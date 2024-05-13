В результате ракетной атаки на Крым повреждена "секретная" военная база ПВО ВС РФ на горе Ай-Петри: ликвидирован командир в/ч, - росСМИ
Сегодня, 13 мая, утром несколько ракет атаковали воинскую часть 85683 на горе Ай-Петри во временно оккупированном Крыму. На горе расположена "секретная" военная база ПВО 3-го радиотехнического полка ВС РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское СМИ ASTRA.
"На горе расположена "секретная" военная база ПВО 3-го радиотехнического полка ВС РФ", - пишет ASTRA.
Отмечается, что в результате этого воинская часть получила повреждения, также ликвидирован командир части Александр Кулаков и еще один российский оккупант. Кроме этого, есть раненые, их количество уточняется.
Заявления Минобороны РФ
Сегодня утром Минобороны РФ заявляло, что средствами ПВО якобы были перехвачены четыре авиационные управляемые ракеты "Storm Shadow" и семь дронов над территорией Крыма.
Что известно о военной базе ВС РФ
По данным Astra, в советские годы на вершине горы Ай-Петри был создан Радиотехнический центр дальней разведки и наведения войск ПВО. Купола защитных сооружений радаров в виде пуль нередко привлекали внимание туристов.
Под этими куполами скрываются радиолокационные комплексы, писали ранее журналисты "Крым. Реалии". Там же обустроен военный городок для тех, кто обслуживает эти объекты.
"3-й радиотехнический полк - военное формирование в составе радиотехнических войск ВКС РФ. Сформирован в 2014 году после оккупации Крыма Российской Федерацией на базе 40-й радиотехнической бригады Воздушных сил Украины. Штаб расположен в городе Севастополь", - добавили в Astra.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
до пекла , це добре