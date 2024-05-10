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Ворог завдав ракетного удару по Харкову

Пожежа у будинку Харкова 10 травня

Вночі 10 травня Росія завдала ракетного удару по району житлової забудови у Харкові.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Зазначається, що удар прийшовся по району житлової забудови. У приватних  будинках сталися пожежі. 

"Надійшла інформація про одного потерпілого. На місці влучання у приватний будинок виникла пожежа. Профільні служби ліквідовують наслідки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 8 травня ворог ударив по житловій інфраструктурі Харкова. П'ять дітей дістали поранення.

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обстріл (28284) ракети (4009) Харків (5572)


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