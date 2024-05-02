Детонація БК російської БМП-1 після прильоту українського FPV-дрона на Авдіївському напрямку. ВIДЕО
Бійці 47-ої окремої механізованої бригади атакували дроном-камікадзе російську БМП-1 на Авдіївському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно потужний вибух, ймовірно, боєкомплекту. Відеозапис видовищного вибуху зроблено за допомогою безпілотника.
Сьогодні ми також писали про те, що воїни 47-ої окремої механізованої бригади, які діють на відрізку фронту в Донецькій області, зупинили спробу окупантів прорвати оборону українських захисників. Ворожий штурм було зупинено, загарбники зазнали втрат в особовому складі та техніці.
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