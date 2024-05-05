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Зеленский поздравил граждан с Пасхой: Верим: у Бога на плече – шеврон с украинским флагом. ВИДЕО

Утром 5 мая президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех граждан со светлым праздником Господнего Воскресения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

Глава государства напоминает, что Пасха символизирует освобождение души человека от рабства зла и тьмы и победу добра и справедливости, победу жизни над смертью.

"Библия учит нас любви к ближнему. А настоящее показало нам истинное значение этого слова. Когда даже за сотни километров друг от друга мы поддерживаем и помогаем друг другу. Защищаем друг друга. Молимся друг за друга. Когда все мы стали друг другу ближе, друг другу ближними", - отметил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел благодатный огонь. ВИДЕО

"А бывший сосед, который постоянно набивался нам в братья, для нас далек на века. Он нарушил все заповеди, потребовал наш дом, пришел нас убивать. Мир видит это. Бог знает это. И мы верим: у Бога на плече - шеврон с украинским флагом. Поэтому с таким союзником жизнь точно победит смерть", - добавляет Зеленский.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 4 мая 2024 года в Великую субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме состоялась традиционная церемония схождения благодатного огня.

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) Пасха (377)


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Топ комментарии
+44
Чмо безхребетне! Кому ти потрібне з твоїм привітаням.
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05.05.2024 09:28
+44
Щирості немає. Й не було зі стадіона. Кривляння, гундосини та знущання з української мови.
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05.05.2024 09:43
+43
Віримо: у Бога на плечі - шеврон з українським прапором

Це піззєц...
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05.05.2024 09:27
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Люди в соц.сетях запитують :,, Де Зеленський взяв таку страшну вишиванку"?
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05.05.2024 11:54 Ответить
беремо рубаху беремо йго нагородний головний убор - наносимо на рубаху і вуаля едине таки де він барунінг ховае йго косплей ясіра арфата без браунінга та скуфії не повний а да ще очечі чюріпаха нада
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05.05.2024 12:45 Ответить
Дорогі Украінці !!

Миру , щастя та Божого благословення нас усім в цей День !!

