В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел благодатный огонь. ВИДЕО

Сегодня, 4 мая 2024 года, в Великую субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме состоялась традиционная церемония схождения благодатного огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Отметим, что чин "восхождения" из года в год совершается в кувуклии (часовне) Гроба Господня лично Иерусалимским Патриархом. После этого христиане распространяют огонь свечами и специальными лампами по всему миру.

Также читайте: СБУ призвала граждан соблюдать безопасность на Пасху и не игнорировать тревоги