У храмі Гробу Господнього в Єрусалимі зійшов благодатний вогонь. ВIДЕО
Сьогодні, 4 травня 2024 року, у Велику суботу в храмі Гробу Господнього в Єрусалимі відбулася традиційна церемонія сходження благодатного вогню.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначимо, що чин "сходження" із року в рік звершується у кувуклії (каплиці) Гробу Господнього особисто Єрусалимським Патріархом. Після цього християни поширюють вогонь свічками та спеціальними лампами по всьому світу.
Топ коментарі
+17 Serhios Bond #490169
показати весь коментар04.05.2024 15:03
+16 Gordon Shumway #583497
показати весь коментар04.05.2024 15:17
+8 Олег Каз
показати весь коментар04.05.2024 15:15
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Проповідники літають реактивними літаками, будують школи, житло, медичні центри.
Найпотужніша у світі благочинність - по-вашому американці дурні ?
Найбільша економіка і армія - зв'зку не бачите своїм книжним розумом ?
І саме тому має най більшу в світі економіку, науку і найсильнішу армію.
Хтось дивиться на Америку і бачить суспільство можливостей,
а хтось дивиться в рот Трампу і слухає, що він белькоче.
немає ніякої "церемонії сходження благодатного вогню"!
а є чин "Святого світла" по грецьки агіа фос, патріарх у кувуклії молиться, потім запалює від невгасимої лампади пучок свічок і виносить людям
а для тих, хто розказує байки, що цей вогонь не обпалює перші 30хв, хай поїде в суботу в Єрусалим і отримавши вогонь, хай потримає його над рукою хоча б 5 секунд, тоді побачить, як він не обпалює
а якщо швидко водити вогнем під рукою, то це можна зробити з будь яким вогнем
підіть у цирк і подивіться на вогняне шоу, вони роблять те саме!
Людям треба диво, церковники його дають, попит породжує пропозицію.
А Божий Захист відвертає реальну хворобу, злидні та прокляття.
І твоя жалюгідна "наука" не може протиставити нічого дієвого.
додає здоров'я і душевного затишку, зменшує ймовірність пожеж, аварій, хвороб і т.д.
Паска і яйця мають бути ОСВЯЧЕНІ, тоді і вони принесуть багато позитиву.
Кожному дається по Вірі його.
Перед Голодомором були десятиліття захоплення сатанізмом:
у гламурних салонах викликали духів, спілкувались із нечистю
і врешті таки накликали на країну велику біду.
Сумніваюсь.
Глодомори зачепили як раз села де більше всього народу і померло.