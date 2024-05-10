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Новости Война
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Россияне хотят создать буферную зону в Харьковской области, отбросив ВСУ на 10 км от границы РФ, - Reuters

рф,окупанти,арміярф,рашисти

Российские оккупационные войска вблизи Волчанска хотят создать буферную зону.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника.

Источник сообщил, что российские войска планировали отбросить ВСУ на 10 км от российской границы.

Читайте: Рашисты в очередной раз обстреляли Волчанск: Ранения получили 2 человека

Ситуация на Харьковщине

Минобороны заявило, что утром рашисты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупационные войска наносят удары по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова пока нет.

Также читайте: Оккупанты ночью ударили КАБом по Дергачам, из артиллерии обстреляли Липцы Харьковской области. ФОТО

Автор: 

Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+10
****** ботоксному на рило , а не сан. зону
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10.05.2024 14:29
+5
Ми теж можемо робити 10 кілометрову буферну зону вздовж кордону, але з кацапської сторони.
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10.05.2024 14:27
+4
Яка « буферна зона»?!!!

Для кого ця лапша?

Вони хочуть взяти Харків, Суми, Полтаву, та інші украінськи міста!

Усі міста України! Їм потрібна теріторія України а не 10 км біля свого кордону.
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10.05.2024 15:24
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а ми хочемо, відкинути лаптєй за урал.
готовий вступити до перемовин: "десь посередині"
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10.05.2024 14:26 Ответить
десь посередині знаходиться концерт кобзона..
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10.05.2024 14:43 Ответить
Яка « буферна зона»?!!!

Для кого ця лапша?

Вони хочуть взяти Харків, Суми, Полтаву, та інші украінськи міста!

Усі міста України! Їм потрібна теріторія України а не 10 км біля свого кордону.
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10.05.2024 15:24 Ответить
а я хочу, що б ми відігнали кацапів, за урал.
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10.05.2024 15:30 Ответить
Ми теж можемо робити 10 кілометрову буферну зону вздовж кордону, але з кацапської сторони.
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10.05.2024 14:27 Ответить
як коли не можно стріляти з американської зброї по кацапії ? і на Хамерах заїжджати на Бєлгородщину не можно !
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10.05.2024 14:51 Ответить
Нам не потрібно туди заїзджати, а на глибину 10 км достатньо вітчизняної зброї. Можна зробити зону непридатну для життя - без електрики, водопроводу, каналізації, продуктових складів, доріг, мобільного звязку та інших важливих для життя населення та війська кацапів обєктів. Той досвід який отримали ми можна повернути кацапам взад.
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10.05.2024 14:59 Ответить
де її взяти вітчизняну зброю ? ви бачили відео залпу з Вільхи ? крім Богдан немає нічого ! а непридатними до життя стали С-Буда , Білопілля , скоро буде Дружба .
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10.05.2024 15:18 Ответить
Наш нарід сам обрав таку долю попередній лідер їх не влаштовував бо переозброював армію і фінансував ракетну програму. Обравши Зеленського і делегувавши йому найвищу владу громадяни змінили своє майбутнє в який бік ви бачите. Такий шлях)
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10.05.2024 16:28 Ответить
Хіба що віртуально.
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10.05.2024 15:02 Ответить
****** ботоксному на рило , а не сан. зону
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10.05.2024 14:29 Ответить
Я б зараз запостив ще кращу картину, але знову забанять на три доби
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10.05.2024 14:45 Ответить
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10.05.2024 14:31 Ответить
А це під яку сакральну дату ? Де ці наші "мудрі" експерти, які то під дату, то на помсту дії ***** списують ? Гітлер теж був цінителем сакральностей ? Для довідки: сталін вважав сакральним тільки своє день народження.
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10.05.2024 14:34 Ответить
Зеленська приїхала в Кременчук .. поліціянти перекрили всі вокзали
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10.05.2024 14:38 Ответить
Хотєлкі *****.
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10.05.2024 14:39 Ответить
Це підготовка до наступу в іншому місці.
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10.05.2024 14:40 Ответить
тож не орки і не окупанти....
росіяни....
брати, *****
своїх загиблих не називають Українцями, а особами
а підарів, росіянами...
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10.05.2024 14:52 Ответить
а це з 19 року традиція всього шапіто: все що ідентифікує українців, ховати й соромитись.

навіть на відосиках бубочки ви хрін знайдете Прапор чи Тризуб : їх або немає взагалі, або ледь помітні в кадрі, щоб не образити ждунів руського міра ..
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10.05.2024 15:26 Ответить
Відкидувать на 10 км вони будуть свої ратиці у лаптях, коли АTACMS прилетять.
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10.05.2024 15:06 Ответить
А якщо не прилетять?
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10.05.2024 16:24 Ответить
Прилетять, обіцяю.
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10.05.2024 16:29 Ответить
А мы их отбросим на 40 км.
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10.05.2024 17:51 Ответить
 
 