Христос Воскрес ‼️
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05.05.2024 11:57 Ответить
Вишиванку взяли на вирост, але йому косоворотка пасує більше.
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05.05.2024 12:05 Ответить
До речі раніше він розсікав в косоворотці, акі справжній цап.
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05.05.2024 12:08 Ответить
А де дєрьмак--медведєв, щось дуже давно не чули не бачили, вже і алергія почала проходити.
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05.05.2024 12:13 Ответить
Пейсів не хватає і був би 95-квартал. Виступ криворіжського заробітчанина. )))
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05.05.2024 12:27 Ответить
тваю ж мать! а де кипа?
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05.05.2024 12:45 Ответить
Добра та миру усім !!! Бо для зеленої влади потрібен безправний кріпак, затиснутий між безвихіддю й відсутністю вибору...
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05.05.2024 13:28 Ответить
Пианист.
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05.05.2024 13:40 Ответить
Господи помилуй нас.
Боже милостивый, я знаю, що ми не маємо когось судити, але я не можу це не сказати: наш президент ідіот.
Пробач нам Всемогутній " за шеврони на твоєму плечі", пробач Боже, що вибрали нерозумні люди зеленського.
Знаю, ти попереджав, але сатана так ввійшов в недолугі мізки українців, що тепер сидить і править Україною.
Але ти Боже людяний і любиш нас такими які ми є.
Ісус Христос, ти Син Божий, ми приймаємо Твою жертву на хресті за нас недостойних, пробач нам українцям наші недолугі дії.
Дозволь нам вмерти для гріхів і воскреснути разом з Тобою.
Допоможи нам Господи вистояти.
Ісус Ти Син Божий і ми приймаємо Твоє спасіння. Дякуємо і вклоняємось перед твоєю величчю. Амінь.
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05.05.2024 13:53 Ответить
А орденом найвиличніший не мріє Бога нагородити.
Боже пробач мені за ці слова.
Пробач нам, що ми не зупинили прихід стани в Україну.
Але ми - українці каємось і уповаємо на Тебе.
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05.05.2024 14:08 Ответить
Вже 5 років, як Господь від нас відвернувся.
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05.05.2024 14:03 Ответить
Не відвернувся. Навіть не мрійте.
Господь з нами, але ми самі винні в наших гріхах.
Господь нас вчить і вказує на помилки.
Ми повинні дякувати.
І повірте Він зовсім близько і допомагає нам.
Господь нікого не гнав на вибори. Самі бігли.
Тому і страждаємо.
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05.05.2024 14:12 Ответить
Я навіть можу вам привести приклади:
ви живі, ви можете писати, у вас є інтернет, телефон, є де жити.
І за це треба дякувати Богу.
В нас теплі зими, коли росія хотіла нас заморозити. Згадайте які морози були до повномоштабного вторгнення.
Диявол кричав,що і Європа замерзне без його газу, але пережили.
Тому дякуємо постійно, Господу за допомогу і молимось.
Бо Бог є. Але треба вірити і не згадувати лише на свята.
І обов'язково молитись за Україну.
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05.05.2024 14:20 Ответить
Стесняюсь спросить, мол, шо в Вашем понимании - Бог?
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05.05.2024 15:31 Ответить
Я ніколи не була віруючою людиною до травня 2022 року. Була також підвладна регіліозним святам.
Після вторгнення руської нечисті всі були перелякані і я в тому числі
Боялися, ходили в якомусь відчаї.
Але після того як я побачила цих нещасних в Маріуполі людей і наших " азовців", мене наче хтось підбив під коліна, я впала і почула голос: відкрий ієремії 13 главу. В мене Біблія валялась, навіть не знаю скільки десятків років.
Але я відкрила і Бог відкрив мені очі.
Почитайте, можливо і вам буде відкрите, те що Господь хотів показати. Але знаю, що це справдилось.
Потім я знов забувала Бога і він нагадував мені тяжкими випробуваннями. В мене були такі тяжкі періоди, що жити не хотілось.
І я завжди репетала за що?
І на що я отримала від Господа відповідь: це щоб ти не видверталась і не забувала Мене.
І тепер, пройшовши всі труднощі я знаю і вірю, що мій Бог, який є Творець всього, завжди поруч. І повірте, в моєму житті відбулись дуже прекрасні зміни.
І я вірю, що тільки Він Всевишній спасе Україну.
До речі, попитайте наших хлопців, які були на війни, до кого вони звертаються, коли страшно? До Бога.
І Господь оберігає їх.
В ім'я Ісуса Христа Амінь.
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05.05.2024 16:02 Ответить
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05.05.2024 16:12 Ответить
Зрозумiло, бог - спаситель, главное молиться. Я к чему , на протяжении миниму 7-ми, а то и 20и тысяч лет наша земля намоленная и уберегла нас от всякого зла, хотя на протяжении этих лет были разные боги: и дерево-божество, и истукан - божество, и бык, и женщина...теперь это отец-сын-дух святой = бог. И уже в начале новой эры (55лет н.э.) сподвижник Иисуса , апостол Андрей пришел в наши земли и освятил их. Хоть я и атеист, но верю, что наша намоленая земля врага поглотит. Враг в нашей земле обречен.ЗЫ... в подтверждение, женщина-мать восточных славян(гаплогруппа Н) на наших украинских землях автохтонка на протяжении 20 000 лет, Никуда не уходила и никто ее не поработил. НАшему отцу в наших землях 7 000лет и наш отец-а теперь украинец никуда с намоленой земли не ушел. Так что нос выше. Мы за нашей матiнкою-землею, як за горою... Ворог не пройде...

Вiтер свище, вiтер вие, навпiл гне тополю.

Та вона, дiвча тендiтне, гордо держить гору.

Ось дуб старий та кремезний не встояв - вже долi.

Та й прикрив ii собою вiд лихоi долi.



Украiночко ти наша, ти - як за горою:

за народом своiм древнiм, що весь - за тобою.

