Двое мужчин ранены в результате подрыва гранаты в Святошинском районе Киева, - Нацполиция. ФОТО
Сейчас столичные правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва в Святошинском районе Киева, в результате которого двое мужчин получили травмы и были госпитализированы в больницу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Киева.
Как отмечается, по данному факту начато уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 263 - (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение).
По данным правоохранителей, сообщение о взрыве возле одной из многоэтажек в Святошинском районе Киева поступило в полицию в ночь на 28 апреля. На место дежурный направил следственно-оперативные группы главного и районного управлений полиции, взрывотехников и медиков.
Установлено, что в результате взрыва, который произошел вероятно от подрыва гранаты, пострадали двое мужчин. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее Цензор.НЕТ также сообщал, что в многоэтажке в Черновцах пьяный мужчина бросил гранату, которая взорвалась. Правоохранители и представители ГСЧС эвакуировали из дома более 30 человек.
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примусове відчуження об'єктів права приватної або комунальної власності для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану воєнного стану в порядку, встановленому законом, та видавати про це відповідні документи;
запровадити комендантську годину (заборону перебування на вулицях та в інших громадських місцях у визначений час без спеціально виданих перепусток і посвідчень;
встановлювати особливий режим в'їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства;
встановлювати пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також пересування транспортних засобів;
проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу і вантажобагажу, службових приміщень і житла громадян, за винятком встановленому порядку, за винятком обмежень, встановлених Конституцією України;
забороняти проведення мирних зборів, мітингів, походів, демонстрацій та інших масових заходів;
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і випиши окремо норми конституції, щодо обмеження прав громадян, під час ВС та який стан має бути при збройному нападі
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