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Новости Фото Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 485 430 человек (+1400 за сутки), 351 самолет, 7496 танков, 12 515 артсистем, 14 460 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 485 430 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.05.24 ориентировочно составляют:

— личного состава - около 485 430 (+1400) человек,

— танков - 7 496 (+11) единиц,

— боевых бронированных машин - 14 460 (+43) единиц,

— артиллерийских систем - 12 515 (+28) единиц,

— РСЗО - 1070 (+0) единиц,

— средств ППО - 798 (+1) единиц,

— самолетов - 351 (+1) единица,

— вертолетов - 325 (+0) единиц,

— БПЛА оперативно-тактического уровня - 9 985 (+49) единиц,

— крылатых ракет - 2197 (+0) единиц,

— кораблей /катеров - 26 (+0) единиц,

— подводных лодок - 1 (+0) единица,

— автомобильной техники и автоцистерн - 16 907 (+29) единиц,

— специальной техники - 2054 (+6) единицы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате ракетной атаки на Крым повреждена "секретная" военная база ПВО ВС РФ на горе Ай-Петри: ликвидирован командир в/ч, - росСМИ

втрати ворога в Україні на 14 травня 2024 року

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19224) ликвидация (3538) уничтожение (6923) техника (1736)


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Топ комментарии
+22
А де алігатор?
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14.05.2024 07:59
+21
За 2 тижня півмільйона орків хлопці наб'ють. Бережи вас Господь, наші захисники.
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14.05.2024 07:50
+19
Слава Україні! Ранок починається сьогодні з добрих новин! Низький уклін нашим славним захисникам та захисницям та щира подяка! Бийте, клятих москалів! Повертайтеся жими та з перемогою! Бережи Вас Господь та Матінка Божа! Героям слава!
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14.05.2024 07:59
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За 2 тижня півмільйона орків хлопці наб'ють. Бережи вас Господь, наші захисники.
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14.05.2024 07:50 Ответить
А де алігатор?
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14.05.2024 07:59 Ответить
Слава Україні! Ранок починається сьогодні з добрих новин! Низький уклін нашим славним захисникам та захисницям та щира подяка! Бийте, клятих москалів! Повертайтеся жими та з перемогою! Бережи Вас Господь та Матінка Божа! Героям слава!
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14.05.2024 07:59 Ответить
Вєтрольоти ущімляють, не дають шансу на парітет з лаптєльотами.
Чумардоси рекордні дві доби по утилізації, якби ще тварюки більш масово підтримували лайфхак випиляйся сам, булоб взагалі добре. На сьогодні 70 тис чумардосів з початку весни.
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14.05.2024 08:03 Ответить
Героям слава .
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14.05.2024 08:06 Ответить
А засоби ПВО-- это обязательно что то крутое на колесах или гусеницах, или просто Стрела например?
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14.05.2024 08:09 Ответить
Знову ж таки стріла 3 пзрк чи стріла 10 набазі мтлб, арта 60мм міномет чи 240мм тюльпан
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14.05.2024 08:40 Ответить
Дякуємо ЗСУ! 🇺🇦 Бийте тих гадів! Бережіть себе!!! Чекаємо на 500 тис харошихруzzкіх😉🙏🙏🙏
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14.05.2024 08:18 Ответить
А де вчорашній Ка-52? Уже ж повідомили вчора офіційно!
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14.05.2024 08:38 Ответить
Минув 3733 день москальсько-української війни.
118! одиниць техніки та 1400! чумардосів.
Арта 28, броня 54!, логістика 29.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 485 000!!! це більше, ніж таке місто як Ліпецьк, кількість населення якого за 2 роки зменшилось на 10 000!
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14.05.2024 09:09 Ответить
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14.05.2024 09:11 Ответить
Коли ж та мерзота заспокоїться....
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14.05.2024 09:27 Ответить
Сама не заспокоїться, треба заспокоювати, чим ми і займаємось ...
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14.05.2024 09:35 Ответить
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14.05.2024 09:33 Ответить
де збита вертушка-алігатор, за яку вчора було стільки шуму?
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14.05.2024 13:21 Ответить
 
 