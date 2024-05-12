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Новини Війна
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РФ зосереджує свої зусилля на півночі Харківщини, в районах прикордонних сіл тривають оборонні операції ЗСУ, - ОСУВ "Хортиця"

зсу

Сили оборони України ведуть контрударні дії на Харківському напрямку в районах прикордонних сіл Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук’янці, Гатище і Плетенівка.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" підполковник Назар Волошин.

Про оборонні операції на півночі Харківщини

"Тривають оборонні операції в районах села Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук'янці, Гатище та Плетенівка. Це прикордонні села. Наші війська вже другу добу там ведуть контрударні дії, захищаючи нашу українську територію", - сказав він.

Речник ОСУВ "Хортиця" наголосив, що там, де ворогу вдалося просунутися, розгортаються резервні підрозділи ЗСУ.

Також читайте: У Вовчанську на Харківщині лишається близько 300-400 жителів

Дії армії РФ на Харківському напрямку

Як зазначив Волошин, на Харківському напрямку ворог перекидає резерви та застосовує значні сили піхоти та бронетехніки, а також дрони різного типу. Крім цього, противник розвиває наступальні дії на двох напрямках: Липці та Вовчанськ і намагається розширити фронт.

"Зараз російська армія проводить наступальні операції штурмовими невеликими групами на північний захід від Липців і також намагається просуватися в районах, які відокремлені від районів на північ від Липців, де в них є мета досягти певних успіхів", - сказав Волошин.

Також читайте: На українському кордоні мали бути бетонні укріплення в мінус 3 поверхи, а не було навіть мін, - командир підрозділу ЗСУ Ярославський

Також він додав, що українські захисники діють на підготовлених оборонних рубежах і здійснюють вогневе ураження із завданням повністю зірвати ворожий наступ і знищити ворога, який намагається прорвати оборону.

Крім цього, ухвалено рішення посилити бойові підрозділи додатковими підрозділами зі складу резерву.

Нагадаємо, головний редактор "Цензор.НЕТ" повідомляв, що на Харківщині окупанти утворили два плацдарми, за дві доби захопили близько 100 кв. км прикордонної смуги.

Автор: 

армія рф (17255) Харківщина (6054) Волошин Назар (101)


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Топ коментарі
+9
Краще просто промовчать ніж оце.
А ще краще одна новина про розстріл тих хто "освоював" кошти на фортифікації...
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12.05.2024 15:07
+7
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12.05.2024 15:09
+3
Укріплення в зелених офшорах!
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12.05.2024 15:39
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Так може це і є повноцінний наступ? Незважаючи на всі заяви ікспердів, що це відволікаючий маневр? А тот так і будемо сидіти і заспокоювати себе думками типу "це все несерйозно"...
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12.05.2024 15:06 Відповісти
Очень сомнительно.

Со стороны противника было бы логично несколькими атаками в разных местах вытащить в бой все имеющиеся резервы ВСУ, и только убедившись, что все резервы задействованы - бросить в бой основные силы.
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12.05.2024 16:02 Відповісти
Вони там мають 50 тисяч. Думаю, що це поноцінний наступ.
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12.05.2024 18:24 Відповісти
У Білому домі прокоментували початок наступальних дій військ РФ на Харківщині. Тут вважають, що метою ворога може бути окупація Харкова.

"Ми очікували, що Росія розгорне наступ на Харків, і виглядає так, що він почався", - сказав Кірбі
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12.05.2024 18:53 Відповісти
Краще просто промовчать ніж оце.
А ще краще одна новина про розстріл тих хто "освоював" кошти на фортифікації...
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12.05.2024 15:07 Відповісти
Аналіз крадіжки грошей на фортіфікацію Харківщини:

https://youtu.be/zCQOKz_pxKk?si=IpjiHI5nQ1abtiZX
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13.05.2024 02:05 Відповісти
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12.05.2024 15:08 Відповісти
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12.05.2024 15:09 Відповісти
Кацапи сунуть пішою колоною.
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12.05.2024 15:11 Відповісти
Ось саме відео:

https://streamable.com/65bz6j
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12.05.2024 15:13 Відповісти
Що ще очікувати від такої влади.
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12.05.2024 15:19 Відповісти
Якщо патріотичні та компетентні військові не візьмуть владу до рук, а це поки що мрії, нам п*зда.
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12.05.2024 15:31 Відповісти
Не візьмуть
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12.05.2024 15:34 Відповісти
Це погано, виходить реально в цій країні ні у кого немає яєць: виграти війну, але сісти за грати за даржпереворот.
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12.05.2024 15:37 Відповісти
А ні яєць , а ні сміливості - зізнатися , передусім , самім собі що так , як зараз ведеться війна , перемогти не можливо - без чіткого плану , чіткого бачення і чіткої відповідальності
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12.05.2024 16:52 Відповісти
Твої діти потім отримають кулю від цих "патротичних" військових при спробі скинути хунту, дурачок з мисленням раба
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12.05.2024 16:40 Відповісти
Окрім того, що немає укріплень, суцільного мінування, ще й намальовується те, що ГУР просто просрало підготовку кацапів до наступу.
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12.05.2024 15:32 Відповісти
Українська розвідка знала про плани російських окупантів щодо наступу в Харківській області, - представник ГУР Юсов. «Дії ворога на даному напрямку розпочалися за графіком, який був відомий, про який було поінформовано. Всі необхідні інстанції і їх керівництво було поінформовано».
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12.05.2024 16:08 Відповісти
Ворог застосовуе значні сіли піхоти та бронетехниці та .... проводить операціі невеликими групами що цей радник меле🤬 .
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12.05.2024 15:38 Відповісти
Укріплення в зелених офшорах!
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12.05.2024 15:39 Відповісти
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12.05.2024 15:40 Відповісти
/захисники діють на підготовлених оборонних рубежах\ Джерело:
От нахіба триндіти, Волошин?
"На українському кордоні мали бути бетонні укріплення в мінус 3 поверхи, а не було навіть мін, - командир підрозділу ЗСУ Ярославський зазначає, що на Харківщині не було першої лінії фортифікацій і мін. Тому ворог вільно увійшов у сіру зону, по всій лінії кордону, яка в принципі не повинна була бути сірою."
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12.05.2024 16:06 Відповісти
Веришь, набрал практически тот же текст и тут прочел твой...

що українські захисники діють на підготовлених оборонних рубежах і здійснюють вогневе ураження із завданням повністю зірвати ворожий наступ і знищити ворога, який намагається прорвати оборону. Джерело:
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12.05.2024 16:54 Відповісти
Это и есть "истенное лицо росии".
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12.05.2024 17:34 Відповісти
Брехливая, воровская власть Зели уже достала. Сколько лапши падло вешае, а гибниут люди. ****!!!!!!!т
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12.05.2024 17:52 Відповісти
 
 