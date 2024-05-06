Бійці 126 бригади доставили побратимам на Херсонщину святкові паски. ВIДЕО

Воїни 126-ої бригади відправили завдяки FPV-дронам святкові паски своїм побратимам на Кринки, на лівий берег Херсонщини.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

За словами воїнів, це "єдиний спосіб їм там відчути щось хоч віддалено схоже на свято".

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