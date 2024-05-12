На Харьковщине оккупанты образовали два плацдарма, за двое суток захватили около 100 кв. км пограничной полосы, - Бутусов
Обстановка относительно российского наступления в Харьковской области по состоянию на 1.00 12 мая.
Об этом сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Российские войска образовали два плацдарма в Харьковской области вдоль границы. Глубина продвижения противника небольшая, составляет до 5-6 км, но фронт наступления россияне расширили. Всего за двое суток враг захватил около 100 квадратных километров пограничной полосы вдоль границы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что первое направление продвижения противника под Харьковом - гряда высот в районе сел Липцы, Терновое, Старица.
Второе направление продвижения противника - город Волчанск. Враг вышел непосредственно на окраины Волчанска, это примерно 5 км от государственной границы.
Замысел российского командования очевиден:
- Сковать наши войска и оттянуть резервы на локализацию наступления.
- Выйти на гряду господствующих высот вдоль границы для создания буферной зоны, чтобы создать плацдарм для дальнейших наступательных действий в районе Харькова.
- В случае успешного продвижения и закрепления - создать плацдармы для атаки в глубину, в первую очередь на направлении Волчанска, для охвата нашей купянской группировки.
На эти направления враг перебрасывает резервы и применяет значительные силы пехоты и бронетехнику, значительное количество дронов.
"Несмотря на это российские войска продвигаются медленно, и не пытаются прорваться большими силами на каком-то узком участке. Они создают давление на широком фронте и точечно концентрируют силы для атаки отдельных узлов обороны, там, где она организована.
Украинские войска также действуют рассредоточено на широком фронте. Ситуация сложная, враг владеет тактической инициативой. Но наш фронт усиливается. Есть проблемы в управлении, в организации на уровне высшего командования, ведь далеко не все было должным образом подготовлено и проверено для отражения ожидаемого вражеского наступления. Все пытаются сейчас исправлять", - отмечает Бутусов.
Он добавил, что сейчас угрозы наступления на Харьков нет. Враг достаточно далеко, его силы ограничены, продвижения быстрого нет. Дальнейшее продвижение врага зависит от того, насколько тяжелые потери будут нанесены россиянам в этой пограничной битве. Но противник проверяет деятельность нашей обороны, и имеет возможность маневрировать резервами, и угрозу ни в коем случае нельзя недооценивать.
Напомним, утром 10 мая российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине. Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.
Президент Зеленский заявил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага. В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.
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Так само як були готові в гостомель, на чонгарі, в бахмуті, авдіївці ....
Цю істоту потрібно виводити з банкової за вухо і вести в СІЗО за всю шкоду що він завдав країні.
А тут у нас мостов и каналов орошения мама не горюй. Без предателей не обошлось, это ШОК просто был, что такую местность не подготовили к обороне. ТРО с автоматами и коктейлями против танков в "бузковом парке"...
А каховське ГЕС як можно було не захистити. А Маріуполь? Всюди зайшли за пару годин, бо виродки зелені побудували дороги і розмінували для руських всі шляхи.
Сподіваюсь, що вся зелена гидота не втече і понесе справедливе покарання від українського народу.
І вкраїнчикі такі, пофіг-нафіг та війна!
Оно під новиною з евробачення 16 тис. переглядів. тут під новиною про захоплення 100 кв.км харьківської області 12тис. переглядів. КушайТЕ
Чесно ніяк не розумію, яким чином зелена шобла змогла перетворити загальне піднесення проукраїнського духу і патріотизм серед народу на ненависть?
На українському кордоні мали бути бетонні укріплення в мінус 3 поверхи, а не було навіть мін, - командир підрозділу ЗСУ Ярославський Джерело:
п.с- Про це багато говорили в 22, що хрипатого і 5-6 голубих тре міняти бо буде біда. Ну казали неначасі, тож хаваєм(((
Журналіст спитав ссанича про що була зустріч з ****** віч на віч за дверима в 2019 року, Париж.
Про цю зустріч відомо дуже мало. Лише факт.
Воно ржало і сказало , що вже не пам'ятає. Махнуло ручкою. Мовляв було в іншому житті. І дуже довго.
https://twitter.com/i/status/1788428669339242853
То такий саме кордон і з білоруссю, я так розумію?
Навіщо Залужного прибрали?
Безкутна, *****, де твій план?
На українському кордоні мали бути бетонні укріплення в мінус 3 поверхи, а не було навіть мін, - командир підрозділу ЗСУ Ярославський Джерело:
Кожен км до мicта - це важливо. Не дай Бог будет арта добивати.
До ракет там каб ми вже звикли. Зараз вже розмова про градацiю небезпечностi.
В 22 роцi долiтало все....ну його нафiг. Навiть цiєї весни уламки града вигрiбав з трави бiля будинку.
Уверен - х**ло доволен работой агента козыря.
Ну шо, дебіли, хоть поржоте, як ви, паскуди, в 19 році вибрали блазня на радостях, від того, що ***** захоплює наші території?
А у нас великий лідор вирішив, що знає краще за Залужного як керувати, от і отримуємо🤦