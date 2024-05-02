Воїни ЗСУ нищать ворожу техніку разом з особовим складом за допомогою БМП Bradley. ВIДЕО

Бійці 47-ої окремої механізованої бригади показали ураження російської техніки на Авдіївському напрямку фронту, де йдуть тяжкі бої. Ворожі бронемашини воїни знищували зі зброї, встановленої на БМП Bradley.

Екіпаж "Курта" другого механізованого батальйону 47-ї ОМБр на Bradley відкрив вогонь по колоні ворога, спаливши його техніку, передає Цензор.НЕТ.

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