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Новости Война
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На Харьковщине оккупанты образовали два плацдарма, за двое суток захватили около 100 кв. км пограничной полосы, - Бутусов

зсу

Обстановка относительно российского наступления в Харьковской области по состоянию на 1.00 12 мая.

Об этом сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Российские войска образовали два плацдарма в Харьковской области вдоль границы. Глубина продвижения противника небольшая, составляет до 5-6 км, но фронт наступления россияне расширили. Всего за двое суток враг захватил около 100 квадратных километров пограничной полосы вдоль границы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первое направление продвижения противника под Харьковом - гряда высот в районе сел Липцы, Терновое, Старица.

Второе направление продвижения противника - город Волчанск. Враг вышел непосредственно на окраины Волчанска, это примерно 5 км от государственной границы.

Замысел российского командования очевиден:

  1. Сковать наши войска и оттянуть резервы на локализацию наступления.
  2. Выйти на гряду господствующих высот вдоль границы для создания буферной зоны, чтобы создать плацдарм для дальнейших наступательных действий в районе Харькова.
  3. В случае успешного продвижения и закрепления - создать плацдармы для атаки в глубину, в первую очередь на направлении Волчанска, для охвата нашей купянской группировки.

На эти направления враг перебрасывает резервы и применяет значительные силы пехоты и бронетехнику, значительное количество дронов.

"Несмотря на это российские войска продвигаются медленно, и не пытаются прорваться большими силами на каком-то узком участке. Они создают давление на широком фронте и точечно концентрируют силы для атаки отдельных узлов обороны, там, где она организована.

Украинские войска также действуют рассредоточено на широком фронте. Ситуация сложная, враг владеет тактической инициативой. Но наш фронт усиливается. Есть проблемы в управлении, в организации на уровне высшего командования, ведь далеко не все было должным образом подготовлено и проверено для отражения ожидаемого вражеского наступления. Все пытаются сейчас исправлять", - отмечает Бутусов.

Он добавил, что сейчас угрозы наступления на Харьков нет. Враг достаточно далеко, его силы ограничены, продвижения быстрого нет. Дальнейшее продвижение врага зависит от того, насколько тяжелые потери будут нанесены россиянам в этой пограничной битве. Но противник проверяет деятельность нашей обороны, и имеет возможность маневрировать резервами, и угрозу ни в коем случае нельзя недооценивать.

Также читайте: Более 2,5 тысяч человек эвакуировали из приграничных населенных пунктов на севере Харьковщины

Напомним, утром 10 мая российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине. Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.

Президент Зеленский заявил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага. В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

Автор: 

Харьковщина (5577) Бутусов Юрий (4349) наступление (208)


