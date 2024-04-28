Двое мужчин ранены в результате подрыва гранаты в Святошинском районе Киева, - Нацполиция. ФОТО

Сейчас столичные правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва в Святошинском районе Киева, в результате которого двое мужчин получили травмы и были госпитализированы в больницу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Киева.

Как отмечается, по данному факту начато уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 263 - (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение).

По данным правоохранителей, сообщение о взрыве возле одной из многоэтажек в Святошинском районе Киева поступило в полицию в ночь на 28 апреля. На место дежурный направил следственно-оперативные группы главного и районного управлений полиции, взрывотехников и медиков.

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Установлено, что в результате взрыва, который произошел вероятно от подрыва гранаты, пострадали двое мужчин. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее Цензор.НЕТ также сообщал, что в многоэтажке в Черновцах пьяный мужчина бросил гранату, которая взорвалась. Правоохранители и представители ГСЧС эвакуировали из дома более 30 человек.