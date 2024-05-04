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У храмі Гробу Господнього в Єрусалимі зійшов благодатний вогонь. ВIДЕО

Сьогодні, 4 травня 2024 року, у Велику суботу в храмі Гробу Господнього в Єрусалимі відбулася традиційна церемонія сходження благодатного вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначимо, що чин "сходження" із року в рік звершується у кувуклії (каплиці) Гробу Господнього особисто Єрусалимським Патріархом. Після цього християни поширюють вогонь свічками та спеціальними лампами по всьому світу.

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Автор: 

Єрусалим (58) Великдень (359)


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Топ коментарі
+17
Нікого не збираюсь тут переконувати,але повірте мені,коли від тебе вже зовсім нічого не залежить,коли може "прилетіти" у 10 метрах від тебе,а може й в самого тебе,ти тільки до Бога й звертаєшся,особисто я ні одного атеїста в окопах не бачив,всіх "вумників" запрошую до окопу під обстріл зі всього що можливе,ось там ви свою думку й змінете,можете не сумніватись.
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04.05.2024 15:03
+16
В Иерусалиме Всемирный съезд двоечников по химии.
Они тащатся со всех концов мира, преодолевая границы, таможни и континенты.
Но!
Каждый из этих бедолаг мог бы самостоятельно устроить «чудо схождения Благодатного огня» у себя дома, на садовом участке, или под машиной конкурента за парковочное место.

Все необходимые для этого химреактивы доступны и находятся в свободной продаже.
Для «возникновения» «волшебного огня» нужны, белый фосфор, сероуглерод и кислород .
Эффект будет точно таким же, как и в иерусалимской кувуклии.
Если подойти к вопросу грамотно и правильно рассчитать сероуглеродную составляющую, то «Благодатный огонь» возникнет «тютелька-в тютельку», в заданное время.
Явление «Благодатного огня» можно красиво использовать для шашлычных мероприятий и на корпоративах.

Невзоров
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04.05.2024 15:17
+8
Не путай!

Бога і Сталіна...

Бо нема вже Сталіна-

А Бога меньше не стало...

