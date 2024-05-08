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Росіяни завдали масованого ракетного удару: у низці областей пролунали вибухи (оновлено)

Ракетний удар 8 травня

Зранку 8 травня російські війська здійснили черговий масований ракетний обстріл.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Ввечері 7 травня Повітряні сили ЗСУ повідомили про атаку "шахедів" з південного (тимчасово окупований Крим) та північного (Курська область РФ) напрямків. Згодом моніторингові канали повідомили про зліт російських стратегічних бомбардувальників.

О 2.44 міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про атаку на місто "шахедів".

"Харків знову під ударом. Попередньо - "шахедами"",- йдеться в повідомленні.

Близько 3 години ночі начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив про атаку ворожих безпілотників на Полтавський район.

"Ворог атакує Полтавщину! Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги. Зберігайте спокій та бережіть себе", - йдеться в повідомленні.

О 4 годині ранку стало відомо про захід російських ракет у небо над українською територією.Повітряну тривогу поступово оголошували, починаючи зі східних областей, та зрештою вона охопила усію Україну.

О 4.22 моніторингові канали повідомили про пуски "Калібрів" з підводного човна у Чорному морі.

За даними Повітряних сил ЗСУ, перша ворожа ціль була зафіксована в районі Білопілля Сумської області й тримала південно-західний курс. Крім цього, ворожі ракети почали заходити з Півдня. Їх фіксували на Миколаївщині.

4.38 - у Кременчуці на Полтавщині пролунали вибухи. Усього містяни чули чотири вибухи з інтервалом приблизно у пів хвилини.

4.40  - у Київській області працює ППО.

О 4.41  "Суспільне" повідомило про вибухи у Запоріжжі: їх пролунало три. Згодом місцеві мешканці повідомили, що було чутно щонайменше сім вибухів. У місцевих пабліках пишуть про обстріл міста з С-300 з окупованого Токмака.

4.46 - В Івано-Франківській області пролунали вибухи.

О 4.59 очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про роботу протиповітряної оборони в області. Раніше Повітряні сили повідомляли про ракети у напрямку Стрия.

5.04 - У Києві пролунав вибух, працює ППО

"Повітряна тривога триває. У столиці працює ППО. Перебуваєте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - зазначається у повідомленні КМВА.

О 5.06 - Мер Львова Андрій Садовий зазначив, що ворожі ракети зайшли в повітряний простір регіону. Згодом він повідомив, що в області працює ППО.

Відбої повітряної тривоги почалися після шостої години ринку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для боротьби з російськими розвідувальними дронами ЗСУ потрібно більше ПЗРК та ракет до них, - Повітряні сили

Автор: 

обстріл (28274) ППО (3153) ракети (4008) Повітряні сили (2601)


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Ворожі ракети зайшли у повітряний простір України - як до себе додому! А оно Ізраїль вкупі зі своїми справжніми союзниками збив усі, млять, ракети Ірану ще до заходу їх у повітряний простір!
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08.05.2024 06:47 Відповісти
Ізраїль млять в десятки разів менший за площею, у нього і союзників в десятки разів більше засобів контр-враження, і летіло в нього переважно з одного вузького сектору, а по нам - більше ніж з 180°. А ще Ізраїль млять до війни хоч сяк-так, але готувався, а ми що в 2014 після крєпкого хазяйствованія овоща, що в 2022му після 3 років керування папріколу пад шашликі від найвеличнівшого зеленого лідора всесвіту перед кацапами задом без штанів стояли, ледве чи не нахилившись у знак вітання...
Різницю відчуваєте?
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08.05.2024 08:34 Відповісти
Израиль -всю свою новую историю готовился и готовится к войне -это ядерное государство и там служить и воевать должны все и дети министров и депутатов и прокуроров и судей и и первых лиц государства и менты и потому страна чувствует -что во время ******* она не будет поделена на бедных и богатых на блатных и нищих и тех кто должен умирать за страну -а кто мародерить и выводить бабло в монтекарлы и ницы
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08.05.2024 09:14 Відповісти
Якщо США маючи десятки тисяч тамгавків, трайдент, першинг (яки вже устаріли) і їм самим не дуже потрібні (металобрухт, але в бойовому стані)👈
І якщо вони весь час не дають Україні ці ракеті - то я роблю висновок, що США в змові з путіним( та зеленським) , і всі ці персонажі разом мають мету винищити українців👈
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08.05.2024 09:25 Відповісти
400 "петріотів" в США зберігається
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08.05.2024 12:21 Відповісти
 
 