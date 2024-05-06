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Бійці 126 бригади доставили побратимам на Херсонщину святкові паски. ВIДЕО

Воїни 126-ої бригади відправили завдяки FPV-дронам святкові паски своїм побратимам на Кринки, на лівий берег Херсонщини.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

За словами воїнів, це "єдиний спосіб їм там відчути щось хоч віддалено схоже на свято".

Також дивіться: Зеленський привітав громадян із Великоднем: Віримо: у Бога на плечі - шеврон з українським прапором. ВIДЕО

Автор: 

Великдень (359) ЗСУ (7544) Херсонська область (5750)


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Зі святом рідненькі! Нехай вас усіх береже Божа охорона 🫶
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06.05.2024 09:50 Відповісти
На Кринки?
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06.05.2024 10:03 Відповісти
Сьогодні День Української Піхоти! Зі Святом вас, рідненькі! Хай Господь вбереже Вас від ворожих куль та уламків і допоможе перемогти клятого ворога! Піхота - цариця полей!! На Ваших плечах найбільш ризикована та небезпечна місія. Обіймаємо Вас, рідні!
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06.05.2024 10:11 Відповісти
Христос Воскрес! Божого захисту та Божого благославення, нашi
любi Героi! 🙏🙏🙏
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06.05.2024 10:25 Відповісти
Хлопці, Ви...просто немає слів.
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06.05.2024 12:55 Відповісти
 
 