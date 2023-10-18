Украина получила всего 20 ракет ATACMS, - The New York Times
Соединенные Штаты передали Силам обороны Украины около 20 тактических баллистических ракет класса "земля - земля" ATACMS.
Об этом пишет The New York Times со ссылкой на двух западных чиновников, передает Цензор.НЕТ.
Передача ракет осуществлялась в секрете из-за опасений, что Россия может атаковать логистическую цепочку во время доставки, и также ВСУ хотели застать россиян неожиданно первым ударом.
"Два западных чиновника заявили, что Соединенные Штаты отправили Украине около 20 ракет", – пишет газета.
Даже ограниченной по дальности (165 км) версии ракеты "достаточно", чтобы достать почти до всех основных баз РФ на оккупированной территории Украины, заявили собеседники издания в правительстве США.
"Одно из условий, поставленных украинцами, состоит в том, что ATACMS не может использоваться для нападения на российскую территорию, сказал один чиновник", – пишут в NYT.
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Головна перевага властних ракет у тому, що їх можна використовувати без ЖОДНИХ УМОВ!
В прошлом году зрадоебы точно так же хнычили, что мало Химарсов дали. И что, кацапу на голову не падает до сих пор
П.С. Кстати, почему так - "также ВСУ хотели застать россиян неожиданно первым ударом" нельзя всегда делать? Почему надо трещать языком за полгода про поставки, обучение, наступление?
Вот тогда будет настоящая "бавовна" на всех военных базах орков от Луганска до Бердянска.
Якщо це звичайно не деза.
Звісно 20 ракет мало подивляться як зсу їх використовує ефективно чи ні потім ще підкинуть але цих ракет і США мало має потрібне масове виробництво
Але те що знищили гелікоптери в бердянську це для кацапів знак що повториться чорнобаївка бо знову знищать тобто ці аеродроми під прицілом і вони не є безпечними для кацапів
а самі кажуть це в Україні багато корупції
невже путін ***** настільки дрібний для штатів ,що не засуговує більшого "подарунку"?