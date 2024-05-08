Ракетний удар по Києву: ворог застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55
Російські загарбники зранку 8 травня завдали по Києву ракетного удару. Повітряна тривога тривала у столиці понад три години. Ракети заходили на Київ з різних напрямків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у КМВА.
"Силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі в районі столиці були знищені", - йдеться в повідомленні.
У КМВА зазначають, що за попередніми даними, в без постраждалих та руйнувань.
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ДенКо
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