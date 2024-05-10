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Новости Война
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Не ожидаем серьезных прорывов от попыток армии РФ наступать на Харьковщину, - Белый дом

координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі

США не ожидают от попытки наступления армии РФ на севере Харьковской области серьезных прорывов.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Комментируя действия оккупантов на севере Харьковщины, Кирби сказал, что США ожидали наступления и что российские силы готовилась к нему во время длительной задержки одобрения дополнительной помощи для Украины в Конгрессе.

"Россия, вполне возможно, осуществит дальнейшие продвижения в ближайшие недели. Но мы не ожидаем каких-то серьезных прорывов, и со временем приток американской помощи позволит Украине противостоять этим атакам в течение 2024 года", - добавил представитель Белого дома.

Он спрогнозировал, что российские силы в дальнейшем увеличат интенсивность огня и перебросят дополнительные войска, "пытаясь создать неглубокую буферную зону вдоль украинской границы".

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"Мы уверены в украинских силах и работаем круглосуточно, чтобы обеспечить их оборудованием, инструментами, оружием, необходимым для защиты от этих атак", - заверил Кирби.

Атаки войск РФ на Харьковщине

Минобороны заявило, что утром рашисты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупационные войска наносят удары по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова пока нет.

Западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что оккупанты планируют создать буферную зону и отбросить ВСУ на 10 км от границы с РФ.

Президент Зеленский заявил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

Автор: 

США (26471) Харьковщина (5577) Кирби Джон (452)


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Топ комментарии
+10
тільки солдат які загинули через брак снарядів ніхто не поверне і комусь доведеться загинути звільняючи окуповане ! а так справді все добре КАБи падають не на мексиканському кордоні .
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10.05.2024 23:08
+8
Нічо страшного, карочє. Кацапи створять "неглибоку" буферну зону. Не варто переживать...
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10.05.2024 22:54
+7
А ми готуємось до найгіршого
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10.05.2024 22:52
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А ми готуємось до найгіршого
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10.05.2024 22:52 Ответить
до "шашликів" від ЗЄлі?
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10.05.2024 23:13 Ответить
вешайся бот
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11.05.2024 01:38 Ответить
Та хто такий?! Щоб « очікувати»?!

Звісно на Вашінгтон ( поки) наступа не буле. А Харків вбивають кожен день та кожну ніч!

Де зброя? Де ф16? Чому це не на лінії фронту?

Ось твої питання. Відповідай!
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11.05.2024 13:59 Ответить
Нічо страшного, карочє. Кацапи створять "неглибоку" буферну зону. Не варто переживать...
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10.05.2024 22:54 Ответить
А "серйозні" це скільки? 10 км, 20 км, 50 км, 100 км, не враховуються?
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10.05.2024 22:56 Ответить
уже обоссцался бот - сколько раз?
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11.05.2024 01:39 Ответить
Все під контролем
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10.05.2024 22:57 Ответить
Новини росісі з Української території:

"...ВСУ атаковали нефтебазу в городе Ровеньки (так зване! ЛНР): 1 человек погиб, минимум 6 получили ранения. Предварительно, обстрел был осуществлëн с помощью дальнобойных ракет ATACMS.

Сейчас на месте прилëта сильное возгорание, пожарные пытаются локализовать огонь и не допустить его дальнейшего распространения. Также сообщается, что повреждения получили несколько жилых домов, расположенных рядом с базой..."
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10.05.2024 23:04 Ответить
тільки солдат які загинули через брак снарядів ніхто не поверне і комусь доведеться загинути звільняючи окуповане ! а так справді все добре КАБи падають не на мексиканському кордоні .
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10.05.2024 23:08 Ответить
не до Кірбі це питання, а ось до цеї "землячки"

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10.05.2024 23:16 Ответить
вона що вже президент ? вона одна з 435 депутатів ! до цього було два роки війни і допомога надавалась ложками і на всю допомогу заборона бити по кацапії . як написав один дядько війна зі зв'язаними руками .
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10.05.2024 23:42 Ответить
50 міліардів допомоги США ложками за час війни насьорбали
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11.05.2024 01:06 Ответить
старц - она **** и тварь кремлевская - иуда черниговская и которая предала свою землю
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11.05.2024 01:41 Ответить
С чего вдруг ? Помню здесь ей аплодировали стоя.
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11.05.2024 07:19 Ответить
Яка вона « землячка»?!

Вона конгресвумен від свого штату. По життю вона « Безугла/ Верещук»- тупа та криклива тетка.

Вона лише використовує Україну для свого приватного піару.
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11.05.2024 14:04 Ответить
Чого землячка так себе поводить? Як ображена кимось.
Що поганого їй зробила Україна, що вона фактично підіграє путіну?
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11.05.2024 17:21 Ответить
Все так! Але більше питань до нашої влади, як виявилось: дороги та нова бруківка не дуже допомагає від КАБів, і бетон на укріплення нам також Байден винен?
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11.05.2024 00:21 Ответить
😢
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11.05.2024 08:25 Ответить
Смерть кацапам!
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10.05.2024 23:20 Ответить
Говорити можна все що завгодно, бо американські військові
на шляху арміі рф не стоять. А озброення-- це товар, що продається
в кожній лавці( як зазначив х..ло).
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11.05.2024 00:15 Ответить
а они должны воевать? за украинцев?
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11.05.2024 01:45 Ответить
Генерал Ейзенхауер залишив спогади про свої бесіди з маршалом Жорою.Він його перепитував, що таке розвідка боєм і атака мінного поля піхотою і дивувався як таке можна придумати. Пройшло 80 років і знову теж саме. Вроджена ідіотія у кремлівських сідєльцев.
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11.05.2024 01:58 Ответить
Сомнительно что всего четыре батальона идут прямо на Харьков.
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11.05.2024 04:51 Ответить
а че им ожидать? на них не нападают
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11.05.2024 06:15 Ответить
 
 