Россияне хотят создать буферную зону в Харьковской области, отбросив ВСУ на 10 км от границы РФ, - Reuters

Российские оккупационные войска вблизи Волчанска хотят создать буферную зону.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника.

Источник сообщил, что российские войска планировали отбросить ВСУ на 10 км от российской границы.

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Ситуация на Харьковщине

Минобороны заявило, что утром рашисты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупационные войска наносят удары по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова пока нет.

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