Порядок на Великдень охоронятимуть понад 23 тис. поліцейських

На Великдень в Україні діятиме комендантська година, за порядком слідкуватиме понад 23 тисячі правоохоронців.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максим Ахрамєєв, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Ми плануємо забезпечити безпеку біля культових споруд…Нічого не змінюється – наскільки мені відомо графік комендантської години не змінюється. У нас діє воєнний стан. Будемо перевіряти.

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Зрозуміло, десь будемо ставитися з порозумінням, буде роз'яснювати, проводити профілактичні бесіди. Але в цілому я сподіваюсь на свідомість громадян, аби вони не створювали додаткову роботу для поліції", - сказав він.

Ахрамєєв додав, що крім цього, буде збільшена кількість слідчо-оперативних груп для швидкого реагування та документування протиправних дій.

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Начальник Департаменту превентивної діяльності Нацполіції також поінформував, що у Великодню ніч графік комендантської години не зміниться: вона триватиме з 0:00 до 5:00 ранку.