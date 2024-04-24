РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10955 посетителей онлайн
Новости
1 669 3

В Пасхальную ночь на Киевщине будет действовать комендантский час

пасха,великдень,паска

В ночь с субботы 4 мая на воскресенье 5 мая комендантский час в Киевской области будет действовать без изменений - с 00:00 до 5:00 часов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

"Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, мы должны сделать все, чтобы для каждого жителя Киевщины праздник был мирным и спокойным. Угроза новых атак россиян - значительная. Поэтому все богослужения должны быть максимально безопасными", - отметил глава ОВА Руслан Кравченко.

Также читайте: Рада одобрила в первом чтении законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа

На Пасху, в ночь с субботы 4 мая на воскресенье 5 мая, комендантский час в Киевской области будет действовать без изменений - с 00:00 до 5:00 часов. Передвижение по улице в это время запрещено, поэтому богослужения должны транслироваться в онлайн-режиме. Храмы можно будет посетить после завершения комендантского часа.

"Просим также принять все меры, чтобы избежать значительного скопления людей в одном месте. В случае тревоги оперативно просить людей пройти в ближайшее укрытие. О местах их расположения также должна быть предоставлена необходимая информация. Правоохранители будут следить за общественным порядком и работать в усиленном режиме. Но крайне важно, чтобы и люди были максимально бдительными", - подчеркнул Кравченко.

По его словам, если есть информация о возможных провокациях - не медлить и сразу обращаться в правоохранительные органы.

Также смотрите: СБУ призывает украинцев избегать массовых собраний на Пасху: "Враг не оставляет попыток устроить провокации". ВИДЕО

"Самый большой христианский праздник должен быть действительно праздником для каждого верующего", - добавил начальник КОВА.

Автор: 

Киевская область (4114) комендантский час (165) Пасха (355)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
З богом можна поспілкуватися усюде..так що не вякайте і сидіть дома
показать весь комментарий
24.04.2024 21:55 Ответить
Навіщо взагалі ходити в церкву до попів ..слухати їхнє бурмотіння незрозуміле..не знаю жодного попа який би був для мене моральним авторитетом
показать весь комментарий
25.04.2024 04:08 Ответить
А зараз що, не діє?
показать весь комментарий
25.04.2024 06:03 Ответить
 
 