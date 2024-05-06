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Новости Война
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Над Днепропетровщиной сбита вражеская ракета

ппо

Днем 6 мая войска РФ пытались нанести ракетный удар по территории Днепропетровщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"ПВО сбила ракету над Днепропетровской областью", - говорится в сообщении.

Никаких подробностей пока не указывается.

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Автор: 

ПВО (2715) ракеты (3556) Днепропетровская область (3896)


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Над Дніпропетровщиною збито ворожу ракету

Важливе уточнення: щоб не подумали, що то була або своя, або дружня ракета!
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06.05.2024 13:11 Ответить
 
 