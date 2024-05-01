Порядок на Пасху будут охранять более 23 тыс. полицейских

На Пасху в Украине будет действовать комендантский час, за порядком будут следить более 23 тысяч правоохранителей.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник департамента превентивной деятельности Национальной полиции Максим Ахрамеев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Мы планируем обеспечить безопасность возле культовых сооружений...Ничего не меняется - насколько мне известно график комендантского часа не меняется. У нас действует военное положение. Будем проверять.

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Разумеется, где-то будем относиться с пониманием, будет разъяснять, проводить профилактические беседы. Но в целом я надеюсь на сознательность граждан, чтобы они не создавали дополнительную работу для полиции", - сказал он.

Ахрамеев добавил, что кроме этого, будет увеличено количество следственно-оперативных групп для быстрого реагирования и документирования противоправных действий.

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Начальник Департамента превентивной деятельности Нацполиции также проинформировал, что в Пасхальную ночь график комендантского часа не изменится: он продлится с 0:00 до 5:00 утра.