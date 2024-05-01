Порядок на Пасху будут охранять более 23 тыс. полицейских
На Пасху в Украине будет действовать комендантский час, за порядком будут следить более 23 тысяч правоохранителей.
Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник департамента превентивной деятельности Национальной полиции Максим Ахрамеев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Мы планируем обеспечить безопасность возле культовых сооружений...Ничего не меняется - насколько мне известно график комендантского часа не меняется. У нас действует военное положение. Будем проверять.
Разумеется, где-то будем относиться с пониманием, будет разъяснять, проводить профилактические беседы. Но в целом я надеюсь на сознательность граждан, чтобы они не создавали дополнительную работу для полиции", - сказал он.
Ахрамеев добавил, что кроме этого, будет увеличено количество следственно-оперативных групп для быстрого реагирования и документирования противоправных действий.
Начальник Департамента превентивной деятельности Нацполиции также проинформировал, что в Пасхальную ночь график комендантского часа не изменится: он продлится с 0:00 до 5:00 утра.
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і це лиш ті хто вийде на "службу
"
Дядьки 55+ зупиняють орків під ЧЯ, а 4 бригади молодих полвціянтів охороняють культові споруди МП...
Доречі, на всі свята церковні й державні завжди були посилені охорона та патрулювання. І не обов'язково по формі. Просто зараз не треба було це афішувати.
І охорона правопорядку - це не ухиляння.
Ти виїхало - ну то добре. Давай поради в тій країні, де ховаєшся.
Накуя їх охороняти?
Тобто, молодим здоровим поліціянтам залишається охороняти церкви МП.
Не меліть дурні. Бо якщо щось трап иться - Ви й Вам подібні, будете волати - а де була поліція??
Крім того, люди при здоровому глузді повинні уникати скупчення.
P.S. Колись безсмертний Швейк кричав в інвалідному візку:
на Бєлград, на Бєлград!