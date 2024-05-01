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Новости
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Порядок на Пасху будут охранять более 23 тыс. полицейских

Великдень 2024 комендантська година

На Пасху в Украине будет действовать комендантский час, за порядком будут следить более 23 тысяч правоохранителей.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник департамента превентивной деятельности Национальной полиции Максим Ахрамеев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Мы планируем обеспечить безопасность возле культовых сооружений...Ничего не меняется - насколько мне известно график комендантского часа не меняется. У нас действует военное положение. Будем проверять.

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Разумеется, где-то будем относиться с пониманием, будет разъяснять, проводить профилактические беседы. Но в целом я надеюсь на сознательность граждан, чтобы они не создавали дополнительную работу для полиции", - сказал он.

Ахрамеев добавил, что кроме этого, будет увеличено количество следственно-оперативных групп для быстрого реагирования и документирования противоправных действий.

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Начальник Департамента превентивной деятельности Нацполиции также проинформировал, что в Пасхальную ночь график комендантского часа не изменится: он продлится с 0:00 до 5:00 утра.

Автор: 

комендантский час (166) Пасха (355) Нацполиция (16427)


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Топ комментарии
+6
Як порядок охороняти так тисячі поліцейських а як на фронт так немає кому. 23 тисячі це 5 бригад можна набрати. Зброю роздати і під Очеретине зупиняти прорив.
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01.05.2024 09:07
+6
Ось вам і три бригади під Авдіївку!
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01.05.2024 09:10
+5
Шість БРГ. молодих, здорових бугаїв
і це лиш ті хто вийде на "службу
"
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01.05.2024 08:47
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Шість БРГ. молодих, здорових бугаїв
і це лиш ті хто вийде на "службу
"
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01.05.2024 08:47 Ответить
я ігностик, але за мої податки платять комусь шось за хрєн проссиш шо
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01.05.2024 08:53 Ответить
Чувак же сказав: "Нічого не змінюється".
Дядьки 55+ зупиняють орків під ЧЯ, а 4 бригади молодих полвціянтів охороняють культові споруди МП...
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01.05.2024 09:01 Ответить
Чому МП? Для Вас іншої церкви не існує?

Доречі, на всі свята церковні й державні завжди були посилені охорона та патрулювання. І не обов'язково по формі. Просто зараз не треба було це афішувати.

І охорона правопорядку - це не ухиляння.
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01.05.2024 09:08 Ответить
А люди, які виїхали за кордон в пошуках кращого життя і там вже влаштувались це ухилянти. Так, організм телемарафонний?
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01.05.2024 09:17 Ответить
Хз, я ваш гівномарафон не дивлюсь.

Ти виїхало - ну то добре. Давай поради в тій країні, де ховаєшся.
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01.05.2024 11:25 Ответить
Тому що церкви ПЦУ, а також мечеті, костьоли, сінагоги, кенаси та різного роду молитовні дома інших конфесій ніхто не чипає.
Накуя їх охороняти?

Тобто, молодим здоровим поліціянтам залишається охороняти церкви МП.
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01.05.2024 09:20 Ответить
А може тому й не чіпають?
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01.05.2024 11:26 Ответить
Це безглуздо. Практика з радянських часів, яка повторюється з року в рік. Достатньо парочку мобільних груп на місто, бо конфліктів на Пасху одиниці на всю країну. Дурня совкова.
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01.05.2024 11:10 Ответить
При совку була така ситуація як зараз? Війна з московією? Протистояння церков?

Не меліть дурні. Бо якщо щось трап иться - Ви й Вам подібні, будете волати - а де була поліція??
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01.05.2024 11:27 Ответить
Марино, дозвольте мені пороти дурню і запитати вас розумну. Скільки злочинів було виявлено у пасхальну ніч у воєнні 22 та 23 роки під час війни і комендантської години? Якщо переконаєте, скажу що ви розумн
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02.05.2024 14:47 Ответить
Я не веду статистику злочинів. Зробіть запит до пресслужби МВС.

Крім того, люди при здоровому глузді повинні уникати скупчення.
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02.05.2024 15:56 Ответить
я так зрозумів, що охоронятимуть від ворожих ДРГ?!
P.S. Колись безсмертний Швейк кричав в інвалідному візку:
на Бєлград, на Бєлград!
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01.05.2024 09:06 Ответить
Як порядок охороняти так тисячі поліцейських а як на фронт так немає кому. 23 тисячі це 5 бригад можна набрати. Зброю роздати і під Очеретине зупиняти прорив.
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01.05.2024 09:07 Ответить
Так там стріляють
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01.05.2024 09:43 Ответить
Ось вам і три бригади під Авдіївку!
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01.05.2024 09:10 Ответить
Нє-нє. У цих бронь, в окопах маємо ми з тобою сидіти. Ця ж країна нам так багато дала, що довелось виїхати за кордон, щоб вижити
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01.05.2024 09:14 Ответить
Ти глянь скільки потенційних мобіків, але ці воєни будуть х*ї валяти. Плюс кульбєда з лопатою. А зелені колаборанти до* бались до заробітчан
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01.05.2024 09:12 Ответить
ВОРОГ чекає цю Пасху не дочекається. Ось буде свято в студії баби-яги скабеєвої. "Нанесли масований ракетний удар по нацистам". Бог пробачить всім, хто не буде ризикувати і покаже свій розум.
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01.05.2024 10:57 Ответить
Це скільки бригад сформувати можна?
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01.05.2024 12:55 Ответить
 
 