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Новини
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Наслідки ракетного удару по Харкову: кількість постраждалих зросла до 2. ФОТОрепортаж

О 3.20 10 травня російській загарбники завдали ракетного удару по Харкову. Виникла пожежа, є постраждалі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Виникла пожежа у трьох приватних будинках. Попередньо пошкоджено 12 приватних житлових будинків.

Постраждали дві людини: дитина 11 років та жінка 72 років - гостра реакція на стрес", - йдеться в повідомленні.

Синєгубов зазначив, що під атакою ворога опинилася виключно цивільна інфраструктура та житловий район.

Нагадаємо, за даними Повітряних Сил ЗСУ  ворог атакував Харків двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Бєлгородської області

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Ракетний удар по Харкову
10 травня окупанти вчергове вдарили по Харкову
Пошкоджений будинок у Харкові 10 травня
Ракетний удар по Харкову 10 травня
Ракетний удар по Харкову: пожежа у житлових будинках

Автор: 

обстріл (28284) Харків (5572)


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Орки решили ускорить переработку своего биомусора в перегной на территории Харьковской области.
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10.05.2024 12:12 Відповісти
 
 