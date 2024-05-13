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Новости Оккупация Крыма Война
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В результате ракетной атаки на Крым повреждена "секретная" военная база ПВО ВС РФ на горе Ай-Петри: ликвидирован командир в/ч, - росСМИ

Російська база ППО на горі Ай-Петрі у Криму

Сегодня, 13 мая, утром несколько ракет атаковали воинскую часть 85683 на горе Ай-Петри во временно оккупированном Крыму. На горе расположена "секретная" военная база ПВО 3-го радиотехнического полка ВС РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское СМИ ASTRA.

"На горе расположена "секретная" военная база ПВО 3-го радиотехнического полка ВС РФ", - пишет ASTRA.

Отмечается, что в результате этого воинская часть получила повреждения, также ликвидирован командир части Александр Кулаков и еще один российский оккупант. Кроме этого, есть раненые, их количество уточняется.

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Заявления Минобороны РФ

Сегодня утром Минобороны РФ заявляло, что средствами ПВО якобы были перехвачены четыре авиационные управляемые ракеты "Storm Shadow" и семь дронов над территорией Крыма.

Что известно о военной базе ВС РФ

По данным Astra, в советские годы на вершине горы Ай-Петри был создан Радиотехнический центр дальней разведки и наведения войск ПВО. Купола защитных сооружений радаров в виде пуль нередко привлекали внимание туристов.

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Под этими куполами скрываются радиолокационные комплексы, писали ранее журналисты "Крым. Реалии". Там же обустроен военный городок для тех, кто обслуживает эти объекты.

Російські військові об’єкти на вершині гори Ай-Петрі, 2019 рік

"3-й радиотехнический полк - военное формирование в составе радиотехнических войск ВКС РФ. Сформирован в 2014 году после оккупации Крыма Российской Федерацией на базе 40-й радиотехнической бригады Воздушных сил Украины. Штаб расположен в городе Севастополь", - добавили в Astra.

Автор: 

военная база (216) Крым (26373) ликвидация (3503)


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Топ комментарии
+14
Командир в/ч РФ успішно збив собою мирний "Storm Shadow"
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13.05.2024 15:58
+12
Гарна новина-всім виконавцям респект...
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13.05.2024 15:53
+9
Кацапи , яким так подобався украінський Крим пішли
до пекла , це добре
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13.05.2024 15:58
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Гарна новина-всім виконавцям респект...
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13.05.2024 15:53 Ответить
ай, Педро!...
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13.05.2024 15:53 Ответить
Командир в/ч РФ успішно збив собою мирний "Storm Shadow"
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13.05.2024 15:58 Ответить
Кацапи , яким так подобався украінський Крим пішли
до пекла , це добре
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13.05.2024 15:58 Ответить
Командир без привички хер витримав удар ракетою
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13.05.2024 16:02 Ответить
Хлопці не знали що воно таке секретне і в'їбали)))
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13.05.2024 16:05 Ответить
Піда'ри навіть гору не пожаліли..
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13.05.2024 17:52 Ответить
Радары Южного берега - самый известный военный объект Большой Ялты (координаты 44.481491, 34.033617).
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13.05.2024 18:07 Ответить
Яка вона секретна. Вона навіть в кількох художніх фільмах засвітилась, при пізньому совку і в 90-х. Пам'ятаю фільм про те як на базі спецназ тренували на живих зеках. А батько сказав що насправді така база при совку була десь під Кіровоградом
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13.05.2024 19:14 Ответить
 
 