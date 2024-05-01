Порядок на Великдень охоронятимуть понад 23 тис. поліцейських
На Великдень в Україні діятиме комендантська година, за порядком слідкуватиме понад 23 тисячі правоохоронців.
Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максим Ахрамєєв, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Ми плануємо забезпечити безпеку біля культових споруд…Нічого не змінюється – наскільки мені відомо графік комендантської години не змінюється. У нас діє воєнний стан. Будемо перевіряти.
Зрозуміло, десь будемо ставитися з порозумінням, буде роз'яснювати, проводити профілактичні бесіди. Але в цілому я сподіваюсь на свідомість громадян, аби вони не створювали додаткову роботу для поліції", - сказав він.
Ахрамєєв додав, що крім цього, буде збільшена кількість слідчо-оперативних груп для швидкого реагування та документування протиправних дій.
Начальник Департаменту превентивної діяльності Нацполіції також поінформував, що у Великодню ніч графік комендантської години не зміниться: вона триватиме з 0:00 до 5:00 ранку.
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і це лиш ті хто вийде на "службу
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Дядьки 55+ зупиняють орків під ЧЯ, а 4 бригади молодих полвціянтів охороняють культові споруди МП...
Доречі, на всі свята церковні й державні завжди були посилені охорона та патрулювання. І не обов'язково по формі. Просто зараз не треба було це афішувати.
І охорона правопорядку - це не ухиляння.
Ти виїхало - ну то добре. Давай поради в тій країні, де ховаєшся.
Накуя їх охороняти?
Тобто, молодим здоровим поліціянтам залишається охороняти церкви МП.
Не меліть дурні. Бо якщо щось трап иться - Ви й Вам подібні, будете волати - а де була поліція??
Крім того, люди при здоровому глузді повинні уникати скупчення.
P.S. Колись безсмертний Швейк кричав в інвалідному візку:
на Бєлград, на Бєлград!