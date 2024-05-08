Вночі у Харкові збили 2 "шахеди", за добу окупанти обстріляли щонайменше 15 населених пунктів Харківщини

Протягом доби терористи завдали авіаударів по районах населених пунктів Дворічанське та Синьківка. Також під обстрілами артилерії, мінометів та РСЗВ опинилися Черкаські Тишки, Синьківка, Колодязне, Радьківка, Степова Новоселівка, Подоли, Берестове, Новоосинове, Глушківка, Кучерівка та інші прифронтові та прикордонні населені пункти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 2.42 8 травня сили ППО у північній частині Харкова знищили два "шахеди". Без наслідків для міста.

Внаслідок обстрілу с. Кучерівка Куп’янського району о 17.00 горів приватний будинок.

Зранку 7 травня, о 9.30, ворог атакував с. Черкаські Тишки Харківського району. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено дахи двох приватних будинків.

Нагадаємо, зранку 8 травня окупанти завдали чергового масованого ракетного удару по Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки авіаударів РФ по Харківщині: Постраждали 5 осіб. ФОТОрепортаж