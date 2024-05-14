Общие боевые потери РФ с начала войны - около 485 430 человек (+1400 за сутки), 351 самолет, 7496 танков, 12 515 артсистем, 14 460 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 485 430 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.05.24 ориентировочно составляют:

— личного состава - около 485 430 (+1400) человек,

— танков - 7 496 (+11) единиц,

— боевых бронированных машин - 14 460 (+43) единиц,

— артиллерийских систем - 12 515 (+28) единиц,

— РСЗО - 1070 (+0) единиц,

— средств ППО - 798 (+1) единиц,

— самолетов - 351 (+1) единица,

— вертолетов - 325 (+0) единиц,

— БПЛА оперативно-тактического уровня - 9 985 (+49) единиц,

— крылатых ракет - 2197 (+0) единиц,

— кораблей /катеров - 26 (+0) единиц,

— подводных лодок - 1 (+0) единица,

— автомобильной техники и автоцистерн - 16 907 (+29) единиц,

— специальной техники - 2054 (+6) единицы.

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.