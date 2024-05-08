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Россияне нанесли массированный ракетный удар: в ряде областей раздались взрывы (обновлено)

ракети

Утром 8 мая российские войска совершили очередной массированный ракетный обстрел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Вечером 7 мая Воздушные силы ВСУ сообщили об атаке "шахедов" с южного (временно оккупированный Крым) и северного (Курская область РФ) направлений. Впоследствии мониторинговые каналы сообщили о взлете российских стратегических бомбардировщиков.

Около 3 часов ночи начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил об атаке вражеских беспилотников на Полтавский район.

"Враг атакует Полтавщину! Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Сохраняйте спокойствие и берегите себя", - говорится в сообщении.

В 4 часа утра стало известно заход российских ракет в небо над украинской территорией. Воздушную тревогу постепенно объявляли, начиная с восточных областей, и в конце концов она охватила всю Украину.

В 4.22 мониторинговые каналы сообщили о пусках "Калибров" с подводной лодки в Черном море.

По данным Воздушных сил ВСУ, первая вражеская цель была зафиксирована в районе Белополья Сумской области и держала юго-западный курс. Кроме этого, вражеские ракеты начали заходить с Юга. Их фиксировали на Николаевщине.

4.38 - в Кременчуге на Полтавщине прогремели взрывы. Всего горожане слышали четыре взрыва с интервалом примерно в полминуты.

4.48 - в Киеве и области работает ППО

О 4.41 "Суспільне" сообщило о взрывах в Запорожье: их прозвучало три. Впоследствии местные жители сообщили, что было слышно минимум семь взрывов. В местных пабликах пишут об обстреле города из С-300 из оккупированного Токмака.

4.46 – В Ивано-Франковской области прогремели взрывы.

В 4:59 глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о работе противовоздушной обороны в области. Ранее воздушные силы сообщали о ракетах в направлении Стрыя.

5.04 - В Киеве раздался взрыв, работает ПВО

"Воздушная тревога продолжается. В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", - отмечается в сообщении КГВА.

О 5.06 - Мер Львова Андрей Садовой отметил, что вражеские ракеты вошли в воздушное пространство региона. Впоследствии он сообщил, что в области работает ПВО.

Отбои воздушной тревоги начались после шести часов утра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетный удар по Киеву: враг применил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55

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обстрел (26951) ракеты (3556)


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Ворожі ракети зайшли у повітряний простір України - як до себе додому! А оно Ізраїль вкупі зі своїми справжніми союзниками збив усі, млять, ракети Ірану ще до заходу їх у повітряний простір!
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08.05.2024 06:47 Ответить
Ізраїль млять в десятки разів менший за площею, у нього і союзників в десятки разів більше засобів контр-враження, і летіло в нього переважно з одного вузького сектору, а по нам - більше ніж з 180°. А ще Ізраїль млять до війни хоч сяк-так, але готувався, а ми що в 2014 після крєпкого хазяйствованія овоща, що в 2022му після 3 років керування папріколу пад шашликі від найвеличнівшого зеленого лідора всесвіту перед кацапами задом без штанів стояли, ледве чи не нахилившись у знак вітання...
Різницю відчуваєте?
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08.05.2024 08:34 Ответить
Израиль -всю свою новую историю готовился и готовится к войне -это ядерное государство и там служить и воевать должны все и дети министров и депутатов и прокуроров и судей и и первых лиц государства и менты и потому страна чувствует -что во время ******* она не будет поделена на бедных и богатых на блатных и нищих и тех кто должен умирать за страну -а кто мародерить и выводить бабло в монтекарлы и ницы
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08.05.2024 09:14 Ответить
Якщо США маючи десятки тисяч тамгавків, трайдент, першинг (яки вже устаріли) і їм самим не дуже потрібні (металобрухт, але в бойовому стані)👈
І якщо вони весь час не дають Україні ці ракеті - то я роблю висновок, що США в змові з путіним( та зеленським) , і всі ці персонажі разом мають мету винищити українців👈
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08.05.2024 09:25 Ответить
400 "петріотів" в США зберігається
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08.05.2024 12:21 Ответить
 
 