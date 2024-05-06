Військові 47 ОМБр знищили російський розрахунок БпЛА. ВIДЕО
Українські військові із підрозділу Strike Drones Company 47 окремої механізованої бригади знищили розрахунок БаЛА російських загарбників.
Кадри знищення опубліковано у телеграм-каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ
"Екіпажі БПЛА на фронті давно стали пріоритетом на знищення, як у нас, так і у ворога. Очі в небі виявляють противника, корегують арту, супроводжують свою техніку і навіть наносять ураження скидами. Без пілотів зараз неможливо вести бойові дії. Першим дроном розкрили вхід у підвал, другим склали укриття і засипали вхід", – йдеться у підписі до опублікованого відео.
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