Детонація БК російської БМП-1 після прильоту українського FPV-дрона на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

Бійці 47-ої окремої механізованої бригади атакували дроном-камікадзе російську БМП-1 на Авдіївському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно потужний вибух, ймовірно, боєкомплекту. Відеозапис видовищного вибуху зроблено за допомогою безпілотника.

Сьогодні ми також писали про те, що воїни 47-ої окремої механізованої бригади, які діють на відрізку фронту в Донецькій області, зупинили спробу окупантів прорвати оборону українських захисників. Ворожий штурм було зупинено, загарбники зазнали втрат в особовому складі та техніці.

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