Наслідки ракетного удару по Харкову: кількість постраждалих зросла до 2. ФОТОрепортаж
О 3.20 10 травня російській загарбники завдали ракетного удару по Харкову. Виникла пожежа, є постраждалі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Виникла пожежа у трьох приватних будинках. Попередньо пошкоджено 12 приватних житлових будинків.
Постраждали дві людини: дитина 11 років та жінка 72 років - гостра реакція на стрес", - йдеться в повідомленні.
Синєгубов зазначив, що під атакою ворога опинилася виключно цивільна інфраструктура та житловий район.
Нагадаємо, за даними Повітряних Сил ЗСУ ворог атакував Харків двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Бєлгородської області
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Pacersoft Assa
показати весь коментар10.05.2024 12:12 Відповісти Мені подобається 1
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