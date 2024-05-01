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Порядок на Великдень охоронятимуть понад 23 тис. поліцейських

Великдень 2024 комендантська година

На Великдень в Україні діятиме комендантська година, за порядком слідкуватиме понад 23 тисячі правоохоронців.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максим Ахрамєєв, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Ми плануємо забезпечити безпеку біля культових споруд…Нічого не змінюється – наскільки мені відомо графік комендантської години не змінюється. У нас діє воєнний стан. Будемо перевіряти.

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Зрозуміло, десь будемо ставитися з порозумінням, буде роз'яснювати, проводити профілактичні бесіди. Але в цілому я сподіваюсь на свідомість громадян, аби вони не створювали додаткову роботу для поліції", - сказав він.

Ахрамєєв додав, що крім цього, буде збільшена кількість слідчо-оперативних груп для швидкого реагування та документування протиправних дій.

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Начальник Департаменту превентивної діяльності Нацполіції також поінформував, що у Великодню ніч графік комендантської години не зміниться: вона триватиме з 0:00 до 5:00 ранку.

Автор: 

комендантська година (264) Великдень (337) Нацполіція (15132)


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Топ коментарі
+6
Як порядок охороняти так тисячі поліцейських а як на фронт так немає кому. 23 тисячі це 5 бригад можна набрати. Зброю роздати і під Очеретине зупиняти прорив.
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01.05.2024 09:07
+6
Ось вам і три бригади під Авдіївку!
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01.05.2024 09:10
+5
Шість БРГ. молодих, здорових бугаїв
і це лиш ті хто вийде на "службу
"
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01.05.2024 08:47
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Шість БРГ. молодих, здорових бугаїв
і це лиш ті хто вийде на "службу
"
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01.05.2024 08:47 Відповісти
я ігностик, але за мої податки платять комусь шось за хрєн проссиш шо
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01.05.2024 08:53 Відповісти
Чувак же сказав: "Нічого не змінюється".
Дядьки 55+ зупиняють орків під ЧЯ, а 4 бригади молодих полвціянтів охороняють культові споруди МП...
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01.05.2024 09:01 Відповісти
Чому МП? Для Вас іншої церкви не існує?

Доречі, на всі свята церковні й державні завжди були посилені охорона та патрулювання. І не обов'язково по формі. Просто зараз не треба було це афішувати.

І охорона правопорядку - це не ухиляння.
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01.05.2024 09:08 Відповісти
А люди, які виїхали за кордон в пошуках кращого життя і там вже влаштувались це ухилянти. Так, організм телемарафонний?
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01.05.2024 09:17 Відповісти
Хз, я ваш гівномарафон не дивлюсь.

Ти виїхало - ну то добре. Давай поради в тій країні, де ховаєшся.
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01.05.2024 11:25 Відповісти
Тому що церкви ПЦУ, а також мечеті, костьоли, сінагоги, кенаси та різного роду молитовні дома інших конфесій ніхто не чипає.
Накуя їх охороняти?

Тобто, молодим здоровим поліціянтам залишається охороняти церкви МП.
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01.05.2024 09:20 Відповісти
А може тому й не чіпають?
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01.05.2024 11:26 Відповісти
Це безглуздо. Практика з радянських часів, яка повторюється з року в рік. Достатньо парочку мобільних груп на місто, бо конфліктів на Пасху одиниці на всю країну. Дурня совкова.
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01.05.2024 11:10 Відповісти
При совку була така ситуація як зараз? Війна з московією? Протистояння церков?

Не меліть дурні. Бо якщо щось трап иться - Ви й Вам подібні, будете волати - а де була поліція??
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01.05.2024 11:27 Відповісти
Марино, дозвольте мені пороти дурню і запитати вас розумну. Скільки злочинів було виявлено у пасхальну ніч у воєнні 22 та 23 роки під час війни і комендантської години? Якщо переконаєте, скажу що ви розумн
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02.05.2024 14:47 Відповісти
Я не веду статистику злочинів. Зробіть запит до пресслужби МВС.

Крім того, люди при здоровому глузді повинні уникати скупчення.
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02.05.2024 15:56 Відповісти
я так зрозумів, що охоронятимуть від ворожих ДРГ?!
P.S. Колись безсмертний Швейк кричав в інвалідному візку:
на Бєлград, на Бєлград!
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01.05.2024 09:06 Відповісти
Як порядок охороняти так тисячі поліцейських а як на фронт так немає кому. 23 тисячі це 5 бригад можна набрати. Зброю роздати і під Очеретине зупиняти прорив.
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01.05.2024 09:07 Відповісти
Так там стріляють
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01.05.2024 09:43 Відповісти
Ось вам і три бригади під Авдіївку!
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01.05.2024 09:10 Відповісти
Нє-нє. У цих бронь, в окопах маємо ми з тобою сидіти. Ця ж країна нам так багато дала, що довелось виїхати за кордон, щоб вижити
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01.05.2024 09:14 Відповісти
Ти глянь скільки потенційних мобіків, але ці воєни будуть х*ї валяти. Плюс кульбєда з лопатою. А зелені колаборанти до* бались до заробітчан
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01.05.2024 09:12 Відповісти
ВОРОГ чекає цю Пасху не дочекається. Ось буде свято в студії баби-яги скабеєвої. "Нанесли масований ракетний удар по нацистам". Бог пробачить всім, хто не буде ризикувати і покаже свій розум.
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01.05.2024 10:57 Відповісти
Це скільки бригад сформувати можна?
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01.05.2024 12:55 Відповісти
 
 