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Последствия ракетного удара по Харькову: количество пострадавших возросло до двух. ФОТОрепортаж

В 3:20 10 мая российские захватчики нанесли ракетный удар по Харькову. Возник пожар, есть пострадавшие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Возник пожар в трех частных домах. Предварительно, повреждены 12 частных жилых домов.

Пострадали два человека: ребенок 11 лет и женщина 72 лет - острая реакция на стресс", - говорится в сообщении.

Синегубов отметил, что под атакой врага оказалась исключительно гражданская инфраструктура и жилой район.

Напомним, по данным Воздушных Сил ВСУ враг атаковал Харьков двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области.

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Автор: 

обстрел (26961) Харьков (7459)


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Орки решили ускорить переработку своего биомусора в перегной на территории Харьковской области.
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10.05.2024 12:12 Ответить
 
 