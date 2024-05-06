РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11146 посетителей онлайн
Новости Видео Война
2 094 5

Бойцы 126 бригады доставили побратимам на Херсонщину праздничные паски. ВИДЕО

Воины 126-й бригады отправили благодаря FPV-дронам праздничные паски своим побратимам на Крынки, на левый берег Херсонщины.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

По словам воинов, это "единственный способ им там почувствовать что-то хоть отдаленно похожее на праздник".

Также смотрите: Зеленский поздравил граждан с Пасхой: Верим: у Бога на плече - шеврон с украинским флагом. ВИДЕО

Автор: 

Пасха (377) ВСУ (6587) Херсонская область (4764)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зі святом рідненькі! Нехай вас усіх береже Божа охорона 🫶
показать весь комментарий
06.05.2024 09:50 Ответить
На Кринки?
показать весь комментарий
06.05.2024 10:03 Ответить
Сьогодні День Української Піхоти! Зі Святом вас, рідненькі! Хай Господь вбереже Вас від ворожих куль та уламків і допоможе перемогти клятого ворога! Піхота - цариця полей!! На Ваших плечах найбільш ризикована та небезпечна місія. Обіймаємо Вас, рідні!
показать весь комментарий
06.05.2024 10:11 Ответить
Христос Воскрес! Божого захисту та Божого благославення, нашi
любi Героi! 🙏🙏🙏
показать весь комментарий
06.05.2024 10:25 Ответить
Хлопці, Ви...просто немає слів.
показать весь комментарий
06.05.2024 12:55 Ответить
 
 