Зеленский поздравил граждан с Пасхой: Верим: у Бога на плече – шеврон с украинским флагом. ВИДЕО
Утром 5 мая президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех граждан со светлым праздником Господнего Воскресения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.
Глава государства напоминает, что Пасха символизирует освобождение души человека от рабства зла и тьмы и победу добра и справедливости, победу жизни над смертью.
"Библия учит нас любви к ближнему. А настоящее показало нам истинное значение этого слова. Когда даже за сотни километров друг от друга мы поддерживаем и помогаем друг другу. Защищаем друг друга. Молимся друг за друга. Когда все мы стали друг другу ближе, друг другу ближними", - отметил он.
"А бывший сосед, который постоянно набивался нам в братья, для нас далек на века. Он нарушил все заповеди, потребовал наш дом, пришел нас убивать. Мир видит это. Бог знает это. И мы верим: у Бога на плече - шеврон с украинским флагом. Поэтому с таким союзником жизнь точно победит смерть", - добавляет Зеленский.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 4 мая 2024 года в Великую субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме состоялась традиционная церемония схождения благодатного огня.
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Миру , щастя та Божого благословення нас усім в цей День !!
Христос Воскрес ‼️
Боже милостивый, я знаю, що ми не маємо когось судити, але я не можу це не сказати: наш президент ідіот.
Пробач нам Всемогутній " за шеврони на твоєму плечі", пробач Боже, що вибрали нерозумні люди зеленського.
Знаю, ти попереджав, але сатана так ввійшов в недолугі мізки українців, що тепер сидить і править Україною.
Але ти Боже людяний і любиш нас такими які ми є.
Ісус Христос, ти Син Божий, ми приймаємо Твою жертву на хресті за нас недостойних, пробач нам українцям наші недолугі дії.
Дозволь нам вмерти для гріхів і воскреснути разом з Тобою.
Допоможи нам Господи вистояти.
Ісус Ти Син Божий і ми приймаємо Твоє спасіння. Дякуємо і вклоняємось перед твоєю величчю. Амінь.
Боже пробач мені за ці слова.
Пробач нам, що ми не зупинили прихід стани в Україну.
Але ми - українці каємось і уповаємо на Тебе.
Господь з нами, але ми самі винні в наших гріхах.
Господь нас вчить і вказує на помилки.
Ми повинні дякувати.
І повірте Він зовсім близько і допомагає нам.
Господь нікого не гнав на вибори. Самі бігли.
Тому і страждаємо.
ви живі, ви можете писати, у вас є інтернет, телефон, є де жити.
І за це треба дякувати Богу.
В нас теплі зими, коли росія хотіла нас заморозити. Згадайте які морози були до повномоштабного вторгнення.
Диявол кричав,що і Європа замерзне без його газу, але пережили.
Тому дякуємо постійно, Господу за допомогу і молимось.
Бо Бог є. Але треба вірити і не згадувати лише на свята.
І обов'язково молитись за Україну.
Після вторгнення руської нечисті всі були перелякані і я в тому числі
Боялися, ходили в якомусь відчаї.
Але після того як я побачила цих нещасних в Маріуполі людей і наших " азовців", мене наче хтось підбив під коліна, я впала і почула голос: відкрий ієремії 13 главу. В мене Біблія валялась, навіть не знаю скільки десятків років.
Але я відкрила і Бог відкрив мені очі.
Почитайте, можливо і вам буде відкрите, те що Господь хотів показати. Але знаю, що це справдилось.
Потім я знов забувала Бога і він нагадував мені тяжкими випробуваннями. В мене були такі тяжкі періоди, що жити не хотілось.
І я завжди репетала за що?
І на що я отримала від Господа відповідь: це щоб ти не видверталась і не забувала Мене.
І тепер, пройшовши всі труднощі я знаю і вірю, що мій Бог, який є Творець всього, завжди поруч. І повірте, в моєму житті відбулись дуже прекрасні зміни.
І я вірю, що тільки Він Всевишній спасе Україну.
До речі, попитайте наших хлопців, які були на війни, до кого вони звертаються, коли страшно? До Бога.
І Господь оберігає їх.
В ім'я Ісуса Христа Амінь.
Вiтер свище, вiтер вие, навпiл гне тополю.
Та вона, дiвча тендiтне, гордо держить гору.
Ось дуб старий та кремезний не встояв - вже долi.
Та й прикрив ii собою вiд лихоi долi.
Украiночко ти наша, ти - як за горою:
за народом своiм древнiм, що весь - за тобою.
Вiтер свище, вiтер вие, вiтер все лютуе.
То й що ладен вiн накоiть, як народ - горою?
Нема у вас Бога в душі.
Відповіді можете не писать,я не читаю😜
Христос Воскрес!
Перемоги,миру,Божого благословіння 🙏
1. ісконолно сруцкіє теріторії - увесь підень та хід України від Харкова до Одеси, включаючи Дніпро та Кропивницькій !!!!
2. решти маріонеткова Україна (усср) з зе-гауляйтерам при владі, на кшталт білорусі !!!
)(уйло ж витягнув зі смітника історії "тричі несудимаго" вітю ялинковича та свого кума - метверчука !!!
Здається органічно виглядає, тому запощу.