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Ракетний удар по Києву: ворог застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55

Удар по Києву 8 травня

Російські загарбники зранку 8 травня завдали по Києву ракетного удару. Повітряна тривога тривала у столиці понад три години. Ракети заходили на Київ з різних напрямків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у КМВА.

"Силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі в районі столиці були знищені", - йдеться в повідомленні.

У КМВА зазначають, що за попередніми даними, в без постраждалих та руйнувань.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни завдали масованого ракетного удару: у низці областей пролунали вибухи (оновлено)

Автор: 

Київ (19423) ППО (3153) ракети (4008)


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Я навіть і не почув як працювала ппо- оце я розумію профі захищають столицю!
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08.05.2024 06:34 Відповісти
Заклало вухо мабуть спав то подякуй ЗСУ ППО
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08.05.2024 06:41 Відповісти
Колиж вже це падло здохне? пукін, гори в аду.
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08.05.2024 06:54 Відповісти
Оболонь, десь о 5-й з чимось двері від вибухових хвиль кілька разів затремтіли, потім віддалені звуки вибухів - збили далеко від столиці. Ну, подяка нашим ппошникам та західним партнерам за ракети. А #уйло нехай здохне, падло
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08.05.2024 07:08 Відповісти
І я слухав щось ніби почув а може "у страха великі очі".
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08.05.2024 07:09 Відповісти
На*рать на #**ла.
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08.05.2024 07:11 Відповісти
 
 