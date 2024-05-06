Враг вечером и ночью нанес удары по Никопольщине Днепропетровской области
Россияне в ночь на 6 мая атаковали громады Никопольщины дронами-камикадзе
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
"Вечером попал дроном-камикадзе по Марганецкой громаде. Еще два около полуночи направил на Червоногригорьевскую. Там повредил высоковольтную линию электропередач", - говорится в сообщении.
К счастью, погибших и пострадавших нет. Остальная ночь в районе прошла тихо. Как и в целом по области - без прилетов.
Напомним, 5 мая оккупанты семь раз в течение дня атаковали Никопольщину из артиллерии и дронами-камикадзе.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль