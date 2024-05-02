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Воїни ЗСУ нищать ворожу техніку разом з особовим складом за допомогою БМП Bradley. ВIДЕО

Бійці 47-ої окремої механізованої бригади показали ураження російської техніки на Авдіївському напрямку фронту, де йдуть тяжкі бої. Ворожі бронемашини воїни знищували зі зброї, встановленої на БМП Bradley.

Екіпаж "Курта" другого механізованого батальйону 47-ї ОМБр на Bradley відкрив вогонь по колоні ворога, спаливши його техніку, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться: Детонація БК російської БМП-1 після прильоту українського FPV-дрона на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

БМП (409) 47 окрема механізована бригада (265)


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Топ коментарі
+21
Шкода, що орки вспіли десантуватись
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02.05.2024 12:13
+7
Кацапи - брєдлі! брєдлі!
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02.05.2024 12:14
+5
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02.05.2024 12:10
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02.05.2024 12:10 Відповісти
Шкода, що орки вспіли десантуватись
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02.05.2024 12:13 Відповісти
Кацапи - брєдлі! брєдлі!
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02.05.2024 12:14 Відповісти
так що що?
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02.05.2024 12:41 Відповісти
Як виставка зветься "Київ за три дні" чи "Авдіївка за 12 років"?
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02.05.2024 12:54 Відповісти
бронебійні кулі
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02.05.2024 12:25 Відповісти
это мтлб..там и бронебойных не надо....
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02.05.2024 13:10 Відповісти
Бтр уничтожен. Пошли пить чай.
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02.05.2024 12:34 Відповісти
Точніше МТ-ЛБ.
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02.05.2024 12:37 Відповісти
Краще вже замість чаю випити б бокал "Старого Таллінну"
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02.05.2024 12:42 Відповісти
Зазвичай Vana Tallinn бокалами не п'ють, краще коктейль з шампанським
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02.05.2024 15:08 Відповісти
У мехвода энурез?
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02.05.2024 13:38 Відповісти
Дефикация. Да и то, если успел понять, что происходит
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02.05.2024 14:43 Відповісти
Боевые позывы... Ну и метеоризм
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02.05.2024 14:51 Відповісти
Жаль що припізнився Бредлі ,а то б файно підсмажились ті " пєтушки" що з курятника повистрибували.
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02.05.2024 15:58 Відповісти
Mr. Bradley - utmost respect 👏
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02.05.2024 16:13 Відповісти
Круть!..
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03.05.2024 13:20 Відповісти
 
 