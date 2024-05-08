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Ракетный удар по Киеву: враг применил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55

київ

Российские захватчики утром 8 мая нанесли по Киеву ракетный удар. Воздушная тревога продолжалась в столице более трех часов. Ракеты заходили на Киев с разных направлений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в КГВА.

"Силами и средствами противовоздушной обороны все воздушные цели в районе столицы были уничтожены", - говорится в сообщении.

В КГВА отмечают, что по предварительным данным, без пострадавших и разрушений.

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Автор: 

Киев (25484) ПВО (2717) ракеты (3556)


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Я навіть і не почув як працювала ппо- оце я розумію профі захищають столицю!
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08.05.2024 06:34 Ответить
Заклало вухо мабуть спав то подякуй ЗСУ ППО
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08.05.2024 06:41 Ответить
Колиж вже це падло здохне? пукін, гори в аду.
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08.05.2024 06:54 Ответить
Оболонь, десь о 5-й з чимось двері від вибухових хвиль кілька разів затремтіли, потім віддалені звуки вибухів - збили далеко від столиці. Ну, подяка нашим ппошникам та західним партнерам за ракети. А #уйло нехай здохне, падло
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08.05.2024 07:08 Ответить
І я слухав щось ніби почув а може "у страха великі очі".
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08.05.2024 07:09 Ответить
На*рать на #**ла.
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08.05.2024 07:11 Ответить
 
 