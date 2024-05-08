Ракетный удар по Киеву: враг применил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55
Российские захватчики утром 8 мая нанесли по Киеву ракетный удар. Воздушная тревога продолжалась в столице более трех часов. Ракеты заходили на Киев с разных направлений.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в КГВА.
"Силами и средствами противовоздушной обороны все воздушные цели в районе столицы были уничтожены", - говорится в сообщении.
В КГВА отмечают, что по предварительным данным, без пострадавших и разрушений.
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