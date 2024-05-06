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Військові 47 ОМБр знищили російський розрахунок БпЛА. ВIДЕО

Українські військові із підрозділу Strike Drones Company 47 окремої механізованої бригади знищили розрахунок БаЛА російських загарбників.

Кадри знищення опубліковано у телеграм-каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ

"Екіпажі БПЛА на фронті давно стали пріоритетом на знищення, як у нас, так і у ворога. Очі в небі виявляють противника, корегують арту, супроводжують свою техніку і навіть наносять ураження скидами. Без пілотів зараз неможливо вести бойові дії. Першим дроном розкрили вхід у підвал, другим склали укриття і засипали вхід", – йдеться у підписі до опублікованого відео.

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Автор: 

ліквідація (3918) 47 окрема механізована бригада (265)


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Правильно зробили. Тому що хороший кацап - це дохлий кацап.
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06.05.2024 10:57 Відповісти
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06.05.2024 10:59 Відповісти
Дрон за секунду до цілі набирає
максимально можливу швидкість,
результат очевидний.
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06.05.2024 11:03 Відповісти
Гарно.
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06.05.2024 11:24 Відповісти
І "контрольний в голову"!
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06.05.2024 11:40 Відповісти
Тепер у накабздона розраховують
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06.05.2024 15:00 Відповісти
Пасхалочка від ЗСУ
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07.05.2024 09:31 Відповісти
 
 