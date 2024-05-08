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У Харкові влучання на території освітньої установи, троє дітей у вкрай важкому стані. ВIДЕО

У Харкові зафіксовано прильоти у житлову забудову. Є постраждалі діти. За інформацією станом на 14.08, кількість постраждалих зросла до п’яти.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Прильоти у житловий район міста. Попередньо - є постраждалі діти", - йдеться у повідомленні.

"Окупанти завдали удари по Харкову. Постраждали щонайменше троє дітей. Деталі встановлюються", - інформує своєю чергою голова ОВА Олег Синєгубов.

Більше інформації щодо ворожих ударів по місту наразі не повідомляється. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі у Харкові збили 2 "шахеди", за добу окупанти обстріляли щонайменше 15 населених пунктів Харківщини

Оновлена інформація щодо удару по Харкову 

Згодом Синєгубов зазначив, що за попередньою інформацією, влучання зафіксовано по відкритій місцевості на території освітньої установи.

"Є дані про двох постраждалих дітей - хлопчики 13 і 15 років. Огляд профільними службами триває", - йдеться у повідомленні.

Терехов своєю чергою уточнив, що стан одного хлопчика - важкий.

"Медики надають допомогу ще одній дитині. Поранення отримав 12-річний хлопчик", - інформує о 13.54 Синєгубов.

За інформацією станом на 14.08, кількість постраждалих зросла до пʼяти. Постраждали також чоловік 55 років та жінка 80 років.

Синєгубов в ефірі телемарафону уточнив, що троє дітей перебувають у вкрай важкому стані.

"Удар по Салтівському району. Біля спортивної школи майданчик, де перебували діти. Троє дітей у вкрай важкому стані, доставлені до лікарні. Зараз лікарі лікарі із вузькопрофільних лікарень збираються в одному місці і всі зусилля будуть направлені на порятунок життів", - зазначив він.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вдень 8 травня війська РФ завдавали ударів по Харкову.

Автор: 

діти (5050) обстріл (28274) Харків (5569)


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Топ коментарі
+9
Кацапи вже оборзєлі, малорос на чолі України адекватної відповіді Параше дати не може....
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08.05.2024 14:06
+5
Щоденно рашиські варвари воюють з мирним населенням в тому числі з дітьми ,руйнують міста і села і інфраструктуру ,де відповідь по чортах ,вчора була інагурація кривавого рашиського ката і жодної атаки на інфраструктуру ворога ,Буданов неодноразово заявляв про знищення кримського мосту, на жаль це лише розмови як і минулого року про каву в Криму ,тому треба діяти а не займатись пустою болтавнею тим часом як ворог знищує Україну.
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08.05.2024 14:44
+4
суки рашистські !!!!
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08.05.2024 15:52
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А що там Бєлгород? Нє трєвожно?
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08.05.2024 14:03 Відповісти
а шо Бєлгород, ми там максимум можемо якимось чахлим дроном скло побити якомусь ватному підору на балконі
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08.05.2024 17:21 Відповісти
Кацапи вже оборзєлі, малорос на чолі України адекватної відповіді Параше дати не може....
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08.05.2024 14:06 Відповісти
слухай х*йло, зарегився вчора і права качаєш,
йди у дупу чепушило подоляцьке
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08.05.2024 15:49 Відповісти
подоляцький, за що тебе забанили дурачок
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09.05.2024 17:49 Відповісти
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09.05.2024 23:56 Відповісти
Опущене, ти навіть адресу не розумієш, ще раз, на.. це туди ➡️
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10.05.2024 12:41 Відповісти
Щоденно рашиські варвари воюють з мирним населенням в тому числі з дітьми ,руйнують міста і села і інфраструктуру ,де відповідь по чортах ,вчора була інагурація кривавого рашиського ката і жодної атаки на інфраструктуру ворога ,Буданов неодноразово заявляв про знищення кримського мосту, на жаль це лише розмови як і минулого року про каву в Криму ,тому треба діяти а не займатись пустою болтавнею тим часом як ворог знищує Україну.
показати весь коментар
08.05.2024 14:44 Відповісти
суки рашистські !!!!
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08.05.2024 15:52 Відповісти
І це хтось навів - бачив шо діти приходять грати у футбол. Закопати живцем гнид на тому майданчику.
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08.05.2024 16:20 Відповісти
Вимикай ЗЕ - марафон і виходь на вулиці. Тоді може нарешті зрозумієш куди і як наводять
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08.05.2024 16:55 Відповісти
раша государство террорист.
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08.05.2024 17:29 Відповісти
 
 