Военные 47 ОМБр уничтожили российский расчет БПЛА. ВИДЕО
Украинские военные из подразделения Strike Drones Company 47 отдельной механизированной бригады уничтожили расчет БАЛА российских захватчиков.
Кадры уничтожения опубликованы в телеграм-канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ
"Экипажи БПЛА на фронте давно стали приоритетом на уничтожение, как у нас, так и у врага. Глаза в небе обнаруживают противника, корректируют арту, сопровождают свою технику и даже наносят поражение сбросами. Без пилотов сейчас невозможно вести боевые действия. Первым дроном вскрыли вход в подвал, вторым сложили укрытие и засыпали вход", - говорится в подписи к опубликованному видео.
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