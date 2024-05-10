Рашисты ударили по Харькову ракетой С-300: без света осталось 80 абонентов, - Терехов

В ночь на пятницу, 10 мая, российские оккупанты нанесли удар по Харькову ракетой С-300.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова города Игорь Терехов.

По его словам, в результате удара по частному сектору Харькова пострадали ребенок 11 лет и 72-летняя женщина.

Горели три дома, два из них разрушены полностью, один - частично. В целом, разрушениям подверглись 26 домов, выбиты более 300 окон.

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Кроме того, без света осталось 80 абонентов, без газа - четыре.

Терехов добавил, что сейчас на месте работают все соответствующие службы и волонтеры.

Напомним, по данным Воздушных Сил ВСУ враг атаковал Харьков двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области.

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