РФ сосредотачивает свои усилия на севере Харьковщины, в районах пограничных сел продолжаются оборонные операции ВСУ, - ОСГВ "Хортица"

Силы обороны Украины ведут контрударные действия на Харьковском направлении в районах приграничных сел Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище и Плетеневка.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" подполковник Назар Волошин.

Об оборонительных операциях на севере Харьковщины

"Продолжаются оборонительные операции в районах села Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище и Плетеневка. Это приграничные села. Наши войска уже вторые сутки там ведут контрударные действия, защищая нашу украинскую территорию", - сказал он.

Представитель ОСГВ "Хортица" отметил, что там, где врагу удалось продвинуться, разворачиваются резервные подразделения ВСУ.

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Действия армии РФ на Харьковском направлении

Как отметил Волошин, на Харьковском направлении враг перебрасывает резервы и применяет значительные силы пехоты и бронетехники, а также дроны различного типа. Кроме этого, противник развивает наступательные действия на двух направлениях: Липцы и Волчанск и пытается расширить фронт.

"Сейчас российская армия проводит наступательные операции штурмовыми небольшими группами на северо-запад от Липцов и также пытается продвигаться в районах, которые отделены от районов к северу от Липцев, где у них есть цель достичь определенных успехов", - сказал Волошин.

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Также он добавил, что украинские защитники действуют на подготовленных оборонительных рубежах и осуществляют огневое поражение с задачей полностью сорвать вражеское наступление и уничтожить врага, который пытается прорвать оборону.

Кроме этого, принято решение усилить боевые подразделения дополнительными подразделениями из состава резерва.

Напомним, главный редактор "Цензор.НЕТ" сообщал, что на Харьковщине оккупанты образовали два плацдарма, за двое суток захватили около 100 кв. км пограничной полосы.