У Великодню ніч на Київщині діятиме комендантська година

У ніч із суботи 4 травня на неділю 5 травня комендантська година в Київській області діятиме без змін — з 00:00 до 5:00 години.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

"Попри складну безпекову ситуацію маємо зробити все, щоб для кожного мешканця Київщини свято було мирним та спокійним. Загроза нових атак росіян значна. Тому всі богослужіння мають бути максимально безпечними", – зазначив Кравченко.

Також читайте: Вартість великоднього кошика зросла за рік на 18%. Скільки коштують продукти

На Великдень, у ніч із суботи 4 травня на неділю 5 травня, комендантська година в Київській області діятиме без змін – з 00:00 до 5:00 години. Пересування вулицею в цей час заборонене, тому богослужіння мають транслюватися в онлайн-режимі. Храми можна буде відвідати після завершення комендантської години.

"Просимо також вжити всіх заходів, щоб уникнути значного скупчення людей в одному місці. В разі тривоги оперативно просити людей пройти до найближчого укриття. Про місця їх розташування також має бути надана необхідна інформація. Правоохоронці стежитимуть за громадським порядком та працюватимуть в посиленому режимі. Але вкрай важливо, щоб і люди були максимально пильними", – наголосив Кравченко.

За його словами, якщо є інформація про можливі провокації – не зволікати й одразу звертатися до правоохоронних органів.

Також читайте: Видавав себе за монаха й освячував російські танки під час боїв за Київ: Зрадника засудили до 10 років тюрми, - СБУ

"Найбільше християнське свято має бути дійсно святом для кожного віруючого", – додав начальник КОВА.