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Топ комментарии
+76
за дві доби захопили біля 100 квадратних кілометрів
зає***бісь.....
як вам Єврозбочення?
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12.05.2024 08:13
+71
Гаразд, в 2022 в Потужного було не менш потужне пояснення - "підступний Путін обманув, я будував дороги, і вабче Порошенко....". Яке пояснення тепер? Шольц не дав лопати? Байден затримав відправку екскаваторів? Джонсон заблокував постачання бетону? Що ще буде вигадано для пояснення? З нетерпінням чекаю 73 відсоткових з поясненнями дій (їх відсутності) свого кумира.
І питання №2, якщо рашисти застосовують "обмежені піхотні сили", і з ходу окупували ще 100кв.км., то де звільнені від рашистів території, на яких заходили різного роду російські добровольці? Чому рашисти змогли (обмеженими силами), а такіж "успішні" дії різних Легіонів практично в тій же місцевості, ні?
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12.05.2024 08:24
+68
Безтолковий ішак "потужно докерувався". Далі буде..., на черзі уряд.
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12.05.2024 08:13
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Все як в зелених, спочатку не бачать ударних угрупувань ворога, а потім бац-окуповані ворогом території. Пора вже владу виносити, бо буде ще більша біда!
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12.05.2024 09:27 Ответить
+++++
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12.05.2024 09:39 Ответить
Вибори? Чи самогубний заколот?
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12.05.2024 12:04 Ответить
Ванька, а ти ще мрієш про свою " богиню" при владі? Забудь, Юлька всьо. Вона вже мертва для політики.
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16.05.2024 14:31 Ответить
"...президент Зеленський заявив що укр війська були готові..."
Так само як були готові в гостомель, на чонгарі, в бахмуті, авдіївці ....
Цю істоту потрібно виводити з банкової за вухо і вести в СІЗО за всю шкоду що він завдав країні.
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12.05.2024 09:27 Ответить
Пол херсонщины на наших глазах за день захватили. Причем менты и беушники смылись заранее (начальство)
А тут у нас мостов и каналов орошения мама не горюй. Без предателей не обошлось, это ШОК просто был, что такую местность не подготовили к обороне. ТРО с автоматами и коктейлями против танков в "бузковом парке"...
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12.05.2024 09:38 Ответить
Так, правда.
А каховське ГЕС як можно було не захистити. А Маріуполь? Всюди зайшли за пару годин, бо виродки зелені побудували дороги і розмінували для руських всі шляхи.
Сподіваюсь, що вся зелена гидота не втече і понесе справедливе покарання від українського народу.
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16.05.2024 14:35 Ответить
Чому ви брешете, про відсутьність влади?
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12.05.2024 09:42 Ответить
Спакуха ребята, ситуция напружена але контролёвана...Бубосику некогда такой ****** как война заниматься, не царское ето дело, он в обнимку с дермаком собираются на вселенный саммит мира...План простой как три копейки, приезжаем все ******** он нашей менеджерской потужности, сфоткаемся с голубем Немо, договариваемся годоровариваться и всё в шоколаде....А насчёт каких то жалких 100 кв.км территории незалежной, ну што поделаешь, опять солдаты с лопатами подвели, упорно нехотят быстро копать...Ведь лучше востановить какую нибудь разрушенную школу или амбулаторию, так совсем другой кошсторис так сказать...а если повезёт и ети объекты повторно разрушат так ето вообче лафа, все концы в воду...А што возмёш с какого нибудь ВОПа? Ровным счётом ничего, поскольку военные могут быть недовольны, а с ними надо осторожно, нервы у них на пределе...И вообше виноват и Залужный, всё бросил на произвол судьбы и смотался в Лондон...Ето же он воноват за всё што просрали за полгода...На месте пересидента я срочно отозвал его и дал бы наказ всё поправить и всё исправить...И не надо очередной раз спрашивать у зебанды где **** мины, фортификация, дроны, пополнение личного состава, они же не при делах....
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12.05.2024 09:38 Ответить
ну шо попили кави в ялті? А поряд мілйон дронів і малюк! І буданов таке відево сурйозне робив ще, і да - русня шо з їбалом?! Давайте роз'їбемо в белгороде зупинку і спалимо "каліну"!