Не путай...
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04.05.2024 15:15
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Як можна вірити в таку херню в еру інтернета? Скільки вже розвінчано і розкрито всіляких фокусів, всерівно дебілізма не меншає, навіть більшає.
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04.05.2024 16:29 Відповісти
Можна вірити чи ні, але саме вірніше просто поважати традиції батьків, дідів і прадідів.
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04.05.2024 18:08 Відповісти
Ну так можна добалакатись і до поважання традицій пращурів приносити в жертву немовлят чи незайманих дівчаток. Може треба включати розум, а не тупо поважати все підряд, бо то ж традиції дідів? Я не посягаю на бажання баранів нести гроші в церкву, а тільки дивуюсь, що їх так багато. Кожна людина в щось вірить, це її право. Але церква нічого спільного з вірою не має.
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04.05.2024 18:50 Відповісти
У Америці найбагатші у світі церкви !
Проповідники літають реактивними літаками, будують школи, житло, медичні центри.
Найпотужніша у світі благочинність - по-вашому американці дурні ?
Найбільша економіка і армія - зв'зку не бачите своїм книжним розумом ?
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04.05.2024 22:47 Відповісти
Багато чого в Америці! Там навіть трампакс особисто з Богом розмовляє, і добряча половина виборців готова знов голосувати за цього морального виродка. То хочете сказати, що американці всі розумні?
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04.05.2024 23:11 Відповісти
Я сказав те, що сказав: АМЕРИКА НАЙБІЛЬШ НАБОЖНА КРАЇНА У СВІТІ.
І саме тому має най більшу в світі економіку, науку і найсильнішу армію.
Хтось дивиться на Америку і бачить суспільство можливостей,
а хтось дивиться в рот Трампу і слухає, що він белькоче.
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04.05.2024 23:41 Відповісти
Треба пригласити Пояркова, щоб він пояснив як вони там роблять вогонь
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04.05.2024 16:43 Відповісти
він почне дрочити
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04.05.2024 17:14 Відповісти
Там ще другі моменти були.. як би це толерантно сказати...
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04.05.2024 17:41 Відповісти
Коли вже на росію зійде кара небесна за її гріхи?
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04.05.2024 16:54 Відповісти
Цю кару заважють робити завербовані українські політики і вже давно.
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04.05.2024 21:03 Відповісти
Але Росію добряче затопило - щоб пам'ятала, що зверху все видно.
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04.05.2024 22:39 Відповісти
Насправді ії так кожний рік затоплює і нічого. Ще там кожний рік бувають пожежі ледь не на п'яту частину тайги, теж нічого особливого, це кацапи, їм пофіг, вони спокійно живуть далі, бо людське життя там як життя вощі нічого не варте.
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05.05.2024 15:57 Відповісти
Заголовок розрахований на дурнів?
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04.05.2024 17:14 Відповісти
панове редактори! не поширюйте марновірства!
немає ніякої "церемонії сходження благодатного вогню"!
а є чин "Святого світла" по грецьки агіа фос, патріарх у кувуклії молиться, потім запалює від невгасимої лампади пучок свічок і виносить людям
а для тих, хто розказує байки, що цей вогонь не обпалює перші 30хв, хай поїде в суботу в Єрусалим і отримавши вогонь, хай потримає його над рукою хоча б 5 секунд, тоді побачить, як він не обпалює
а якщо швидко водити вогнем під рукою, то це можна зробити з будь яким вогнем
підіть у цирк і подивіться на вогняне шоу, вони роблять те саме!
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04.05.2024 17:21 Відповісти
Чого ж тебе так ковбасить ?
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04.05.2024 22:37 Відповісти
Ти ба: - тупому чудо, але всіх охочих вітаю з благодаттю печерного воскресіння, тож, коли отримаєте печерні одежі шкіру головне дочекайтесь доки з,являться АНГЕЛИ, котрі захочуть зваблених шаровим воскресінням випустити з печерного світу, - візьмуть в навчання "не шара" та тому, що чудес не існує, бо всяке дійство має ПРИЧИНУ І НАСЛІДКИ. АРХ М
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04.05.2024 17:44 Відповісти
Цирк продолжается
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04.05.2024 18:11 Відповісти
Чудєса да і тільки.
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04.05.2024 18:15 Відповісти
Запальничка знову не підвела...
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04.05.2024 20:01 Відповісти
А от, до речі, на католицьку пасху вогонь сходить, чи ні? Якщо ні, то кінець світу вже давно настав, адже Христос що у них, що у нас один
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04.05.2024 20:04 Відповісти
їх пасха несправжня
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05.05.2024 01:02 Відповісти
А в РФ сошла "благодатная бомба"...
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04.05.2024 20:26 Відповісти
Слава Тобі Боже наш, Слава Тобі !
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04.05.2024 20:49 Відповісти
Це "диво" давно вже розекретили західні журналісти.
Людям треба диво, церковники його дають, попит породжує пропозицію.
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04.05.2024 21:02 Відповісти
Диво на хліб не намажеш.
А Божий Захист відвертає реальну хворобу, злидні та прокляття.
І твоя жалюгідна "наука" не може протиставити нічого дієвого.
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04.05.2024 22:54 Відповісти
Божий Захист да, відвертає дії сатани, тільки релігійні обряди на кшталт "благодатного вогню" і пасок з фарбованими яйцями це не роблять.
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04.05.2024 23:07 Відповісти
Благодатний Вогонь, принесений у житло, покращує ауру помешкання,
додає здоров'я і душевного затишку, зменшує ймовірність пожеж, аварій, хвороб і т.д.
Паска і яйця мають бути ОСВЯЧЕНІ, тоді і вони принесуть багато позитиву.
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04.05.2024 23:29 Відповісти
Історію треба знати, це як хронологія як так сталося що квнщик став президентом найсильнішої країни в регіоні, як що не дивитись на історію, то це вийде схожим на диво.
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05.05.2024 15:54 Відповісти
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04.05.2024 23:08 Відповісти
Хто не вірить - того не наближають.
Кожному дається по Вірі його.
Перед Голодомором були десятиліття захоплення сатанізмом:
у гламурних салонах викликали духів, спілкувались із нечистю
і врешті таки накликали на країну велику біду.
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04.05.2024 23:34 Відповісти
Виклики духів в селах ?
Сумніваюсь.

Глодомори зачепили як раз села де більше всього народу і померло.
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05.05.2024 15:50 Відповісти
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