Россияне хотят создать буферную зону в Харьковской области, отбросив ВСУ на 10 км от границы РФ, - Reuters
Российские оккупационные войска вблизи Волчанска хотят создать буферную зону.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника.
Источник сообщил, что российские войска планировали отбросить ВСУ на 10 км от российской границы.
Ситуация на Харьковщине
Минобороны заявило, что утром рашисты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупационные войска наносят удары по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова пока нет.
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готовий вступити до перемовин: "десь посередині"
Для кого ця лапша?
Вони хочуть взяти Харків, Суми, Полтаву, та інші украінськи міста!
Усі міста України! Їм потрібна теріторія України а не 10 км біля свого кордону.
росіяни....
брати, *****
своїх загиблих не називають Українцями, а особами
а підарів, росіянами...
навіть на відосиках бубочки ви хрін знайдете Прапор чи Тризуб : їх або немає взагалі, або ледь помітні в кадрі, щоб не образити ждунів руського міра ..