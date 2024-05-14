Общие боевые потери РФ с начала войны - около 485 430 человек (+1400 за сутки), 351 самолет, 7496 танков, 12 515 артсистем, 14 460 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 485 430 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.05.24 ориентировочно составляют:
— личного состава - около 485 430 (+1400) человек,
— танков - 7 496 (+11) единиц,
— боевых бронированных машин - 14 460 (+43) единиц,
— артиллерийских систем - 12 515 (+28) единиц,
— РСЗО - 1070 (+0) единиц,
— средств ППО - 798 (+1) единиц,
— самолетов - 351 (+1) единица,
— вертолетов - 325 (+0) единиц,
— БПЛА оперативно-тактического уровня - 9 985 (+49) единиц,
— крылатых ракет - 2197 (+0) единиц,
— кораблей /катеров - 26 (+0) единиц,
— подводных лодок - 1 (+0) единица,
— автомобильной техники и автоцистерн - 16 907 (+29) единиц,
— специальной техники - 2054 (+6) единицы.
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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Чумардоси рекордні дві доби по утилізації, якби ще тварюки більш масово підтримували лайфхак випиляйся сам, булоб взагалі добре. На сьогодні 70 тис чумардосів з початку весни.
118! одиниць техніки та 1400! чумардосів.
Арта 28, броня 54!, логістика 29.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 485 000!!! це більше, ніж таке місто як Ліпецьк, кількість населення якого за 2 роки зменшилось на 10 000!