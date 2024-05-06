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Над Дніпропетровщиною збито ворожу ракету

ппо

Вдень 6 травня війська РФ намагалися завдати ракетного удару по території Дніпропетровщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"ППО збила ракету над Дніпропетровщиною", - йдеться у повідомленні.

Жодних подробиць наразі не зазначається.

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Автор: 

ППО (3151) ракети (4008) Дніпропетровська область (3668)


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Над Дніпропетровщиною збито ворожу ракету

Важливе уточнення: щоб не подумали, що то була або своя, або дружня ракета!
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06.05.2024 13:11 Відповісти
 
 