Вiтер свище, вiтер вие, вiтер все лютуе.

То й що ладен вiн накоiть, як народ - горою?
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05.05.2024 20:27 Ответить
Я вижу,что клоун совсем лишен самостоятельности,ермак одел его,как Иванушку дурачка
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05.05.2024 14:29 Ответить
Навіть у таке Велике свято більшість коментаторів пирскає ядом.
Нема у вас Бога в душі.
Відповіді можете не писать,я не читаю😜
Христос Воскрес!
Перемоги,миру,Божого благословіння 🙏
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05.05.2024 14:37 Ответить
Нарешті не в косоворотці
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05.05.2024 14:52 Ответить
Щоб ти білого світу не бачив, вбивця народу України!!!!
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05.05.2024 14:58 Ответить
Скомарох
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05.05.2024 15:35 Ответить
Великий оратор ********** !
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05.05.2024 15:40 Ответить
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05.05.2024 16:00 Ответить
апсолютно вірно !!! кацапи, дякуючи владі зе-н*ркоманів, готові були окупувати 60-70% території України, ймовірно в кордонах так званої усср (окупованої червоними комуно-начистами в 1918-22 рр. УНР) станом на 01.09.1939 року, лиш би )(уйло залилив цього зеленого блазня та його банду дермаків, стафанчуків, арахімій гауляйтерами окупованої частини України !!! при цьому окупована частина україни мала ділитися на двоє:
1. ісконолно сруцкіє теріторії - увесь підень та хід України від Харкова до Одеси, включаючи Дніпро та Кропивницькій !!!!
2. решти маріонеткова Україна (усср) з зе-гауляйтерам при владі, на кшталт білорусі !!!
)(уйло ж витягнув зі смітника історії "тричі несудимаго" вітю ялинковича та свого кума - метверчука !!!



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05.05.2024 19:43 Ответить
До речі на форумі слово ***** можно писати без ретуши - модерація дозволяє
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06.05.2024 00:31 Ответить
Чого це воно вирядилося у вишиванку? Рамси поплутав?
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05.05.2024 16:10 Ответить
Дерьмак робить с нього клоуна , під дурачка вирядив
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05.05.2024 17:17 Ответить
Знайшла такий лук.
Здається органічно виглядає, тому запощу.
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05.05.2024 17:38 Ответить
На этот раз хоть не в косоворотке, правда далеко не пiшов на мадяра-iобiка схожий.
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05.05.2024 19:27 Ответить
Вот с гармоникой перебор. це ж концертный вариант .На такой тальянке играют доки. которые минимум 5-7 мехов порвали.
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05.05.2024 19:31 Ответить
тільки не вишиванка українська в цього зе-н*ркомана має бути, кацапська косоворотка, не шестирядний німецький кнопочний акардеон (баян) а тупа, примітивна кацапська гармошка, а краще балалайка !!!

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05.05.2024 19:31 Ответить
Тот баян - пятирядный. 3 ряда- как у любого, 2 дополнительных ряда, для виртуозности дублируют клавиши 3-х основных рядов. Очень актуально при игре полифонии и "жестоких" вариаций
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05.05.2024 19:40 Ответить
дякую за інформацію друже ... я там чомусь нарахував 6 рідів, не знаю чи то Великдень на мене так вплинув, чи староію я ...
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05.05.2024 19:45 Ответить
А вы наискосок сосчитайте, будет 4 клавиши и темнота, то 5-я черная диез-бемоль клавиша.
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05.05.2024 19:49 Ответить
ЗЫ... для шашлыков досыть 3-х рядного. 5-ти рядный используется в эстрадно симфоническом оркестре. Раньше бы главзеб , если бы мог лобать на 5-ти рядном, молился бы на Силантьева(ща не знаю, кто в нарабсее бос по эстрадно-симфоническим делам).
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05.05.2024 19:47 Ответить
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06.05.2024 04:33 Ответить
Не упоминай имя Господне всуе
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05.05.2024 19:59 Ответить
Коли вже заткнуть його тупий собачий рот?
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06.05.2024 00:27 Ответить
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