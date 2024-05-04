5 "Шахедів" знищено над Дніпропетровщиною, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури

У ніч на 4 травня 2024 року в Павлоградському районі Дніпропетровщини сили ППО збили 5 ворожих Шахедів.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Втім, як зазначається, без руйнувань не минулося.

Наслідки атаки дронами на Дніпропетровщині

"Пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури. А ще - три приватні будинки. Один з них зайнявся. Пожежу загасили", - інформує Лисак.

Постраждали чоловік та жінка. Обоє госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Також повідомляється, що Нікопольщину напередодні ввечері та вночі агресор атакував 5 разів. Під час обстрілу ворог використав важку артилерію, РСЗВ "Град" і дрон-камікадзе. Гучно було у райцентрі і Марганецькій громаді.

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За словами Лисака, понівечено комунальне підприємство, ліцей, 2 багатоповерхівки, банк, лінію електропередач. Є ураження об'єктів критичної інфраструктури.

Минулося без постраждалих

Ранок 4 травня в районі теж розпочався з обстрілу, ворог поцілив по Мирівській громаді. Зайнялася агрофірма. Інформація щодо цього обстрілу наразі уточнюється.

Атака дронами у ніч на 4 травня 2024 року

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що напередодні було зафіксовано рух ворожих БпЛА з Бєлгородської області РФ. За даними Повітряних сил, минулої ночі було знищено 13 із 13 ворожих "Шахедів".