секрете из-за опасений, что Россия может атаковать логистическую цепочку во время доставки, и также ВСУ хотели застать россиян неожиданно первым ударом.

"Два западных чиновника заявили, что Соединенные Штаты отправили Украине около 20 ракет", – пишет газета.

Даже ограниченной по дальности (165 км) версии ракеты "достаточно", чтобы достать почти до всех основных баз РФ на оккупированной территории Украины, заявили собеседники издания в правительстве США.

"Одно из условий, поставленных украинцами, состоит в том, что ATACMS не может использоваться для нападения на российскую территорию, сказал один чиновник", – пишут в NYT.

Читайте также: В Пентагоне отказались рассказать, будут ли Украине давать еще ATACMS

Автор: 

New York Times (49) ATACMS (139)


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Топ комментарии
+49
Коли до них прилетить двадцять перша, вони знову верещатимуть, як і зараз.
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18.10.2023 10:47
+40
Никогда столько не лгут, как во время войны, после охоты и до выборов. (с)
Так що не розвішуйте вуха.
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18.10.2023 10:51
+39
От для чого це писати. Нехай кацапи думають, що дали сотні.
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18.10.2023 10:46
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Страница 2 из 2
Так самі америкоси повідомляли что Марокко має 60 штук Атакамсів, вони їм зайві, тому просто замінюють на інший вид, а ці в Україну. А інфа, так напевне Юстас повідомляє через Плейшнера з НЮТ Алекса .
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18.10.2023 14:00 Ответить
Навіть здивований, як це наші " найвидатні" базіки наперед не розповіли про одержання ракет і ціль враження Правда були вкиди---про "видатні події на фронті".
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18.10.2023 14:41 Ответить
Запам'ятайте назавжди (та усяким Чмутям перекажіть):
Головна перевага властних ракет у тому, що їх можна використовувати без ЖОДНИХ УМОВ!
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18.10.2023 14:45 Ответить
Все правильно, нечего знать про реальное количество
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18.10.2023 15:01 Ответить
Хоть двадцать, хоть сто, какая разница? Станут заканчиваться эти двадцать, так привезут следующие. Самолёты в Польшу и Румынию летают, двенадцать часов максимум из Кентаки или Алабамы лететь.
В прошлом году зрадоебы точно так же хнычили, что мало Химарсов дали. И что, кацапу на голову не падает до сих пор
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18.10.2023 15:31 Ответить
Треба тисячами
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18.10.2023 15:35 Ответить
Как только то сразу.
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18.10.2023 20:30 Ответить
Маловато будет.

П.С. Кстати, почему так - "также ВСУ хотели застать россиян неожиданно первым ударом" нельзя всегда делать? Почему надо трещать языком за полгода про поставки, обучение, наступление?
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18.10.2023 16:24 Ответить
Нужно не 20 ракет, а 220 как минимум.

Вот тогда будет настоящая "бавовна" на всех военных базах орков от Луганска до Бердянска.
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18.10.2023 22:19 Ответить
Потужно. Оце ми навоюемо.
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18.10.2023 16:38 Ответить
Навіщо вони триндять? покидькі
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18.10.2023 17:25 Ответить
Эти атакмсы прибыли в прошлом месяце ,после посещения Президета Зеленским..... Белого Дома.( после 21).
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18.10.2023 17:58 Ответить
Оце і є віжрижка "свободи слова". Кожен дурень може публікувати що йому заманеться навіть не враховуючи що в країні йде війна і гинуть люди. Навіщо повідомляти про кількість і дальність отриманих ракет для ворога????
Якщо це звичайно не деза.
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18.10.2023 18:26 Ответить
а що це знання дасть для кацапів, бази, склади перенесуть на 170 км від лінії бойових дій? чи на свою територію перенесуть?
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18.10.2023 21:07 Ответить
Дякуємо, що тримаєте в курсі всіх, в т.ч. ворога, америкоїдні медіа-*****
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18.10.2023 19:04 Ответить
Таким чином ці ракети можуть покривати український кордон де окуповано
Звісно 20 ракет мало подивляться як зсу їх використовує ефективно чи ні потім ще підкинуть але цих ракет і США мало має потрібне масове виробництво
Але те що знищили гелікоптери в бердянську це для кацапів знак що повториться чорнобаївка бо знову знищать тобто ці аеродроми під прицілом і вони не є безпечними для кацапів
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18.10.2023 20:13 Ответить
західні чинуши продали інфо газеті,
а самі кажуть це в Україні багато корупції
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18.10.2023 20:27 Ответить
Добре, що наш спаситель Володимир Зеленський згорнув ракетні програми. А то б зараз укронацист-бендеровец Залужний убивав би тисячами братів росіян
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18.10.2023 22:45 Ответить
Проти садама хусейна було використано понад 400ATACMS,дали нам 20 це комариний укус.....
невже путін ***** настільки дрібний для штатів ,що не засуговує більшого "подарунку"?
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18.10.2023 23:02 Ответить
Тепер i нiмцi повиннi дати Таурас
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19.10.2023 00:03 Ответить
Маловато,но как говорят:лиха беда-начало
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19.10.2023 00:49 Ответить
Офіційно 20 вже росіянци отримали, а неофіційно скільки ще росеянци отримають собі на голову ATACMSів вже ніхто рахувати не буде
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19.10.2023 02:36 Ответить
Вот кто вас назовет умными? Зачем об этом писать в СМИ?!
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19.10.2023 03:25 Ответить
А Ви впевнені,що написали правду?Одне всі знають точно: вони є!
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19.10.2023 06:47 Ответить
НЕОБХОДИМО БЫЛО УЖЕ ВСЕ ТОЧНО ОТСТРЕЛЯТЬ !)
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19.10.2023 07:18 Ответить
А 20 НА 6 НЕ ДЕЛИТЬСЯ РОВНО !)
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19.10.2023 09:02 Ответить
По нам за 1 раз прилітає в 4 рази більше. Один піар суцільний
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01.11.2023 19:43 Ответить
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