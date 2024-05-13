Новий рекорд ЗСУ: за добу ліквідовано 1740 окупантів. Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 484 030 осіб, 7485 танків, 12487 артсистем, 14 417 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 484 030 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.05.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 484030 (+1740) осіб,

танків ‒ 7485 (+31) од,

бойових броньованих машин ‒ 14417 (+42) од,

артилерійських систем – 12487 (+15) од,

РСЗВ – 1070 (+4) од,

засоби ППО ‒ 797 (+0) од,

літаків – 350 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9936 (+26),

крилаті ракети ‒ 2197 (+3),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 16878 (+59) од,

спеціальна техніка ‒ 2048 (+6)

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