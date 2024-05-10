Не ожидаем серьезных прорывов от попыток армии РФ наступать на Харьковщину, - Белый дом
США не ожидают от попытки наступления армии РФ на севере Харьковской области серьезных прорывов.
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Комментируя действия оккупантов на севере Харьковщины, Кирби сказал, что США ожидали наступления и что российские силы готовилась к нему во время длительной задержки одобрения дополнительной помощи для Украины в Конгрессе.
"Россия, вполне возможно, осуществит дальнейшие продвижения в ближайшие недели. Но мы не ожидаем каких-то серьезных прорывов, и со временем приток американской помощи позволит Украине противостоять этим атакам в течение 2024 года", - добавил представитель Белого дома.
Он спрогнозировал, что российские силы в дальнейшем увеличат интенсивность огня и перебросят дополнительные войска, "пытаясь создать неглубокую буферную зону вдоль украинской границы".
"Мы уверены в украинских силах и работаем круглосуточно, чтобы обеспечить их оборудованием, инструментами, оружием, необходимым для защиты от этих атак", - заверил Кирби.
Атаки войск РФ на Харьковщине
Минобороны заявило, что утром рашисты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупационные войска наносят удары по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова пока нет.
Западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что оккупанты планируют создать буферную зону и отбросить ВСУ на 10 км от границы с РФ.
Президент Зеленский заявил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.
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Звісно на Вашінгтон ( поки) наступа не буле. А Харків вбивають кожен день та кожну ніч!
Де зброя? Де ф16? Чому це не на лінії фронту?
Ось твої питання. Відповідай!
"...ВСУ атаковали нефтебазу в городе Ровеньки (так зване! ЛНР): 1 человек погиб, минимум 6 получили ранения. Предварительно, обстрел был осуществлëн с помощью дальнобойных ракет ATACMS.
Сейчас на месте прилëта сильное возгорание, пожарные пытаются локализовать огонь и не допустить его дальнейшего распространения. Также сообщается, что повреждения получили несколько жилых домов, расположенных рядом с базой..."
Вона конгресвумен від свого штату. По життю вона « Безугла/ Верещук»- тупа та криклива тетка.
Вона лише використовує Україну для свого приватного піару.
Що поганого їй зробила Україна, що вона фактично підіграє путіну?
на шляху арміі рф не стоять. А озброення-- це товар, що продається
в кожній лавці( як зазначив х..ло).