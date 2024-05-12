РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9991 посетитель онлайн
Новости Война
6 585 25

РФ сосредотачивает свои усилия на севере Харьковщины, в районах пограничных сел продолжаются оборонные операции ВСУ, - ОСГВ "Хортица"

зсу

Силы обороны Украины ведут контрударные действия на Харьковском направлении в районах приграничных сел Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище и Плетеневка.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" подполковник Назар Волошин.

Об оборонительных операциях на севере Харьковщины

"Продолжаются оборонительные операции в районах села Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище и Плетеневка. Это приграничные села. Наши войска уже вторые сутки там ведут контрударные действия, защищая нашу украинскую территорию", - сказал он.

Представитель ОСГВ "Хортица" отметил, что там, где врагу удалось продвинуться, разворачиваются резервные подразделения ВСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Волчанске на Харьковщине остается около 300-400 жителей

Действия армии РФ на Харьковском направлении

Как отметил Волошин, на Харьковском направлении враг перебрасывает резервы и применяет значительные силы пехоты и бронетехники, а также дроны различного типа. Кроме этого, противник развивает наступательные действия на двух направлениях: Липцы и Волчанск и пытается расширить фронт.

"Сейчас российская армия проводит наступательные операции штурмовыми небольшими группами на северо-запад от Липцов и также пытается продвигаться в районах, которые отделены от районов к северу от Липцев, где у них есть цель достичь определенных успехов", - сказал Волошин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На украинской границе должны были быть бетонные укрепления в минус 3 этажа, а не было даже мин, - командир подразделения ВСУ Ярославский

Также он добавил, что украинские защитники действуют на подготовленных оборонительных рубежах и осуществляют огневое поражение с задачей полностью сорвать вражеское наступление и уничтожить врага, который пытается прорвать оборону.

Кроме этого, принято решение усилить боевые подразделения дополнительными подразделениями из состава резерва.

Напомним, главный редактор "Цензор.НЕТ" сообщал, что на Харьковщине оккупанты образовали два плацдарма, за двое суток захватили около 100 кв. км пограничной полосы.

Автор: 

армия РФ (19106) Харьковщина (5577) Волошин Назар (99)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+9
Краще просто промовчать ніж оце.
А ще краще одна новина про розстріл тих хто "освоював" кошти на фортифікації...
показать весь комментарий
12.05.2024 15:07
+7
показать весь комментарий
12.05.2024 15:09
+3
Укріплення в зелених офшорах!
показать весь комментарий
12.05.2024 15:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так може це і є повноцінний наступ? Незважаючи на всі заяви ікспердів, що це відволікаючий маневр? А тот так і будемо сидіти і заспокоювати себе думками типу "це все несерйозно"...
показать весь комментарий
12.05.2024 15:06 Ответить
Очень сомнительно.

Со стороны противника было бы логично несколькими атаками в разных местах вытащить в бой все имеющиеся резервы ВСУ, и только убедившись, что все резервы задействованы - бросить в бой основные силы.
показать весь комментарий
12.05.2024 16:02 Ответить
Вони там мають 50 тисяч. Думаю, що це поноцінний наступ.
показать весь комментарий
12.05.2024 18:24 Ответить
У Білому домі прокоментували початок наступальних дій військ РФ на Харківщині. Тут вважають, що метою ворога може бути окупація Харкова.

"Ми очікували, що Росія розгорне наступ на Харків, і виглядає так, що він почався", - сказав Кірбі
показать весь комментарий
12.05.2024 18:53 Ответить
Краще просто промовчать ніж оце.
А ще краще одна новина про розстріл тих хто "освоював" кошти на фортифікації...
показать весь комментарий
12.05.2024 15:07 Ответить
Аналіз крадіжки грошей на фортіфікацію Харківщини:

https://youtu.be/zCQOKz_pxKk?si=IpjiHI5nQ1abtiZX
показать весь комментарий
13.05.2024 02:05 Ответить
показать весь комментарий
12.05.2024 15:08 Ответить
показать весь комментарий
12.05.2024 15:09 Ответить
Кацапи сунуть пішою колоною.
показать весь комментарий
12.05.2024 15:11 Ответить
Ось саме відео:

https://streamable.com/65bz6j
показать весь комментарий
12.05.2024 15:13 Ответить
Що ще очікувати від такої влади.
показать весь комментарий
12.05.2024 15:19 Ответить
Якщо патріотичні та компетентні військові не візьмуть владу до рук, а це поки що мрії, нам п*зда.
показать весь комментарий
12.05.2024 15:31 Ответить
Не візьмуть
показать весь комментарий
12.05.2024 15:34 Ответить
Це погано, виходить реально в цій країні ні у кого немає яєць: виграти війну, але сісти за грати за даржпереворот.
показать весь комментарий
12.05.2024 15:37 Ответить
А ні яєць , а ні сміливості - зізнатися , передусім , самім собі що так , як зараз ведеться війна , перемогти не можливо - без чіткого плану , чіткого бачення і чіткої відповідальності
показать весь комментарий
12.05.2024 16:52 Ответить
Твої діти потім отримають кулю від цих "патротичних" військових при спробі скинути хунту, дурачок з мисленням раба
показать весь комментарий
12.05.2024 16:40 Ответить
Окрім того, що немає укріплень, суцільного мінування, ще й намальовується те, що ГУР просто просрало підготовку кацапів до наступу.
показать весь комментарий
12.05.2024 15:32 Ответить
Українська розвідка знала про плани російських окупантів щодо наступу в Харківській області, - представник ГУР Юсов. «Дії ворога на даному напрямку розпочалися за графіком, який був відомий, про який було поінформовано. Всі необхідні інстанції і їх керівництво було поінформовано».
показать весь комментарий
12.05.2024 16:08 Ответить
Ворог застосовуе значні сіли піхоти та бронетехниці та .... проводить операціі невеликими групами що цей радник меле🤬 .
показать весь комментарий
12.05.2024 15:38 Ответить
Укріплення в зелених офшорах!
показать весь комментарий
12.05.2024 15:39 Ответить
показать весь комментарий
12.05.2024 15:40 Ответить
/захисники діють на підготовлених оборонних рубежах\ Джерело:
От нахіба триндіти, Волошин?
"На українському кордоні мали бути бетонні укріплення в мінус 3 поверхи, а не було навіть мін, - командир підрозділу ЗСУ Ярославський зазначає, що на Харківщині не було першої лінії фортифікацій і мін. Тому ворог вільно увійшов у сіру зону, по всій лінії кордону, яка в принципі не повинна була бути сірою."
показать весь комментарий
12.05.2024 16:06 Ответить
Веришь, набрал практически тот же текст и тут прочел твой...

що українські захисники діють на підготовлених оборонних рубежах і здійснюють вогневе ураження із завданням повністю зірвати ворожий наступ і знищити ворога, який намагається прорвати оборону. Джерело:
показать весь комментарий
12.05.2024 16:54 Ответить
Это и есть "истенное лицо росии".
показать весь комментарий
12.05.2024 17:34 Ответить
Брехливая, воровская власть Зели уже достала. Сколько лапши падло вешае, а гибниут люди. ****!!!!!!!т
показать весь комментарий
12.05.2024 17:52 Ответить
 
 