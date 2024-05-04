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В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел благодатный огонь. ВИДЕО

Сегодня, 4 мая 2024 года, в Великую субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме состоялась традиционная церемония схождения благодатного огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Отметим, что чин "восхождения" из года в год совершается в кувуклии (часовне) Гроба Господня лично Иерусалимским Патриархом. После этого христиане распространяют огонь свечами и специальными лампами по всему миру.

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Автор: 

Иерусалим (80) Пасха (376)


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Топ комментарии
+17
Нікого не збираюсь тут переконувати,але повірте мені,коли від тебе вже зовсім нічого не залежить,коли може "прилетіти" у 10 метрах від тебе,а може й в самого тебе,ти тільки до Бога й звертаєшся,особисто я ні одного атеїста в окопах не бачив,всіх "вумників" запрошую до окопу під обстріл зі всього що можливе,ось там ви свою думку й змінете,можете не сумніватись.
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04.05.2024 15:03
+16
В Иерусалиме Всемирный съезд двоечников по химии.
Они тащатся со всех концов мира, преодолевая границы, таможни и континенты.
Но!
Каждый из этих бедолаг мог бы самостоятельно устроить «чудо схождения Благодатного огня» у себя дома, на садовом участке, или под машиной конкурента за парковочное место.

Все необходимые для этого химреактивы доступны и находятся в свободной продаже.
Для «возникновения» «волшебного огня» нужны, белый фосфор, сероуглерод и кислород .
Эффект будет точно таким же, как и в иерусалимской кувуклии.
Если подойти к вопросу грамотно и правильно рассчитать сероуглеродную составляющую, то «Благодатный огонь» возникнет «тютелька-в тютельку», в заданное время.
Явление «Благодатного огня» можно красиво использовать для шашлычных мероприятий и на корпоративах.

Невзоров
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04.05.2024 15:17
+8
Не путай!

Бога і Сталіна...

Бо нема вже Сталіна-

А Бога меньше не стало...

Не путай...
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04.05.2024 15:15
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Як можна вірити в таку херню в еру інтернета? Скільки вже розвінчано і розкрито всіляких фокусів, всерівно дебілізма не меншає, навіть більшає.
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04.05.2024 16:29 Ответить
Можна вірити чи ні, але саме вірніше просто поважати традиції батьків, дідів і прадідів.
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04.05.2024 18:08 Ответить
Ну так можна добалакатись і до поважання традицій пращурів приносити в жертву немовлят чи незайманих дівчаток. Може треба включати розум, а не тупо поважати все підряд, бо то ж традиції дідів? Я не посягаю на бажання баранів нести гроші в церкву, а тільки дивуюсь, що їх так багато. Кожна людина в щось вірить, це її право. Але церква нічого спільного з вірою не має.
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04.05.2024 18:50 Ответить
У Америці найбагатші у світі церкви !
Проповідники літають реактивними літаками, будують школи, житло, медичні центри.
Найпотужніша у світі благочинність - по-вашому американці дурні ?
Найбільша економіка і армія - зв'зку не бачите своїм книжним розумом ?
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04.05.2024 22:47 Ответить
Багато чого в Америці! Там навіть трампакс особисто з Богом розмовляє, і добряча половина виборців готова знов голосувати за цього морального виродка. То хочете сказати, що американці всі розумні?
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04.05.2024 23:11 Ответить
Я сказав те, що сказав: АМЕРИКА НАЙБІЛЬШ НАБОЖНА КРАЇНА У СВІТІ.
І саме тому має най більшу в світі економіку, науку і найсильнішу армію.
Хтось дивиться на Америку і бачить суспільство можливостей,
а хтось дивиться в рот Трампу і слухає, що він белькоче.
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04.05.2024 23:41 Ответить
Треба пригласити Пояркова, щоб він пояснив як вони там роблять вогонь
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04.05.2024 16:43 Ответить
він почне дрочити
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04.05.2024 17:14 Ответить
Там ще другі моменти були.. як би це толерантно сказати...
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04.05.2024 17:41 Ответить
Коли вже на росію зійде кара небесна за її гріхи?
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04.05.2024 16:54 Ответить
Цю кару заважють робити завербовані українські політики і вже давно.
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04.05.2024 21:03 Ответить
Але Росію добряче затопило - щоб пам'ятала, що зверху все видно.
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04.05.2024 22:39 Ответить
Насправді ії так кожний рік затоплює і нічого. Ще там кожний рік бувають пожежі ледь не на п'яту частину тайги, теж нічого особливого, це кацапи, їм пофіг, вони спокійно живуть далі, бо людське життя там як життя вощі нічого не варте.
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05.05.2024 15:57 Ответить
Заголовок розрахований на дурнів?
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04.05.2024 17:14 Ответить
панове редактори! не поширюйте марновірства!
немає ніякої "церемонії сходження благодатного вогню"!
а є чин "Святого світла" по грецьки агіа фос, патріарх у кувуклії молиться, потім запалює від невгасимої лампади пучок свічок і виносить людям
а для тих, хто розказує байки, що цей вогонь не обпалює перші 30хв, хай поїде в суботу в Єрусалим і отримавши вогонь, хай потримає його над рукою хоча б 5 секунд, тоді побачить, як він не обпалює
а якщо швидко водити вогнем під рукою, то це можна зробити з будь яким вогнем
підіть у цирк і подивіться на вогняне шоу, вони роблять те саме!
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04.05.2024 17:21 Ответить
Чого ж тебе так ковбасить ?
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04.05.2024 22:37 Ответить
Ти ба: - тупому чудо, але всіх охочих вітаю з благодаттю печерного воскресіння, тож, коли отримаєте печерні одежі шкіру головне дочекайтесь доки з,являться АНГЕЛИ, котрі захочуть зваблених шаровим воскресінням випустити з печерного світу, - візьмуть в навчання "не шара" та тому, що чудес не існує, бо всяке дійство має ПРИЧИНУ І НАСЛІДКИ. АРХ М
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04.05.2024 17:44 Ответить
Цирк продолжается
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04.05.2024 18:11 Ответить
Чудєса да і тільки.
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04.05.2024 18:15 Ответить
Запальничка знову не підвела...
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04.05.2024 20:01 Ответить
А от, до речі, на католицьку пасху вогонь сходить, чи ні? Якщо ні, то кінець світу вже давно настав, адже Христос що у них, що у нас один
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04.05.2024 20:04 Ответить
їх пасха несправжня
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05.05.2024 01:02 Ответить
А в РФ сошла "благодатная бомба"...
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04.05.2024 20:26 Ответить
Слава Тобі Боже наш, Слава Тобі !
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04.05.2024 20:49 Ответить
Це "диво" давно вже розекретили західні журналісти.
Людям треба диво, церковники його дають, попит породжує пропозицію.
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04.05.2024 21:02 Ответить
Диво на хліб не намажеш.
А Божий Захист відвертає реальну хворобу, злидні та прокляття.
І твоя жалюгідна "наука" не може протиставити нічого дієвого.
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04.05.2024 22:54 Ответить
Божий Захист да, відвертає дії сатани, тільки релігійні обряди на кшталт "благодатного вогню" і пасок з фарбованими яйцями це не роблять.
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04.05.2024 23:07 Ответить
Благодатний Вогонь, принесений у житло, покращує ауру помешкання,
додає здоров'я і душевного затишку, зменшує ймовірність пожеж, аварій, хвороб і т.д.
Паска і яйця мають бути ОСВЯЧЕНІ, тоді і вони принесуть багато позитиву.
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04.05.2024 23:29 Ответить
Історію треба знати, це як хронологія як так сталося що квнщик став президентом найсильнішої країни в регіоні, як що не дивитись на історію, то це вийде схожим на диво.
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05.05.2024 15:54 Ответить
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04.05.2024 23:08 Ответить
Хто не вірить - того не наближають.
Кожному дається по Вірі його.
Перед Голодомором були десятиліття захоплення сатанізмом:
у гламурних салонах викликали духів, спілкувались із нечистю
і врешті таки накликали на країну велику біду.
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04.05.2024 23:34 Ответить
Виклики духів в селах ?
Сумніваюсь.

Глодомори зачепили як раз села де більше всього народу і померло.
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05.05.2024 15:50 Ответить
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