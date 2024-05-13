Новий рекорд ЗСУ: за добу ліквідовано 1740 окупантів. Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 484 030 осіб, 7485 танків, 12487 артсистем, 14 417 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 484 030 російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.05.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 484030 (+1740) осіб,
- танків ‒ 7485 (+31) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14417 (+42) од,
- артилерійських систем – 12487 (+15) од,
- РСЗВ – 1070 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 797 (+0) од,
- літаків – 350 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9936 (+26),
- крилаті ракети ‒ 2197 (+3),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16878 (+59) од,
- спеціальна техніка ‒ 2048 (+6)
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Героям слава!!!!
73 одиниці броні, вчора 27 - ітого сто за дві доби.
Потроху "цікавинки" надходять до нащих козаків.
В течение суток на этих направлениях враг совершил 22 штурма, из них 14 - еще продолжаются. Сейчас идут бои за Волчанск. Пока русня имеет тактический успех.
Хлопці , Ви Герої!!
12 діб травня - 14 190 чумардосів, середньодобово 1 118
Попереду ще 19 діб а до півляма потрібно 15 970 фанатів "Я люблю тебя, жизнь" в кавервесії кобзона. До літа впораємось, ще й контрамарок буде не вистачать.
На початку війни це коли, дай конкретну дату.
З 24 лютого по 1 березня 2022 року мінус 5 710 орків
потім найбільше по місяцях
04.03.2022 - 900 чумардосів
23 і 28.04.2022 - по 400 чумардосів
в травні також 400 найбільше, що правда три рази
червень взагалі найбільше 300 тушок 21-го чісла.
Можу продовжити і далі, але це вже не початок війни.
До сьогодні найбільші добові втрати були (висвічувалось не одноразово)
20.10.2023 - 1 380
16.11.2023 - 1 330
11.05.2023 - 1 320
14.12.2023 - 1 300
09.05.2023 - 1 300
А ресурс навіть м'яса в засрашинців далеко не безкінечний, як провокатори намагаються довести...
157! одиниць техніки та 1740!! чумардосів.
Арта 19, броня 73!, логістика 59!.
Порадувала рекордна кількість дохлих чумардосів, броня теж норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 484 000!!! це більше, ніж таке місто як Киров.
Ну, щоб краще розуміти скільки ще рекордів залишилося.
За захоплені 100 км2 біля Вовчанська вони заплатили десь приблизно 1000 осіб (вбитими та пораненими). Отже: 10 осіб за 1 км2.
Це проти знекровленої армії України. З лімітами на БК, ракети, без авіації. В країн НАТО зброя краща та її більше, очевидно. Є справжні, а не бутафорські, винищувачі 5го покоління. Значить - і втрати засрашинців будуть ЗНАЧНО БІЛЬШІ.
Це означає: необхідно 37'500'000 (це самий мінімум) для захоплення території "від Вовчанська до Ла-Маншу".
Просто по розміру населення - максимальний мобілізаційний резерв засрашки - 20'000'000 осіб.
Тож ти, провокатор, брехло кінчене.
Трохи простіше для загального розуміння.
3 2014 року анексовано двадцять відсотків території Неньки (більша частина взагалі без боїв, але зараз не про це) в цифрах це грубо 125 кв/км і за це, знову ж таки грубо, закобзонилось 500 тисяч орків (для справки загальна площа України 603 628 км²)
Як ти пишеш від Вовчанська до Ла-Маншу 2500 кілометрів навіть меленьким коридором шириною у 50 км (що вже само по собі сюр) маємо 125 000 кв/км.
тобто на разі
125 км² - 500 000 орків
то омріяний Ла-Манш
125 000 км² - 500 000 000 (три з половиною кацапії "від стар до млад")
Тільки трендіти й можуть, Готланд вже захоплювали - Фінляндія і Швеція в НАТО.
До Вовчанська 2 дні. Почали в п'ятницю, а у неділю вони вже там.
А так то да рекорди для імбецилів...
Вовчанськ з кінця квітня 22-го був окупований (без бою) і визволенний у 23-му, практично теж без бою, бо такі герхарди як ти бігли так, що тільки срака блискала і п'яти горіли. 3,14раси ще з 14 року кричали про лугандонію в її адмінистративних кордонах, проте поперли і на Харьківщину, Суми, Чернігов, Київ, і південі Херсон, Миколаїв, Запоріжжя.
То які два дні, 2014 початок активної фази, а про пісуар почали верещать ще в 2004 році коли двічі не судимого шапкокрада не допустили до президенства.
Так що ботяра до Вовчанська підбиралися 20 років, до якого з адмінкордону від кацапії до околиць трохи менше п'яти кілометрів.