У Харкові влучання на території освітньої установи, троє дітей у вкрай важкому стані. ВIДЕО

У Харкові зафіксовано прильоти у житлову забудову. Є постраждалі діти. За інформацією станом на 14.08, кількість постраждалих зросла до п’яти.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Прильоти у житловий район міста. Попередньо - є постраждалі діти", - йдеться у повідомленні.

"Окупанти завдали удари по Харкову. Постраждали щонайменше троє дітей. Деталі встановлюються", - інформує своєю чергою голова ОВА Олег Синєгубов.

Більше інформації щодо ворожих ударів по місту наразі не повідомляється.

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Оновлена інформація щодо удару по Харкову

Згодом Синєгубов зазначив, що за попередньою інформацією, влучання зафіксовано по відкритій місцевості на території освітньої установи.

"Є дані про двох постраждалих дітей - хлопчики 13 і 15 років. Огляд профільними службами триває", - йдеться у повідомленні.

Терехов своєю чергою уточнив, що стан одного хлопчика - важкий.

"Медики надають допомогу ще одній дитині. Поранення отримав 12-річний хлопчик", - інформує о 13.54 Синєгубов.

За інформацією станом на 14.08, кількість постраждалих зросла до пʼяти. Постраждали також чоловік 55 років та жінка 80 років.

Синєгубов в ефірі телемарафону уточнив, що троє дітей перебувають у вкрай важкому стані.

"Удар по Салтівському району. Біля спортивної школи майданчик, де перебували діти. Троє дітей у вкрай важкому стані, доставлені до лікарні. Зараз лікарі лікарі із вузькопрофільних лікарень збираються в одному місці і всі зусилля будуть направлені на порятунок життів", - зазначив він.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вдень 8 травня війська РФ завдавали ударів по Харкову.