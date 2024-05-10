Оккупанты ночью ударили КАБом по Дергачам, из артиллерии обстреляли Липцы Харьковской области. ФОТО

За минувшие сутки враг из артиллерии и минометов обстрелял 21 населенный пункт Харьковщины. Авиаобстрелам подверглись Веселое, Волчанск, Волчанские Хутора.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Около 3.30 10 мая россияне ударили управляемой авиабомбой по Дергачам Харьковского района. Она попала возле объекта инфраструктуры. В результате удара повреждено около 25 зданий и сооружений, 33 торговых павильона.

Также ночью, в 3.15, враг совершил артобстрел с. Липцы, пострадала 62-летняя женщина. В результате артобстрела горела крыша частного дома и хозяйственная постройка.

В течение 9 мая под вражеский огонь попали Купянск, Дергачи и Волчанск.

Купянск враг дважды обстрелял из артиллерии. В 17:40 повреждены три дома. В 10:15 враг ударил возле АЗС. Повреждено здание магазина. В результате обстрела погиб 51-летний мужчина и ранена 49-летняя женщина.

В результате обстрела БПЛА в Дергачах повреждена крыша АЗС, колонка и автомобиль.

Утром враг обстрелял Волчанск минометным огнем. В городе повреждены частное предприятие, ангар шиферный и весовая.

Как сообщалось ранее, ночью 10 мая враг нанес ракетный удар по Харькову. Попал по жилому району.

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