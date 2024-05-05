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Семь раз в течение дня враг атаковал Никопольщину: повреждено социальное и два учебных заведения, многоэтажки и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 5 мая, оккупанты атаковали Никопольский район Днепропетровской области из артиллерии и дронами-камикадзе.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Вражеские артобстрелы и четыре применения дронов-камикадзе. В течение дня враг 7 раз атаковал Никопольщину", - говорится в сообщении.

Читайте: Ночная атака "шахедов": в Днепре попаданием и падением обломков повреждены инфраструктурные объекты и многоэтажка. ФОТО

Наслідки атаки на Нікопольщину

Отмечается, что в Никополе повреждены социальное и два учебных заведения. Кроме того, повреждены две многоэтажки и частный дом. Побиты пара хозяйственных построек и столько же - легковых автомобилей. Повреждены линии электропередач.

Также смотрите: Оккупанты ударили из артиллерии и дронами-камикадзе по Никополю: ранения получила женщина, вспыхнули пожары в двух домовладениях, повреждено предприятие и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

Кроме того, в результате обстрелов задело электросети в Покровской сельской громаде.

Сообщается, что люди не пострадали.

Наслідки атаки на Нікопольщину

Напомним, что ночью россияне совершили атаку "Шахедами" на Днепропетровщину. Бойцы ВК "Схід" сбили 12 беспилотников.

Наслідки атаки на Нікопольщину

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обстрел (27129) Никополь (1019) Днепропетровская область (3946)


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