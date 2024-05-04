У храмі Гробу Господнього в Єрусалимі зійшов благодатний вогонь. ВIДЕО

Сьогодні, 4 травня 2024 року, у Велику суботу в храмі Гробу Господнього в Єрусалимі відбулася традиційна церемонія сходження благодатного вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначимо, що чин "сходження" із року в рік звершується у кувуклії (каплиці) Гробу Господнього особисто Єрусалимським Патріархом. Після цього християни поширюють вогонь свічками та спеціальними лампами по всьому світу.

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