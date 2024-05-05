Семь раз в течение дня враг атаковал Никопольщину: повреждено социальное и два учебных заведения, многоэтажки и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 5 мая, оккупанты атаковали Никопольский район Днепропетровской области из артиллерии и дронами-камикадзе.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Вражеские артобстрелы и четыре применения дронов-камикадзе. В течение дня враг 7 раз атаковал Никопольщину", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в Никополе повреждены социальное и два учебных заведения. Кроме того, повреждены две многоэтажки и частный дом. Побиты пара хозяйственных построек и столько же - легковых автомобилей. Повреждены линии электропередач.

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Кроме того, в результате обстрелов задело электросети в Покровской сельской громаде.



Сообщается, что люди не пострадали.

Напомним, что ночью россияне совершили атаку "Шахедами" на Днепропетровщину. Бойцы ВК "Схід" сбили 12 беспилотников.