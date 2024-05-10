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Рашисты ударили по Харькову ракетой С-300: без света осталось 80 абонентов, - Терехов

Ракетний удар РФ по Харкову 10 травня

В ночь на пятницу, 10 мая, российские оккупанты нанесли удар по Харькову ракетой С-300.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова города Игорь Терехов.

По его словам, в результате удара по частному сектору Харькова пострадали ребенок 11 лет и 72-летняя женщина.

Горели три дома, два из них разрушены полностью, один - частично. В целом, разрушениям подверглись 26 домов, выбиты более 300 окон.

Смотрите: Последствия ракетного удара по Харькову: количество пострадавших возросло до двух. ФОТОрепортаж

Кроме того, без света осталось 80 абонентов, без газа - четыре.

Терехов добавил, что сейчас на месте работают все соответствующие службы и волонтеры.

Напомним, по данным Воздушных Сил ВСУ враг атаковал Харьков двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области.

Читайте также: Враг нанес ракетный удар по Харькову

Автор: 

обстрел (26961) Харьков (7459) Терехов Игорь (255)


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Нада ставить старику Байдену ультиматум: или даешь томагивки, или мы начинаем сливать бочки с отработанным ядерным топливом у Чорна мора. У нас этих бочек хоть жопой жуй. Я давно про бочки пишу и рано или поздно и к этому придем, вот увидите
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10.05.2024 09:37 Ответить
 
 