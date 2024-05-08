Росіяни завдали масованого ракетного удару: у низці областей пролунали вибухи (оновлено)

Зранку 8 травня російські війська здійснили черговий масований ракетний обстріл.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Ввечері 7 травня Повітряні сили ЗСУ повідомили про атаку "шахедів" з південного (тимчасово окупований Крим) та північного (Курська область РФ) напрямків. Згодом моніторингові канали повідомили про зліт російських стратегічних бомбардувальників.

О 2.44 міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про атаку на місто "шахедів".

"Харків знову під ударом. Попередньо - "шахедами"",- йдеться в повідомленні.

Близько 3 години ночі начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив про атаку ворожих безпілотників на Полтавський район.

"Ворог атакує Полтавщину! Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги. Зберігайте спокій та бережіть себе", - йдеться в повідомленні.

О 4 годині ранку стало відомо про захід російських ракет у небо над українською територією.Повітряну тривогу поступово оголошували, починаючи зі східних областей, та зрештою вона охопила усію Україну.

О 4.22 моніторингові канали повідомили про пуски "Калібрів" з підводного човна у Чорному морі.

За даними Повітряних сил ЗСУ, перша ворожа ціль була зафіксована в районі Білопілля Сумської області й тримала південно-західний курс. Крім цього, ворожі ракети почали заходити з Півдня. Їх фіксували на Миколаївщині.

4.38 - у Кременчуці на Полтавщині пролунали вибухи. Усього містяни чули чотири вибухи з інтервалом приблизно у пів хвилини.

4.40 - у Київській області працює ППО.

О 4.41 "Суспільне" повідомило про вибухи у Запоріжжі: їх пролунало три. Згодом місцеві мешканці повідомили, що було чутно щонайменше сім вибухів. У місцевих пабліках пишуть про обстріл міста з С-300 з окупованого Токмака.

4.46 - В Івано-Франківській області пролунали вибухи.

О 4.59 очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про роботу протиповітряної оборони в області. Раніше Повітряні сили повідомляли про ракети у напрямку Стрия.

5.04 - У Києві пролунав вибух, працює ППО

"Повітряна тривога триває. У столиці працює ППО. Перебуваєте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - зазначається у повідомленні КМВА.

О 5.06 - Мер Львова Андрій Садовий зазначив, що ворожі ракети зайшли в повітряний простір регіону. Згодом він повідомив, що в області працює ППО.

Відбої повітряної тривоги почалися після шостої години ринку.

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