Бойцы 126 бригады доставили побратимам на Херсонщину праздничные паски. ВИДЕО

Воины 126-й бригады отправили благодаря FPV-дронам праздничные паски своим побратимам на Крынки, на левый берег Херсонщины.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

По словам воинов, это "единственный способ им там почувствовать что-то хоть отдаленно похожее на праздник".

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