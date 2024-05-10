Наслідки ракетного удару по Харкову: кількість постраждалих зросла до 2. ФОТОрепортаж

О 3.20 10 травня російській загарбники завдали ракетного удару по Харкову. Виникла пожежа, є постраждалі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Виникла пожежа у трьох приватних будинках. Попередньо пошкоджено 12 приватних житлових будинків.

Постраждали дві людини: дитина 11 років та жінка 72 років - гостра реакція на стрес", - йдеться в повідомленні.

Синєгубов зазначив, що під атакою ворога опинилася виключно цивільна інфраструктура та житловий район.

Нагадаємо, за даними Повітряних Сил ЗСУ ворог атакував Харків двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Бєлгородської області

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