І вкраїнчикі такі, пофіг-нафіг та війна!
Оно під новиною з евробачення 16 тис. переглядів. тут під новиною про захоплення 100 кв.км харьківської області 12тис. переглядів. КушайТЕ
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12.05.2024 09:53 Ответить
В мене вже таке відчуття, що Україна, крім маленької купки патріотів, вже взагалі нікому не потрібна. Ну окупують кацапи - какаяразніца! Сайдьомся пасєрєдінє! Усталі ат вайни!
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12.05.2024 17:47 Ответить
та люди зневірились, кого не щапитаю всі тільки і чекають щоб відкрили кордони і свалили би.....
Чесно ніяк не розумію, яким чином зелена шобла змогла перетворити загальне піднесення проукраїнського духу і патріотизм серед народу на ненависть?
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12.05.2024 21:36 Ответить
С 90 відсотковою вірогідністю можна сказати що саме так ця жахлива війна і закінчиться. Буде багаторічна заморозка конфлікту на якійсь певній лінії розмежування, як це зараз відбувається між Північною та Південною Кореєю, які формально знаходяться у стані війни, проте безпосередньо бойових дій між ними не має вже років 30.....
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12.05.2024 22:41 Ответить
Довбойоби посміхалися над лінією кордону Яценюка... А зебіли і цього не зробили.. те що тероборона накопала вручну - те і є... А пріорітети Зє-влади - купівля барабанів в бомбосховища та дерев для Краматроського лісницьтва.. Зє-рмаків безуглих треба вже на дурку відправляти... А результати ви всі самі бачите на мапі... нажаль.
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12.05.2024 09:59 Ответить
Мабуть не на дурку, а на гілляку.
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12.05.2024 10:28 Ответить
Нда уж... Сейчас вот те турецкие договорняки в 2022-м по территориальному вопросу уже фантастикой выглядят.
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12.05.2024 10:03 Ответить
Какие договорняки? То была официальная сдача страны оккупанту. Это никогда не поздно сделать.
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12.05.2024 10:26 Ответить
Зелень впевнено працює над цим.
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12.05.2024 17:48 Ответить
не пізно, але ми навіть на переговори немаємо з чим йти(((
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12.05.2024 21:37 Ответить
Сдача страны это не переговоры. Технически говоря туда и являться не нужно. А любые переговоры это просто отсрочка от войны на несколько лет. Сильно вы думаете они приготовится если и сейчас не особо хотят даже окопы копать за бюджетные средства?
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13.05.2024 00:29 Ответить
Мабуть за 100кв.км, за дві доби, де-хто із "зелено-сирського" складу отримає непогані "куйлопреміальні" ???
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12.05.2024 10:12 Ответить
на що натякаємо, що у нас погані генерали-палковніки-майори в армії? як так? це ж кістяк ЗСУ? як же тепер вірити в ЗСУ ?
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12.05.2024 10:15 Ответить
Як і до того вірили. Віра не передбачає доказів і критичного мислення як такого.
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12.05.2024 11:40 Ответить
Знову, просрали, молодці ,нещодавно розповідали ,що ніяких ознак наступу не має Зеленского и легітимного Єрмака ( в КПЗ) в отставку
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12.05.2024 10:21 Ответить
А говорили 3 БМП приехали и на минах подорвались
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12.05.2024 10:22 Ответить
Так наче ж США вже поставляє проголосований пакет допомоги, де зелена банда їх складує? Чи рашистам переганяє? Щось геть не помітно ні найменщого результату, крім вечірніх гундосів про потужні плани якісь колись та підписані найпотужніші папірці.
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12.05.2024 10:26 Ответить
Рашисти розкрутили свою військову машину на максимум. Поки з тим пакетом возилися пів року, вже треба на порядок більші пакети...
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12.05.2024 11:34 Ответить
Але ж хоча б тримати оборону повинно було б вистачити, твкі заявки мільярдні були, була велика надія…
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12.05.2024 12:53 Ответить
Повинно...

