Ворог завдав ракетного удару по Харкову

Вночі 10 травня Росія завдала ракетного удару по району житлової забудови у Харкові.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Зазначається, що удар прийшовся по району житлової забудови. У приватних будинках сталися пожежі.

"Надійшла інформація про одного потерпілого. На місці влучання у приватний будинок виникла пожежа. Профільні служби ліквідовують наслідки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 8 травня ворог ударив по житловій інфраструктурі Харкова. П'ять дітей дістали поранення.

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