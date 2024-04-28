УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10924 відвідувача онлайн
Новини Фото
4 575 9

Двоє чоловіків поранені внаслідок підриву гранати у Святошинському районі Києва, - Нацполіція. ФОТО

Наразі столичні правоохоронці встановлюють обставини вибуху у Святошинському районі Києва, внаслідок якого двоє чоловіків отримали травми та були госпіталізовані до лікарні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Києва.

Як зазначається, за цим фактом розпочато кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 263 - (Незаконне поводження зі зброє юбойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).

За даними правоохоронців, повідомлення про вибух біля однієї з багатоповерхівок у Святошинському районі Києва надійшло до поліції у ніч на 28 квітня. На місце черговий скерував слідчо-оперативні групи головного та районного управлінь поліції, вибухотехніків та медиків.

Також читайте: У Чернігові вибухнула граната в автомобілі. Загинули чоловік та жінка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Київ вибух гранати

Встановлено, що внаслідок вибуху, який стався ймовірно від підриву гранати, постраждало двоє чоловіків. Потерпілих госпіталізовано до медичного закладу. Обставини події зʼясовуються.

Раніше Цензор.НЕТ також повідомляв, що у багатоповерхівці у Чернівцях п’яний чоловік кинув гранату, яка вибухнула. Правоохоронці та представники ДСНС евакуювали з будинку понад 30 людей.

Автор: 

вибух (4450) граната (789) Київ (19461) Нацполіція (15163)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
попереджую всих - зараз не час щоб вийобуваться,лишньо.градус адреналіна в суспільстві на максимумі,помножений на цяцьки з фронту.будьте ввічливі і терпимі одне до одного.
показати весь коментар
28.04.2024 12:58 Відповісти
я теж за людські відносини але,
подивись тікток
як спілкуються ухилянти з УБД інвалідами.
глянь що робиться в кабаках, ресторанах ТРК
як ведуть себе можновладці та їх оточення
кого гребуть на службу а кому бронь..
влада зробила все щоб ми ненавиділи один одного.
тож ти правий!!!
градус в суспільстві на межї + бухі чи дурні з вибухівкою та зброєю
показати весь коментар
28.04.2024 22:06 Відповісти
В межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини можуть здійснюватись такі правові заходи:

примусове відчуження об'єктів права приватної або комунальної власності для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану воєнного стану в порядку, встановленому законом, та видавати про це відповідні документи;

запровадити комендантську годину (заборону перебування на вулицях та в інших громадських місцях у визначений час без спеціально виданих перепусток і посвідчень;

встановлювати особливий режим в'їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства;

встановлювати пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також пересування транспортних засобів;

проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу і вантажобагажу, службових приміщень і житла громадян, за винятком встановленому порядку, за винятком обмежень, встановлених Конституцією України;

забороняти проведення мирних зборів, мітингів, походів, демонстрацій та інших масових заходів;

встановлювати в установленому порядку заборону або обмеження щодо вибору місця перебування чи місця проживання осіб на території, де введено воєнний стан;

заборонити громадянам, які перебувають на військовому або спеціальному обліку, змінювати місце проживання (місця перебування);

встановити військово-житловий обов'язок для фізичних та юридичних осіб.
показати весь коментар
29.04.2024 07:14 Відповісти
то розпечатай нам ще закон про воєнний стан з підписом боневтіка та гербовою печаткою
закон про створення поліції і тцк
і випиши окремо норми конституції, щодо обмеження прав громадян, під час ВС та який стан має бути при збройному нападі
знайди норму конституції, де янелох має право відсторонити мусарів від захисту батьківщини
буду дуже вдячний бо сам не можу знайти такі закони
показати весь коментар
29.04.2024 08:12 Відповісти
а ху-ху не хо-хо? теж меніконцтабір для обраних
показати весь коментар
29.04.2024 11:37 Відповісти
Таке враження, що більшість гранат потрапляє не на фронт, а розходиться по руках десь в тилу. Одні граються з ними, інші дарують як сувеніри, хтось на дитячих майданчиках кидає і т.п. От і отримуємо додаткові втрати через дурість.
показати весь коментар
28.04.2024 13:33 Відповісти
І тут пригадалося " а дай мавпі гранату(((
показати весь коментар
28.04.2024 13:55 Відповісти
Зато, процентов, как минимум, 20% все равно гнали на ментов, остановивших авто с военными во время комендантского часа для проверки, даже несмотря на то, что один мент погиб
показати весь коментар
28.04.2024 14:34 Відповісти
Жонглювати гранатами то є небезпечне і дурне діло.
показати весь коментар
28.04.2024 16:05 Відповісти
 
 