На українському кордоні мали бути бетонні укріплення в мінус 3 поверхи, а не було навіть мін, - командир підрозділу ЗСУ Ярославський Джерело:
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12.05.2024 18:05 Ответить
Надоел уже весь этот скулеж и догадки о какой то некомпетентности власти ликвидаторов Украины. Здесь уже давно было понятно что это новая пророссийская партия регионов которую пора сковырнуть иначе Украина останется только в воспоминаниях...
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12.05.2024 20:46 Ответить
неначасі.....!!!!
п.с- Про це багато говорили в 22, що хрипатого і 5-6 голубих тре міняти бо буде біда. Ну казали неначасі, тож хаваєм(((
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12.05.2024 21:39 Ответить
А что там минные поля не поставили,по всей стране понатыкали камер на дорогах,а останавливать врага нечем.
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12.05.2024 10:32 Ответить
Тут желательно зайти РДК и белорусскому полку в Брянскую область что бы сбить наступление.
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12.05.2024 10:37 Ответить
за півтора роки ніхера не зробити на кордоні так може тільки зе влада.А всякі сенегубові будуть чесати що все потужно укріплено а по факту пшик.І знову тілами люди мають зупиняти орду...!?
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12.05.2024 10:43 Ответить
Піду марафон дивитись, там все добре
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12.05.2024 10:47 Ответить
Надіюся всі пам'ятають минулий рік як будували музеї, клали асфальт та змінювали герби на пам'ятниках? І 2019 рік пам'ятають, за кого голосували (Зе+1), як вам?
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12.05.2024 10:50 Ответить
Єдиний вищий офіцер в Ставці, який міг висловлювати та відстоювати свою думку був Главком Залужний. Після його звільнення фактично війною керують особисто зе-лідОр з єрмаком. Результати всі ми чудово бачимо. Після звільнення Залужного на фронті все сиплеться, здаємо території за територіями, пройоби за пройобами, в турборежимі, креативно, з пустопорожніми брехливими щоденними відосиками, все як мріяв Владімірссанич ... Оманські партнери задоволені.
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12.05.2024 11:16 Ответить
Все вирішилось в Нормандії.
Журналіст спитав ссанича про що була зустріч з ****** віч на віч за дверима в 2019 року, Париж.
Про цю зустріч відомо дуже мало. Лише факт.
Воно ржало і сказало , що вже не пам'ятає. Махнуло ручкою. Мовляв було в іншому житті. І дуже довго.
https://twitter.com/i/status/1788428669339242853
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12.05.2024 21:06 Ответить
та вже плювати на території, укріплення щоб не класти впусту людей!!!!
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12.05.2024 21:41 Ответить
Щось мені пригадалося... А хіба ВЕСЬ кордон України не був замінован, укріплен, підготовлені лінії оборони (3шт)?
То такий саме кордон і з білоруссю, я так розумію?
Навіщо Залужного прибрали?
Безкутна, *****, де твій план?
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12.05.2024 11:17 Ответить
Ні не був. Те, що орки не під Києвом це не заслуга військово-політичного керівництва України, це недопрацювання мордорського військово-політичного керівництва.
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12.05.2024 11:43 Ответить
Зеля з Єрмаком рік "робили" захист електростанцій- довели до загрози реальних блекаутів, гірше, чим в 2022. 2,5 роки "робили" оборонні споруди, довели до загрози захоплення Харкову.
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12.05.2024 11:32 Ответить
Про це знають пересічні громадяни, які приймали в цьому участь. Але чомусь не били на сполох. Сподівались, що якось буде? Ну це 2 роки працювало, але зараз починає вилазити боком. Дуже вчасно "залізний гєнєраль" спетляв до Лондону
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12.05.2024 11:48 Ответить
Неправда, Залужний не спетляв. Його Зеля звільнив проти його волі. І разом з ним ще 20 генералів і вищих офіцерів з команди Залужного. Зараз замість них совкові генерали, яки кажуть слухаюсь, ситуація контрольована. І дозволяють красти мільярди на оборонних спорудах.

