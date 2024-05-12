РФ зосереджує свої зусилля на півночі Харківщини, в районах прикордонних сіл тривають оборонні операції ЗСУ, - ОСУВ "Хортиця"
Сили оборони України ведуть контрударні дії на Харківському напрямку в районах прикордонних сіл Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук’янці, Гатище і Плетенівка.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" підполковник Назар Волошин.
Про оборонні операції на півночі Харківщини
"Тривають оборонні операції в районах села Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук'янці, Гатище та Плетенівка. Це прикордонні села. Наші війська вже другу добу там ведуть контрударні дії, захищаючи нашу українську територію", - сказав він.
Речник ОСУВ "Хортиця" наголосив, що там, де ворогу вдалося просунутися, розгортаються резервні підрозділи ЗСУ.
Дії армії РФ на Харківському напрямку
Як зазначив Волошин, на Харківському напрямку ворог перекидає резерви та застосовує значні сили піхоти та бронетехніки, а також дрони різного типу. Крім цього, противник розвиває наступальні дії на двох напрямках: Липці та Вовчанськ і намагається розширити фронт.
"Зараз російська армія проводить наступальні операції штурмовими невеликими групами на північний захід від Липців і також намагається просуватися в районах, які відокремлені від районів на північ від Липців, де в них є мета досягти певних успіхів", - сказав Волошин.
Також читайте: На українському кордоні мали бути бетонні укріплення в мінус 3 поверхи, а не було навіть мін, - командир підрозділу ЗСУ Ярославський
Також він додав, що українські захисники діють на підготовлених оборонних рубежах і здійснюють вогневе ураження із завданням повністю зірвати ворожий наступ і знищити ворога, який намагається прорвати оборону.
Крім цього, ухвалено рішення посилити бойові підрозділи додатковими підрозділами зі складу резерву.
Нагадаємо, головний редактор "Цензор.НЕТ" повідомляв, що на Харківщині окупанти утворили два плацдарми, за дві доби захопили близько 100 кв. км прикордонної смуги.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Со стороны противника было бы логично несколькими атаками в разных местах вытащить в бой все имеющиеся резервы ВСУ, и только убедившись, что все резервы задействованы - бросить в бой основные силы.
"Ми очікували, що Росія розгорне наступ на Харків, і виглядає так, що він почався", - сказав Кірбі
А ще краще одна новина про розстріл тих хто "освоював" кошти на фортифікації...
https://youtu.be/zCQOKz_pxKk?si=IpjiHI5nQ1abtiZX
https://streamable.com/65bz6j
От нахіба триндіти, Волошин?
"На українському кордоні мали бути бетонні укріплення в мінус 3 поверхи, а не було навіть мін, - командир підрозділу ЗСУ Ярославський зазначає, що на Харківщині не було першої лінії фортифікацій і мін. Тому ворог вільно увійшов у сіру зону, по всій лінії кордону, яка в принципі не повинна була бути сірою."
що українські захисники діють на підготовлених оборонних рубежах і здійснюють вогневе ураження із завданням повністю зірвати ворожий наступ і знищити ворога, який намагається прорвати оборону. Джерело: