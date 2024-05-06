Над Днепропетровщиной сбита вражеская ракета
Днем 6 мая войска РФ пытались нанести ракетный удар по территории Днепропетровщины.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
"ПВО сбила ракету над Днепропетровской областью", - говорится в сообщении.
Никаких подробностей пока не указывается.
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