Зеленський привітав громадян із Великоднем: Віримо: у Бога на плечі - шеврон з українським прапором. ВIДЕО

Зранку 5 травня президент України Володимир Зеленський привітав всіх громадян зі світлим святом Господнього Воскресіння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

Глава держави нагадує, що Великдень символізує звільнення душі людини від рабства зла й темряви та перемогу добра й справедливості, перемогу життя над смертю.

"Біблія вчить нас любові до ближнього. А сьогодення показало нам справжнє значення цього слова. Коли навіть за сотні кілометрів одне від одного ми підтримуємо й допомагаємо одне одному. Захищаємо одне одного. Молимось одне за одного. Коли всі ми стали одне одному ближчими, одне одному ближніми", - зауважив він.

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"А колишній сусід, що постійно набивався нам у брати, для нас далекий на віки. Він порушив всі заповіді, зажадав наш дім, прийшов нас убивати. Світ бачить це. Бог знає це. І ми віримо: у Бога на плечі - шеврон з українським прапором. Тож із таким союзником життя точно переможе смерть", - додає Зеленський.

Раніше Цензор.НЕТ повідомиляв, що 4 травня 2024 року у Велику суботу в храмі Гробу Господнього в Єрусалимі відбулася традиційна церемонія сходження благодатного вогню.