Двоє чоловіків поранені внаслідок підриву гранати у Святошинському районі Києва, - Нацполіція. ФОТО

Наразі столичні правоохоронці встановлюють обставини вибуху у Святошинському районі Києва, внаслідок якого двоє чоловіків отримали травми та були госпіталізовані до лікарні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Києва.

Як зазначається, за цим фактом розпочато кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 263 - (Незаконне поводження зі зброє юбойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).

За даними правоохоронців, повідомлення про вибух біля однієї з багатоповерхівок у Святошинському районі Києва надійшло до поліції у ніч на 28 квітня. На місце черговий скерував слідчо-оперативні групи головного та районного управлінь поліції, вибухотехніків та медиків.

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Встановлено, що внаслідок вибуху, який стався ймовірно від підриву гранати, постраждало двоє чоловіків. Потерпілих госпіталізовано до медичного закладу. Обставини події зʼясовуються.

Раніше Цензор.НЕТ також повідомляв, що у багатоповерхівці у Чернівцях п’яний чоловік кинув гранату, яка вибухнула. Правоохоронці та представники ДСНС евакуювали з будинку понад 30 людей.