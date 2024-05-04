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Новини Війна
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5 "Шахедів" знищено над Дніпропетровщиною, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури

шахед

У ніч на 4 травня 2024 року в Павлоградському районі Дніпропетровщини сили ППО збили 5 ворожих Шахедів.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Втім, як зазначається, без руйнувань не минулося.

Наслідки атаки дронами на Дніпропетровщині

"Пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури. А ще - три приватні будинки. Один з них зайнявся. Пожежу загасили", - інформує Лисак.

Постраждали чоловік та жінка. Обоє госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Також повідомляється, що Нікопольщину напередодні ввечері та вночі агресор атакував 5 разів. Під час обстрілу ворог використав важку артилерію, РСЗВ "Град" і дрон-камікадзе. Гучно було у райцентрі і Марганецькій громаді.

Також читайте: Армія РФ 11 разів атакувала Нікопольщину дронами-камікадзе та з артилерії: поранено чоловіка, пошкоджено будинки, медзаклад і ЛЕП. ФОТОрепортаж

За словами Лисака, понівечено комунальне підприємство, ліцей, 2 багатоповерхівки, банк, лінію електропередач. Є ураження об'єктів критичної інфраструктури.

Минулося без постраждалих

Ранок 4 травня в районі теж розпочався з обстрілу, ворог поцілив по Мирівській громаді. Зайнялася агрофірма. Інформація щодо цього обстрілу наразі уточнюється.

Атака дронами у ніч на 4 травня 2024 року

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що напередодні було зафіксовано рух ворожих БпЛА з Бєлгородської області РФ. За даними Повітряних сил, минулої ночі було знищено 13 із 13 ворожих "Шахедів".

Автор: 

обстріл (28250) Нікополь (1174) Дніпропетровська область (3659)


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Топ коментарі
+1
знову вчитель мови з криворогатії....
посани, ви ********* трохі повчяловом
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04.05.2024 09:35
+1
Мені так подобається, як ви часто сам з собою розмовляєте
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04.05.2024 09:48
+1
ну ви ж мене почюли
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04.05.2024 09:52
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не вдивлюся якщо взватра на кацапії приймуть православний іслам...
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04.05.2024 08:23 Відповісти
Не здивуюсь . Дивитись - це на щось інше .
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04.05.2024 09:29 Відповісти
саме те і роблю,,,
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04.05.2024 09:31 Відповісти
знову вчитель мови з криворогатії....
посани, ви ********* трохі повчяловом
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04.05.2024 09:35 Відповісти
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04.05.2024 09:37 Відповісти
та і я ж без претензій...
хіба що маленька - а ***** буба було в 19му?
недоржалися?
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04.05.2024 09:43 Відповісти
Мені так подобається, як ви часто сам з собою розмовляєте
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04.05.2024 09:48 Відповісти
ну ви ж мене почюли
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04.05.2024 09:52 Відповісти
Так точно!
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04.05.2024 09:54 Відповісти
вільно, ефрейтор
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04.05.2024 09:56 Відповісти
шо б я вас більше не бачив по двоє - не збиратися...
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04.05.2024 10:02 Відповісти
Дозвольте виконати?
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04.05.2024 10:07 Відповісти
виконуйте - чекаю рапорта!
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04.05.2024 10:10 Відповісти
ти той заблокований кацап який всім підлайукє?
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04.05.2024 11:18 Відповісти
масік, гуляйте з цюда - тут дорослі спілкуються....
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04.05.2024 11:21 Відповісти
основоположником "православного ісламу" є не хто інший, як "сіфілісно- фурацилінова мумія,котрій "чолобитну " справляє вся 3,14дерація до сьогоднішнього дня і котра лежить в "схроні" в мацкваабаді...
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04.05.2024 09:49 Відповісти
 
 