Сім разів протягом дня ворог атакував Нікопольщину: пошкоджено соціальний і два навчальні заклади, багатоповерхівки та ЛЕП. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 5 травня, окупанти атакували Нікопольський район Дніпропетровської області з артилерії та дронами-камікадзе.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Ворожі артобстріли й чотири застосування дронів-камікадзе. Протягом дня ворог 7 разів атакував Нікопольщину", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в Нікополі пошкоджено соціальний і два навчальні заклади. Крім того, понівечені дві багатоповерхівки й приватна оселя. Побиті пара господарських споруд і стільки ж легкових автівок. Пошкоджено лінії електропередач.
Крім того, внаслідок обстрілів зачепило електромережі у Покровській сільській громаді.
Повідомляється, що люди не постраждали.
Нагадаємо, що вночі росіяни здійснили атаку "Шахедами" на Дніпропетровщину . Бійці ПвК "Схід" знищили 12 безпілотників.
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