На українському кордоні мали бути бетонні укріплення в мінус 3 поверхи, а не було навіть мін, - командир підрозділу ЗСУ Ярославський Джерело:
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12.05.2024 18:15 Ответить
Мабуть зєля знову вирішив розмінувати кордони з рашкою, як на Чонгарі у Лютому 2022го
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12.05.2024 11:44 Ответить
А їх не мінували, не було стільки мін. Дороги в основному і мости. Москалі зайшли малими піхотними групами. Дуже очікувано, якщо у нас обмаль людей і декілька чоловік сидить на опорнику, який можна обійти з двох боків.
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12.05.2024 11:51 Ответить
Жодного набоя, жодного снаряду, жодної міни, цілих 2(дві) ракети українська влада виробила за 10 років війни. Але по рівню корупції ми попереду усіх на планеті
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12.05.2024 12:09 Ответить
не було мін... зато гроші на будивніцтво стадіонів та басейнів були
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13.05.2024 03:47 Ответить
Далеко не далеко, але в мicтi все чутно i це напружує не аби як....
Кожен км до мicта - це важливо. Не дай Бог будет арта добивати.
До ракет там каб ми вже звикли. Зараз вже розмова про градацiю небезпечностi.
В 22 роцi долiтало все....ну його нафiг. Навiть цiєї весни уламки града вигрiбав з трави бiля будинку.
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12.05.2024 11:45 Ответить
Зеопа сдаёт Украину
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12.05.2024 11:47 Ответить
Не тільки сирнік. Вся влада - рафіновані російські шпигуни. Але українців переконали, що вибори тільки після перемоги.
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12.05.2024 12:11 Ответить
думаєте до українців дойде?
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12.05.2024 21:43 Ответить
ніколи до цьго і от знову... як так можна було знову лажанути...
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12.05.2024 12:10 Ответить
Сирський молодець,підготувався гарно для зливу Харківщини.
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12.05.2024 12:10 Ответить
От скажіть, тількі чесно, хто з вас просрочені продукти вживає? для кого з вас це "какаяразніца", аби було що жерти?
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12.05.2024 12:29 Ответить
А Стерненко казав "там нічого не вийшло у рашистов"..... тобто 100км² це "нічого". Ніяк Сергія телемарофон вразив.
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12.05.2024 12:31 Ответить
Сирожа позитивный блогер.
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12.05.2024 12:59 Ответить
Он работает на ОП, давно не секрет. Ручная собачка, которая отрабатывает то, что её по уголовному делу не посадили.
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12.05.2024 13:17 Ответить
Вже давно вразив...Стерненко розміняв совість на відмазку від тюряги...
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12.05.2024 15:45 Ответить
Сірьожа нічого критичного про владу не говорить і співає з голосу опи. До того, як справу в суді проти нього закрили, теж поганого нічого не говорив, але зараз ну дуже позитивний до влади.
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12.05.2024 17:47 Ответить
А ЗСУ мінні поля встановили вже?
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12.05.2024 13:46 Ответить
Добровольці та мотивовані, на жаль закінчились в Україні. рашисти вчаться. Військово-політичне керівництво деградує. Саміт миру, який хоче зібрати гнида - це спроба віддати все що хоче х...ло зеленским. Так за шо тоді стіки загиблих та поранених.
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12.05.2024 13:49 Ответить
Залужного неслухняного зняли, лишились "чего изволите"
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12.05.2024 17:49 Ответить
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12.05.2024 14:33 Ответить
І традиційний коментар Міноборони "Українські військові були готові до таких дій ворога, ситуація напружена але все під контролем"
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12.05.2024 14:36 Ответить
Московиты заявляют о больших победах.
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12.05.2024 14:51 Ответить
Зато не Залужный, да?

Уверен - х**ло доволен работой агента козыря.
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12.05.2024 15:44 Ответить
Багато, багато вільного місця в кошельках ЗЕбанутої срані, є куди класти вкрадене бабло. А грошики держава виділила. На все, як ЗЕбануті кукурікали з кожного утюга. І тактика у цих шакалів провірена ******. Все прекрасно працює. Як на півдні в 2022 році, коли ЗЕбануті тварюки здали майже без бою весь південь, тому що були відведені майже всі війська і розміновано 4 мости і 6 гребель.
Ну шо, дебіли, хоть поржоте, як ви, паскуди, в 19 році вибрали блазня на радостях, від того, що ***** захоплює наші території?
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12.05.2024 16:30 Ответить
Усе очікувано, кацапи вчаться, людського ресурсу достатньо, озброєння також.
А у нас великий лідор вирішив, що знає краще за Залужного як керувати, от і отримуємо🤦
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12.05.2024 16:54 Ответить
Мали на увазі -підор?
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12.05.2024 20:47 Ответить
100 кв. км - это 10 кв. км х 10 кв. км, может, это и немного, в серой зоне, а может, и много..
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12.05.2024 18:28 Ответить
Залишати при владі ЗЄвладу - смерть України! ЗЄвлада - вороги.
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12.05.2024 20:45 Ответить
Ці зелені редиски за 2 роки щось з фортифікаціі зробили, чи накидали там мін ні, нафіга наступу не буде. А тепер скільки наших людей треба покласти щоб повернути ці територіі....
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12.05.2024 20:53 Ответить
Нахіба передана штатівська зброя яка вже на фронті? Мабуть щоб кацапи по 100км української землі захоплювали. Тоді зрозуміло.
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12.05.2024 22:38 Ответить
Це дебіли за 2 роки не змогли побудувати укріплення?
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13.05.2024 03:44 Ответить
Быстро возвращайте обратно Залужного а гавнокомандкющего пана бубочку и всю его шоблу к стенке
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13.05.2024 07:06 Ответить
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