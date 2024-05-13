В результате ракетной атаки на Крым повреждена "секретная" военная база ПВО ВС РФ на горе Ай-Петри: ликвидирован командир в/ч, - росСМИ

Сегодня, 13 мая, утром несколько ракет атаковали воинскую часть 85683 на горе Ай-Петри во временно оккупированном Крыму. На горе расположена "секретная" военная база ПВО 3-го радиотехнического полка ВС РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское СМИ ASTRA.

"На горе расположена "секретная" военная база ПВО 3-го радиотехнического полка ВС РФ", - пишет ASTRA.

Отмечается, что в результате этого воинская часть получила повреждения, также ликвидирован командир части Александр Кулаков и еще один российский оккупант. Кроме этого, есть раненые, их количество уточняется.

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Заявления Минобороны РФ

Сегодня утром Минобороны РФ заявляло, что средствами ПВО якобы были перехвачены четыре авиационные управляемые ракеты "Storm Shadow" и семь дронов над территорией Крыма.

Что известно о военной базе ВС РФ

По данным Astra, в советские годы на вершине горы Ай-Петри был создан Радиотехнический центр дальней разведки и наведения войск ПВО. Купола защитных сооружений радаров в виде пуль нередко привлекали внимание туристов.

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Под этими куполами скрываются радиолокационные комплексы, писали ранее журналисты "Крым. Реалии". Там же обустроен военный городок для тех, кто обслуживает эти объекты.

"3-й радиотехнический полк - военное формирование в составе радиотехнических войск ВКС РФ. Сформирован в 2014 году после оккупации Крыма Российской Федерацией на базе 40-й радиотехнической бригады Воздушных сил Украины. Штаб расположен в городе Севастополь", - добавили в Astra.