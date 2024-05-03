СБУ закликала громадян дотримуватися безпеки на Великдень та не ігнорувати тривоги

Українців закликали обмежити відвідування масових заходів на Великдень через загрозу обстрілів російськими окупантами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба СБУ.

"Для реалізації злочинних намірів окупанти використовують великий арсенал заходів підривної діяльності проти нашої держави. Так, наприклад, ворог постійно залучає власну агентуру для вчинення провокацій у різних сферах громадського життя, зокрема у міжконфесійних відносинах.



Метою таких дій окупантів є створення штучних конфліктних ситуацій серед представників релігійних громад для дестабілізації внутрішньої обстановки всередині України", - йдеться в повідомленні.

У СБУ зазначили, що росіяни такою залучають своїх поплічників для коригування ворожого вогню по цивільній інфраструктурі.

Серед потенційних цілей – місця масового перебування людей.

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Служба безпеки закликає громадян напередодні та у період відзначення Великодня:

обмежити відвідування масових заходів;

не піддаватися на можливі провокації чи підбурювання до незаконних дій;

дотримуватися комендантської години, встановленої для вашого регіону;

не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а під час неї перебувати в укриттях;

повідомляти правоохоронні органи про підозрілі предмети та осіб, які можуть влаштовувати провокації чи становити потенційну загрозу.

В СБУ працює спеціальна гаряча лінія 0-800-501-482, а також відповідна електронна пошта: [email protected]

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