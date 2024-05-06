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Новости Видео Война
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Военные 47 ОМБр уничтожили российский расчет БПЛА. ВИДЕО

Украинские военные из подразделения Strike Drones Company 47 отдельной механизированной бригады уничтожили расчет БАЛА российских захватчиков.

Кадры уничтожения опубликованы в телеграм-канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ

"Экипажи БПЛА на фронте давно стали приоритетом на уничтожение, как у нас, так и у врага. Глаза в небе обнаруживают противника, корректируют арту, сопровождают свою технику и даже наносят поражение сбросами. Без пилотов сейчас невозможно вести боевые действия. Первым дроном вскрыли вход в подвал, вторым сложили укрытие и засыпали вход", - говорится в подписи к опубликованному видео.

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Автор: 

ликвидация (3536) 47 отдельная механизированная бригада (262)


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Правильно зробили. Тому що хороший кацап - це дохлий кацап.
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06.05.2024 10:57 Ответить
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06.05.2024 10:59 Ответить
Дрон за секунду до цілі набирає
максимально можливу швидкість,
результат очевидний.
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06.05.2024 11:03 Ответить
Гарно.
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06.05.2024 11:24 Ответить
І "контрольний в голову"!
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06.05.2024 11:40 Ответить
Тепер у накабздона розраховують
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06.05.2024 15:00 Ответить
Пасхалочка від ЗСУ
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07.05.2024 09:31 Ответить
 
 