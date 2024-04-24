В Пасхальную ночь на Киевщине будет действовать комендантский час

В ночь с субботы 4 мая на воскресенье 5 мая комендантский час в Киевской области будет действовать без изменений - с 00:00 до 5:00 часов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

"Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, мы должны сделать все, чтобы для каждого жителя Киевщины праздник был мирным и спокойным. Угроза новых атак россиян - значительная. Поэтому все богослужения должны быть максимально безопасными", - отметил глава ОВА Руслан Кравченко.

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На Пасху, в ночь с субботы 4 мая на воскресенье 5 мая, комендантский час в Киевской области будет действовать без изменений - с 00:00 до 5:00 часов. Передвижение по улице в это время запрещено, поэтому богослужения должны транслироваться в онлайн-режиме. Храмы можно будет посетить после завершения комендантского часа.

"Просим также принять все меры, чтобы избежать значительного скопления людей в одном месте. В случае тревоги оперативно просить людей пройти в ближайшее укрытие. О местах их расположения также должна быть предоставлена необходимая информация. Правоохранители будут следить за общественным порядком и работать в усиленном режиме. Но крайне важно, чтобы и люди были максимально бдительными", - подчеркнул Кравченко.

По его словам, если есть информация о возможных провокациях - не медлить и сразу обращаться в правоохранительные органы.

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"Самый большой христианский праздник должен быть действительно праздником для каждого верующего", - добавил начальник КОВА.