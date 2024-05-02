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Детонація БК російської БМП-1 після прильоту українського FPV-дрона на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

Бійці 47-ої окремої механізованої бригади атакували дроном-камікадзе російську БМП-1 на Авдіївському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно потужний вибух, ймовірно, боєкомплекту. Відеозапис видовищного вибуху зроблено за допомогою безпілотника.

війна

Сьогодні ми також писали про те, що воїни 47-ої окремої механізованої бригади, які діють на відрізку фронту в Донецькій області, зупинили спробу окупантів прорвати оборону українських захисників. Ворожий штурм було зупинено, загарбники зазнали втрат в особовому складі та техніці.

Також дивіться: Удар ATACMS по полігону рашистів на окупованій Луганщині. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7227) БМП (409) 47 окрема механізована бригада (265)


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Красівоє....
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02.05.2024 11:33 Відповісти
Крім бк повний бак палива,
ні один орок не встиг вискочить
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02.05.2024 11:59 Відповісти
По ходу орків не було - здриснули раніше...
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02.05.2024 12:04 Відповісти
Какая красотища! В конце ещё лужа горящей соляры растеклась. Лучше любых голливудских спецэффектов.
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02.05.2024 13:15 Відповісти
.......огалтєлая руSSо - фобія .......👍
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02.05.2024 13:21 Відповісти
у БМП-1 легка башта - відлітає метрів на 60.
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02.05.2024 13:42 Відповісти
на шматки і атоми ))
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02.05.2024 15:16 Відповісти
шпроты 2024
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02.05.2024 16:49 Відповісти
Світ - банка з жерсті, люди в ній як шпроти, і чиясь правда важить більше ніж FPV дрон.
Не куй шастати в Україні....
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02.05.2024 20:45 Відповісти
 
 