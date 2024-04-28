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Двое мужчин ранены в результате подрыва гранаты в Святошинском районе Киева, - Нацполиция. ФОТО

Сейчас столичные правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва в Святошинском районе Киева, в результате которого двое мужчин получили травмы и были госпитализированы в больницу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Киева.

Как отмечается, по данному факту начато уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 263 - (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение).

По данным правоохранителей, сообщение о взрыве возле одной из многоэтажек в Святошинском районе Киева поступило в полицию в ночь на 28 апреля. На место дежурный направил следственно-оперативные группы главного и районного управлений полиции, взрывотехников и медиков.

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Київ вибух гранати

Установлено, что в результате взрыва, который произошел вероятно от подрыва гранаты, пострадали двое мужчин. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее Цензор.НЕТ также сообщал, что в многоэтажке в Черновцах пьяный мужчина бросил гранату, которая взорвалась. Правоохранители и представители ГСЧС эвакуировали из дома более 30 человек.

Автор: 

взрыв (6738) граната (998) Киев (25516) Нацполиция (16458)


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попереджую всих - зараз не час щоб вийобуваться,лишньо.градус адреналіна в суспільстві на максимумі,помножений на цяцьки з фронту.будьте ввічливі і терпимі одне до одного.
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28.04.2024 12:58 Ответить
я теж за людські відносини але,
подивись тікток
як спілкуються ухилянти з УБД інвалідами.
глянь що робиться в кабаках, ресторанах ТРК
як ведуть себе можновладці та їх оточення
кого гребуть на службу а кому бронь..
влада зробила все щоб ми ненавиділи один одного.
тож ти правий!!!
градус в суспільстві на межї + бухі чи дурні з вибухівкою та зброєю
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28.04.2024 22:06 Ответить
В межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини можуть здійснюватись такі правові заходи:

примусове відчуження об'єктів права приватної або комунальної власності для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану воєнного стану в порядку, встановленому законом, та видавати про це відповідні документи;

запровадити комендантську годину (заборону перебування на вулицях та в інших громадських місцях у визначений час без спеціально виданих перепусток і посвідчень;

встановлювати особливий режим в'їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства;

встановлювати пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також пересування транспортних засобів;

проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу і вантажобагажу, службових приміщень і житла громадян, за винятком встановленому порядку, за винятком обмежень, встановлених Конституцією України;

забороняти проведення мирних зборів, мітингів, походів, демонстрацій та інших масових заходів;

встановлювати в установленому порядку заборону або обмеження щодо вибору місця перебування чи місця проживання осіб на території, де введено воєнний стан;

заборонити громадянам, які перебувають на військовому або спеціальному обліку, змінювати місце проживання (місця перебування);

встановити військово-житловий обов'язок для фізичних та юридичних осіб.
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29.04.2024 07:14 Ответить
то розпечатай нам ще закон про воєнний стан з підписом боневтіка та гербовою печаткою
закон про створення поліції і тцк
і випиши окремо норми конституції, щодо обмеження прав громадян, під час ВС та який стан має бути при збройному нападі
знайди норму конституції, де янелох має право відсторонити мусарів від захисту батьківщини
буду дуже вдячний бо сам не можу знайти такі закони
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29.04.2024 08:12 Ответить
а ху-ху не хо-хо? теж меніконцтабір для обраних
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29.04.2024 11:37 Ответить
Таке враження, що більшість гранат потрапляє не на фронт, а розходиться по руках десь в тилу. Одні граються з ними, інші дарують як сувеніри, хтось на дитячих майданчиках кидає і т.п. От і отримуємо додаткові втрати через дурість.
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28.04.2024 13:33 Ответить
І тут пригадалося " а дай мавпі гранату(((
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28.04.2024 13:55 Ответить
Зато, процентов, как минимум, 20% все равно гнали на ментов, остановивших авто с военными во время комендантского часа для проверки, даже несмотря на то, что один мент погиб
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28.04.2024 14:34 Ответить
Жонглювати гранатами то є небезпечне і дурне діло.
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28.04.2024 16:05 Ответить
 
 