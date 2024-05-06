Ворог ввечері та вночі завдав ударів по Нікопольщині Дніпропетровської області

Росіяни у ніч на 6 травня атакували громади Нікопольщини дронами-камікадзе

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ввечері поцілив дроном-камікадзе по Марганецькій громаді. Ще два близько опівночі спрямував на Червоногригорівську. Там пошкодив високовольтну лінію електропередач", - йдеться в повідомленні.

На щастя, загиблих та постраждалих немає. Решта ночі в районі минула тихо. Як і в цілому по області – без прильотів.

Нагадаємо, 5 травня окупанти сім разів протягом дня атакували Нікопольщину з артилерії та дронами-камікадзе.

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