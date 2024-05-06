Над Дніпропетровщиною збито ворожу ракету

Вдень 6 травня війська РФ намагалися завдати ракетного удару по території Дніпропетровщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"ППО збила ракету над Дніпропетровщиною", - йдеться у повідомленні.

Жодних подробиць наразі не зазначається.

Читайте також: Ворог ввечері та вночі завдав ударів по Нікопольщині Дніпропетровської області