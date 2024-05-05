Зеленский поздравил граждан с Пасхой: Верим: у Бога на плече – шеврон с украинским флагом. ВИДЕО

Утром 5 мая президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех граждан со светлым праздником Господнего Воскресения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

Глава государства напоминает, что Пасха символизирует освобождение души человека от рабства зла и тьмы и победу добра и справедливости, победу жизни над смертью.

"Библия учит нас любви к ближнему. А настоящее показало нам истинное значение этого слова. Когда даже за сотни километров друг от друга мы поддерживаем и помогаем друг другу. Защищаем друг друга. Молимся друг за друга. Когда все мы стали друг другу ближе, друг другу ближними", - отметил он.

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"А бывший сосед, который постоянно набивался нам в братья, для нас далек на века. Он нарушил все заповеди, потребовал наш дом, пришел нас убивать. Мир видит это. Бог знает это. И мы верим: у Бога на плече - шеврон с украинским флагом. Поэтому с таким союзником жизнь точно победит смерть", - добавляет Зеленский.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 4 мая 2024 года в Великую субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме состоялась традиционная церемония схождения благодатного огня.