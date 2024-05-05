Семь раз в течение дня враг атаковал Никопольщину: повреждено социальное и два учебных заведения, многоэтажки и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня, 5 мая, оккупанты атаковали Никопольский район Днепропетровской области из артиллерии и дронами-камикадзе.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"Вражеские артобстрелы и четыре применения дронов-камикадзе. В течение дня враг 7 раз атаковал Никопольщину", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Никополе повреждены социальное и два учебных заведения. Кроме того, повреждены две многоэтажки и частный дом. Побиты пара хозяйственных построек и столько же - легковых автомобилей. Повреждены линии электропередач.
Кроме того, в результате обстрелов задело электросети в Покровской сельской громаде.
Сообщается, что люди не пострадали.
Напомним, что ночью россияне совершили атаку "Шахедами" на Днепропетровщину. Бойцы ВК "Схід" сбили 12 беспилотников.
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