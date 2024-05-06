Враг вечером и ночью нанес удары по Никопольщине Днепропетровской области

Россияне в ночь на 6 мая атаковали громады Никопольщины дронами-камикадзе

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"Вечером попал дроном-камикадзе по Марганецкой громаде. Еще два около полуночи направил на Червоногригорьевскую. Там повредил высоковольтную линию электропередач", - говорится в сообщении.

К счастью, погибших и пострадавших нет. Остальная ночь в районе прошла тихо. Как и в целом по области - без прилетов.

Напомним, 5 мая оккупанты семь раз в течение дня атаковали Никопольщину из артиллерии и дронами-камикадзе.

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